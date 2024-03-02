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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Брешия
4:2
Конец матча
Палермо
0'
1:0
1' Гол
Боррелли Дженнаро
1:1
5' Пенальти
Брунори Маттео
12' Желтая карточка
Ivan Marconi
1:2
13' Гол
Ди Франческо Федерико
23' Красная карточка
Ivan Marconi
2:2
30' Гол
Пагера Фабрицио
34' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
3:2
41' Гол
Боррелли Дженнаро
4:2
45' Гол в свои ворота
Ди Франческо Федерико
68' Желтая карточка
Бесаджо Микеле
72' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
79' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
90' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
90'+5

Ход матча

1'
Боррелли Дженнаро
(Дикманн Лоренцо)
1:0
5'
1:1
Брунори Маттео
12'
 
Ivan Marconi
13'
1:2
Ди Франческо Федерико
(Гравес Симон)
23'
 
Ivan Marconi
26'
 
Чеккарони Пьетро
Хендерсон Лиам
30'
Пагера Фабрицио
(Галацци Николас)
2:2
34'
Дикманн Лоренцо
 
41'
Боррелли Дженнаро
(Яллоу Александр)
3:2
45'
Ди Франческо Федерико
4:2
46'
 
Раноккья Филиппо
Кулибали Мамаду
46'
 
Манкузо Леонардо
Брунори Маттео
64'
Олзер Джакомо
Галацци Николас
 
64'
Мончини Габриэле
Боррелли Дженнаро
 
64'
 
Траоре Шака
Ди Франческо Федерико
68'
Бесаджо Микеле
 
72'
Пагера Фабрицио
 
75'
Бертаньоли Массимо
Пагера Фабрицио
 
75'
Бьярнасон Биркир
Бьянки Флавио
 
78'
 
Aljosa Vasic
Ди Мариано Франческо
79'
 
Неделчару Ионуц
82'
Уар Матье
Бесаджо Микеле
 
90'
 
Чеккарони Пьетро

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 494 Количество передач 331
  • 59 Владение мячом, % 41
30
Michele
Avella
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
29
Боррелли
Дженнаро
9
Бьянки
Флавио
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
80
Кулибали
Мамаду
10
Ди
Мариано
Франческо
53
Хендерсон
Лиам
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
Брешия
4-3-1-2
Палермо
4-2-3-1

История личных встреч

Брешия
Палермо

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

СB
1:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:0
ТМС
2:2
СB
2:0
СB
1:1
СA
1:0
СA
3:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.71

Среднее время на гол

64
126

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 8 (1) 0.29
Мончини Габриэле 6 (2) 0.21
Бьярнасон Биркир 4 0.14
Бизоли Димитри 2 0.07
Бьянки Флавио 2 0.07
Галацци Николас 1 0.04
Дикманн Лоренцо 1 0.04
Пагера Фабрицио 1 0.04
Яллоу Александр 1 0.04
Адорни Давиде 1 0.04
Бертаньоли Массимо 1 0.04
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 12 (4) 0.43
Сегре Джакопо 7 0.25
Ди Франческо Федерико 5 0.18
Штулац Лео 4 0.14
Солери Эдоардо 4 0.14
Раноккья Филиппо 4 0.14
Манкузо Леонардо 3 0.11
Инсинье Роберто 2 0.07
Чеккарони Пьетро 2 0.07
Лучиони Фабио 2 0.07
Хендерсон Лиам 1 0.04
Кулибали Мамаду 1 0.04
Гравес Симон 1 0.04
Аурелио Джузеппе 1 0.04
Хансен Кристоффер Лунн 1 0.04
Неделчару Ионуц 1 0.04
Ди Мариано Франческо 0 0
Валенте Никола 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Диаките Салим 0 0
Alessio Buttaro 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 6 1
Кистана Андреа 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Пагера Фабрицио 6 0
Бизоли Димитри 6 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Галацци Николас 5 0
Адорни Давиде 4 0
Фарес Мохамед 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Бертаньоли Массимо 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Уар Матье 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 3 2
Штулац Лео 4 1
Матею Алеш 5 0
Брунори Маттео 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Ди Мариано Франческо 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Раноккья Филиппо 4 0
Ди Франческо Федерико 3 0
Чеккарони Пьетро 3 0
Неделчару Ионуц 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Аурелио Джузеппе 3 0
Хансен Кристоффер Лунн 3 0
Корини Эудженио 1 1
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Гравес Симон 2 0
Aljosa Vasic 2 0
Инсинье Роберто 1 0
Диаките Салим 1 0
Alessio Buttaro 1 0

Результаты матчей

Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Палермо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
13
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Палермо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

12
24
Брешия
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Палермо
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

16
37

Голы по времени матча

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
20%
5
21%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

15
19
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
27%
1
5%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Забито

13
28
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
15%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
3
23%
4
14%
61-75
4
31%
12
43%
76-90

Пропущено

16
18
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
8
50%
3
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
6
33%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Забито

28
52
11 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 31
8 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
5
18%
7
13%
1-15
2
7%
7
13%
16-30
4
14%
7
13%
31-45
5
18%
4
8%
46-60
5
18%
8
15%
61-75
7
25%
19
37%
76-90

Пропущено

31
37
21 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
12
39%
4
11%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
4
13%
9
24%
31-45
2
6%
9
24%
46-60
2
6%
5
14%
61-75
6
19%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0
Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2
Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2
Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2

Результаты матчей

Брешия
Палермо

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%

Точный счет

1:1
8 раз 29%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
3
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Брешия
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
9
5
2
12
2.5
6
8
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
8
6
1
13
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
23
5
8
20
1.5
17
11
3
25
2.5
10
18
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 28 17 8 3 53 - 28 59
2.
Венеция
 27 15 6 6 49 - 32 51
3.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
4.
Комо
 27 14 7 6 37 - 29 49
5.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
6.
Катанзаро
 27 13 6 8 44 - 37 45
7.
Брешия
 28 9 11 8 31 - 28 38
8.
Читтаделла
 27 10 6 11 33 - 37 36
9.
Модена
 27 8 12 7 32 - 35 36
10.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
11.
Сампдория
 27 9 6 12 35 - 42 33
12.
Козенца
 27 8 9 10 31 - 30 33
13.
Бари
 27 7 12 8 27 - 32 33
14.
Реджана
 27 6 14 7 30 - 33 32
15.
Пиза
 27 7 10 10 33 - 35 31
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 27 6 9 12 27 - 33 27
18.
Специя
 27 5 11 11 25 - 40 26
19.
ФералпиСало
 27 6 6 15 29 - 42 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 13 7 4 2 20 - 14 25
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 14 7 2 5 22 - 18 23
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 13 5 6 2 15 - 13 21
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 13 4 4 5 21 - 17 16
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
15.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
16.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
17.
Асколи
 13 3 5 5 13 - 13 14
18.
ФералпиСало
 13 3 3 7 17 - 19 12
19.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
2.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 13 6 3 4 19 - 13 21
5.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
6.
Катанзаро
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
Сампдория
 13 5 3 5 18 - 21 18
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 13 4 5 4 16 - 16 17
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Пиза
 13 4 4 5 15 - 16 16
14.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
15.
Специя
 14 3 5 6 15 - 27 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 14 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Бари Ди Чезаре Валерио 1 12
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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