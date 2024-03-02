Тур: 28. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
1:0
1' ГолБоррелли Дженнаро
1:1
5' ПенальтиБрунори Маттео
12' Желтая карточкаIvan Marconi
1:2
13' ГолДи Франческо Федерико
23' Красная карточкаIvan Marconi
2:2
30' ГолПагера Фабрицио
34' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
3:2
41' ГолБоррелли Дженнаро
4:2
45' Гол в свои воротаДи Франческо Федерико
68' Желтая карточкаБесаджо Микеле
72' Желтая карточкаПагера Фабрицио
79' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
90' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
90'+5
Ход матча
1'
5'
1:1
12'
13'
23'
30'
34'
41'
45'
68'
72'
79'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
494 Количество передач 331
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Matteo Ferro
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре ШакаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
История личных встреч
Брешия
Палермо
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.71
Среднее время на гол
64
126
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|8 (1)
|0.29
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.21
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.14
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Бьянки Флавио
|2
|0.07
|Галацци Николас
|1
|0.04
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.04
|Пагера Фабрицио
|1
|0.04
|Яллоу Александр
|1
|0.04
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.04
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|12 (4)
|0.43
|Сегре Джакопо
|7
|0.25
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.18
|Штулац Лео
|4
|0.14
|Солери Эдоардо
|4
|0.14
|Раноккья Филиппо
|4
|0.14
|Манкузо Леонардо
|3
|0.11
|Инсинье Роберто
|2
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.07
|Лучиони Фабио
|2
|0.07
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Кулибали Мамаду
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.04
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0.04
|Неделчару Ионуц
|1
|0.04
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Валенте Никола
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Диаките Салим
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Кистана Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Пагера Фабрицио
|6
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Бертаньоли Массимо
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|3
|2
|Штулац Лео
|4
|1
|Матею Алеш
|5
|0
|Брунори Маттео
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Ди Мариано Франческо
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Раноккья Филиппо
|4
|0
|Ди Франческо Федерико
|3
|0
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|Неделчару Ионуц
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Аурелио Джузеппе
|3
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Aljosa Vasic
|2
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Палермо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
13
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Палермо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
12
24
Брешия
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Палермо
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
18% (5)
46% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
16
37
Голы по времени матча
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
20%
5
21%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
3
20%
3
13%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
15
19
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
4
27%
1
5%
1-15
3
20%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Забито
13
28
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
15%
2
7%
1-15
1
8%
4
14%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
2
15%
2
7%
46-60
3
23%
4
14%
61-75
4
31%
12
43%
76-90
Пропущено
16
18
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
8
50%
3
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
6
33%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Забито
28
52
11 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 31
8 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
5
18%
7
13%
1-15
2
7%
7
13%
16-30
4
14%
7
13%
31-45
5
18%
4
8%
46-60
5
18%
8
15%
61-75
7
25%
19
37%
76-90
Пропущено
31
37
21 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 21
12
39%
4
11%
1-15
5
16%
3
8%
16-30
4
13%
9
24%
31-45
2
6%
9
24%
46-60
2
6%
5
14%
61-75
6
19%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1 Комо - Брешия 1:0
Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2
Палермо
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палермо - Тернана 2:3 Кремонезе - Палермо 2:2 Палермо - Комо 3:0 ФералпиСало - Палермо 1:2
Палермо - Бари 3:0 Катанзаро - Палермо 1:1 Палермо - Модена 4:2 Читтаделла - Палермо 2:0 Палермо - Кремонезе 3:2 Комо - Палермо 3:3 Палермо - Пиза 3:2 Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2
Результаты матчей
Брешия
Палермо
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
Точный счет
1:1
8 раз 29%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
3
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Брешия
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
410
95
212
68
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
410
86
113
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
235
820
1711
325
1018
127
127
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|14 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 12
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10