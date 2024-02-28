Тур: 27. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
22' Желтая карточкаВалоти Матиа
39' Желтая карточкаСанторо Симоне
1:0
42' ГолМлакар Ян
1:1
48' ГолFabio Abiuso
50' Желтая карточкаБаттистелла Томас
60' Вторая желтая карточкаВалоти Матиа
68' Желтая карточкаПалумбо Антонио
1:2
74' ГолСтриццоло Лука
78' Желтая карточкаEdoardo Duca
82' Желтая карточкаКараччоло Антонио
2:2
84' ГолКанестрелли Симоне
90' Желтая карточкаСтриццоло Лука
90'+7
Ход матча
22'
39'
42'
1:0
48'
1:1
60'
68'
74'
1:2
78'
84'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
366 Количество передач 487
-
42 Владение мячом, % 58
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
16
Джерли
Фабио
90
Fabio
Abiuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Miha Trdan
-
16 Mattia Sala
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Fabio AbiusoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
История личных встреч
Пиза
Модена
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
0.75
Среднее время на гол
33
120
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.3
|Млакар Ян
|3
|0.11
|Канестрелли Симоне
|3
|0.11
|Трамони Лисандру
|2
|0.07
|Караччоло Антонио
|2
|0.07
|Велозу Мигель
|1
|0.04
|Марин Мариус
|1
|0.04
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.04
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Эштевеш Томаш
|1
|0.04
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.04
|Alesandro Arena
|1
|0.04
|Морео Стефано
|1
|0.04
|Трамони Маттео
|1
|0.04
|Барбьери Томмазо
|1
|0.04
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Туре Идрисса
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|5 (3)
|0.19
|Стриццоло Лука
|4
|0.15
|Бонфанти Николас
|4
|0.15
|Fabio Abiuso
|4
|0.15
|Манкони Якопо
|3
|0.11
|Фальчинелли Диего
|2
|0.07
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.07
|Баттистелла Томас
|2
|0.07
|Заро Джованни
|2
|0.07
|Edoardo Duca
|2
|0.07
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.07
|Джерли Фабио
|1
|0.04
|Понси Фабио
|1
|0.04
|Глиоцци Этторе
|1
|0.04
|Маньино Лука
|0
|0
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|10
|1
|Канестрелли Симоне
|9
|0
|Барбьери Томмазо
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Калабрези Артуро
|4
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Эштевеш Томаш
|5
|0
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Велозу Мигель
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Караччоло Антонио
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Баттистелла Томас
|6
|0
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Заро Джованни
|5
|0
|Коттали Маттео
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Edoardo Duca
|5
|0
|Понси Фабио
|5
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Кристиан Каус
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Модена
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
13
13
Пиза
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
10
12
Пиза
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Модена
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (2)
56% (15)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
23
25
Голы по времени матча
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
2
11%
5
28%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
5
28%
6
33%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
26%
3
14%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
3
16%
7
32%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
6
32%
6
27%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
2
13%
5
33%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
5
33%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
1
7%
76-90
Пропущено
15
12
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
5
33%
4
33%
76-90
Забито
34
33
13 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
4
12%
6
18%
1-15
4
12%
4
12%
16-30
5
15%
2
6%
31-45
6
18%
10
30%
46-60
6
18%
4
12%
61-75
9
26%
7
21%
76-90
Пропущено
34
34
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 20
6
18%
3
9%
1-15
4
12%
7
21%
16-30
5
15%
8
24%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
5
15%
3
9%
61-75
11
32%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1
Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2
Модена
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2
Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3
Результаты матчей
Пиза
Модена
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Пиза
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
59
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
58
68
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
216
1017
1017
126
126
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|11 (4)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10