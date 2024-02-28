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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Пиза
2:2
Конец матча
Модена
0'
22' Желтая карточка
Валоти Матиа
39' Желтая карточка
Санторо Симоне
1:0
42' Гол
Млакар Ян
1:1
48' Гол
Fabio Abiuso
50' Желтая карточка
Баттистелла Томас
60' Вторая желтая карточка
Валоти Матиа
68' Желтая карточка
Палумбо Антонио
1:2
74' Гол
Стриццоло Лука
78' Желтая карточка
Edoardo Duca
82' Желтая карточка
Караччоло Антонио
2:2
84' Гол
Канестрелли Симоне
90' Желтая карточка
Стриццоло Лука
90'+7
22
Лория
Леонардо
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
36
Пиччинини
Габриэле
51
Барберис
Андреа
7
Трамони
Лисандру
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
9
Бонфанти
Николас
12
Секулин
Андреа
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
8
Санторо
Симоне
91
Коррадо
Никколо
16
Джерли
Фабио
5
Палумбо
Антонио
90
Fabio
Abiuso
23
Баттистелла
Томас
9
Глиоцци
Этторе
Пиза
4-2-3-1
Модена
3-4-2-1

История личных встреч

Пиза
Модена

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:0
СB
1:0
СB
4:2
СB
3:3
СB
1:0
СB
0:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
0.75

Среднее время на гол

33
120

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 8 (3) 0.3
Млакар Ян 3 0.11
Канестрелли Симоне 3 0.11
Трамони Лисандру 2 0.07
Караччоло Антонио 2 0.07
Велозу Мигель 1 0.04
Марин Мариус 1 0.04
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Калабрези Артуро 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Эштевеш Томаш 1 0.04
Пиччинини Габриэле 1 0.04
Alesandro Arena 1 0.04
Морео Стефано 1 0.04
Трамони Маттео 1 0.04
Барбьери Томмазо 1 0.04
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 5 (3) 0.19
Стриццоло Лука 4 0.15
Бонфанти Николас 4 0.15
Fabio Abiuso 4 0.15
Манкони Якопо 3 0.11
Фальчинелли Диего 2 0.07
Тремолада Лука 2 (1) 0.07
Баттистелла Томас 2 0.07
Заро Джованни 2 0.07
Edoardo Duca 2 0.07
Kleis Bozhanaj 2 0.07
Джерли Фабио 1 0.04
Понси Фабио 1 0.04
Глиоцци Этторе 1 0.04
Маньино Лука 0 0
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 10 1
Канестрелли Симоне 9 0
Барбьери Томмазо 5 1
Николас Андраде 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Калабрези Артуро 4 1
Леверб Максим 4 1
Эштевеш Томаш 5 0
Валоти Матиа 3 1
Херманнссон Хьёртур 3 1
Пиччинини Габриэле 4 0
Надь Адам 2 1
Велозу Мигель 3 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Караччоло Антонио 3 0
Морео Стефано 3 0
Alesandro Arena 3 0
Мазуччи Гаэтано 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 6 0
Баттистелла Томас 6 0
Fabio Abiuso 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Заро Джованни 5 0
Коттали Маттео 5 0
Antonio Pergreffi 5 0
Edoardo Duca 5 0
Понси Фабио 5 0
Манкони Якопо 4 0
Джерли Фабио 4 0
Риччо Алессандро 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Кристиан Каус 3 0
Секулин Андреа 2 0
Маньино Лука 2 0
Санторо Симоне 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0

Результаты матчей

Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

13
13
Пиза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

10
12
Пиза
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (2)
56% (15)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

23
25

Голы по времени матча

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
5
28%
6
33%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
26%
3
14%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
3
16%
7
32%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
6
32%
6
27%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
2
13%
5
33%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Пропущено

15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
4
33%
76-90

Забито

34
33
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
4
12%
6
18%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
5
15%
2
6%
31-45
6
18%
10
30%
46-60
6
18%
4
12%
61-75
9
26%
7
21%
76-90

Пропущено

34
34
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
6
18%
3
9%
1-15
4
12%
7
21%
16-30
5
15%
8
24%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
5
15%
3
9%
61-75
11
32%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1
Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2
Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3

Результаты матчей

Пиза
Модена

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Пиза
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
5
8
1.5
6
8
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
21
6
10
17
1.5
10
17
1
26
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 27 16 8 3 50 - 27 56
2.
Венеция
 27 15 6 6 49 - 32 51
3.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
4.
Комо
 27 14 7 6 37 - 29 49
5.
Палермо
 27 13 7 7 49 - 34 46
6.
Катанзаро
 27 13 6 8 44 - 37 45
7.
Читтаделла
 27 10 6 11 33 - 37 36
8.
Модена
 27 8 12 7 32 - 35 36
9.
Брешия
 27 8 11 8 27 - 26 35
10.
Сампдория
 27 9 6 12 35 - 42 33
11.
Козенца
 27 8 9 10 31 - 30 33
12.
Бари
 27 7 12 8 27 - 32 33
13.
Зюйдтироль
 27 8 8 11 34 - 37 32
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 27 7 10 10 33 - 35 31
16.
Тернана
 27 7 8 12 33 - 36 29
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 27 5 11 11 25 - 40 26
19.
ФералпиСало
 27 6 6 15 29 - 42 24
20.
Лекко
 27 5 6 16 27 - 52 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Брешия
 13 4 5 4 12 - 12 17
11.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
12.
Зюйдтироль
 13 4 3 6 15 - 17 15
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Тернана
 14 3 6 5 13 - 12 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
18.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
19.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
2.
Парма
 13 8 2 3 25 - 14 26
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 13 5 6 2 21 - 16 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
14.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
15.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 14 2 5 7 13 - 26 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Палермо Брунори Маттео 11 (4)
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Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бари Ди Чезаре Валерио 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
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