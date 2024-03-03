Тур: 28. Стадион: Stadio P.C. Tombolato. Зрители: 3462
0:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаТессьоре Андреа
18' Желтая карточкаStefano Negro
66' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
70' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
0:1
89' ГолБарбьери Томмазо
90'+7
Ход матча
10'
18'
66'
70'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
320 Количество передач 463
-
41 Владение мячом, % 59
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
74 Ahmed Sanogo
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Млакар ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Mattia Sala
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Читтаделла
Пиза
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.86
Среднее время на гол
80
105
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.47
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
58
61
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|7
|0.25
|Вита Алессио
|4
|0.14
|Filippo Pittarello
|4
|0.14
|Кассано Клаудио
|3
|0.11
|Маистрелло Томми
|3
|0.11
|Andrea Magrassi
|3
|0.11
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.07
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.04
|Сальви Алессандро
|1
|0.04
|Stefano Negro
|1
|0.04
|Паван Никола
|1
|0.04
|Francesco Amatucci
|1
|0.04
|Бальдини Энрико
|1 (1)
|0.04
|Federico Giraudo
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|8 (3)
|0.29
|Млакар Ян
|3
|0.11
|Канестрелли Симоне
|3
|0.11
|Бонфанти Николас
|3
|0.11
|Трамони Лисандру
|2
|0.07
|Караччоло Антонио
|2
|0.07
|Барбьери Томмазо
|2
|0.07
|Велозу Мигель
|1
|0.04
|Марин Мариус
|1
|0.04
|Беруатто Пьетро
|1
|0.04
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.04
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.04
|Калабрези Артуро
|1
|0.04
|Эштевеш Томаш
|1
|0.04
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.04
|Alesandro Arena
|1
|0.04
|Морео Стефано
|1
|0.04
|Трамони Маттео
|1
|0.04
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Туре Идрисса
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|12
|1
|Сальви Алессандро
|8
|0
|Кариссони Лоренцо
|8
|0
|Анжели Маттео
|5
|1
|Stefano Negro
|6
|0
|Federico Giraudo
|5
|0
|Filippo Pittarello
|4
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Тессьоре Андреа
|3
|0
|Мастрантонио Валерио
|3
|0
|Бальдини Энрико
|2
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Кассано Клаудио
|2
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|10
|1
|Канестрелли Симоне
|9
|0
|Барбьери Томмазо
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Эштевеш Томаш
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Калабрези Артуро
|4
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Велозу Мигель
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Караччоло Антонио
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Пиза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
8
Читтаделла
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
7
12
Читтаделла
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Пиза
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
13
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
23
17
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
5
22%
2
12%
1-15
5
22%
2
12%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
17%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
4
22%
5
33%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
4
36%
5
28%
76-90
Пропущено
19
19
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
21%
5
26%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
1
5%
6
32%
76-90
Забито
34
35
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
7
21%
4
11%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
2
6%
6
17%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
11
32%
10
29%
76-90
Пропущено
37
34
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
7
19%
6
18%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
5
14%
5
15%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
5
14%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2
Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2
Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0
Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0
Результаты матчей
Читтаделла
Пиза
Точный счет
1:2
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 18%
1:2
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:2
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
78
59
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
211
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
235
919
1018
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|8
|3
|53 - 28
|59
|2.
|28
|15
|7
|6
|39 - 30
|52
|3.
|28
|15
|6
|7
|50 - 34
|51
|4.
|0:0
|28
|14
|9
|5
|37 - 20
|51
|5.
|28
|14
|6
|8
|46 - 37
|48
|6.
|28
|13
|7
|8
|51 - 38
|46
|7.
|28
|9
|11
|8
|31 - 28
|38
|8.
|0:0
|28
|8
|13
|7
|32 - 35
|37
|9.
|28
|10
|6
|12
|33 - 38
|36
|10.
|28
|10
|6
|12
|38 - 43
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|35 - 37
|35
|12.
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|13.
|28
|7
|13
|8
|28 - 33
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|31 - 32
|33
|15.
|28
|6
|15
|7
|30 - 33
|33
|16.
|28
|7
|8
|13
|34 - 39
|29
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 33
|28
|18.
|28
|5
|12
|11
|26 - 41
|27
|19.
|28
|6
|6
|16
|30 - 45
|24
|20.
|28
|5
|6
|17
|27 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|30 - 19
|30
|2.
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|22 - 15
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|29 - 20
|27
|5.
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|6.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|21 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|17 - 21
|15
|14.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|16.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|18.
|13
|2
|6
|5
|10 - 13
|12
|19.
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|2.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|19 - 10
|28
|3.
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|9.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|20 - 24
|14
|16.
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|17.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|19.
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12