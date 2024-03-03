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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 3462
Читтаделла
0:1
Конец матча
Пиза
0'
10' Желтая карточка
Тессьоре Андреа
18' Желтая карточка
Stefano Negro
66' Желтая карточка
Эштевеш Томаш
70' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
0:1
89' Гол
Барбьери Томмазо
90'+7

Ход матча

10'
Тессьоре Андреа
 
18'
Stefano Negro
 
46'
 
Беруатто Пьетро
Калабрези Артуро
46'
Мастрантонио Валерио
Тессьоре Андреа
 
46'
 
Бонфанти Николас
Млакар Ян
59'
 
Туре Идрисса
Бонфанти Николас
60'
Паван Никола
Stefano Negro
 
66'
 
Эштевеш Томаш
66'
 
Пиччинини Габриэле
Трамони Лисандру
66'
Бальдини Энрико
Кассано Клаудио
 
70'
 
Беруатто Пьетро
77'
Andrea Magrassi
Пандольфи Лука
 
77'
Анжели Маттео
Паван Никола
 
83'
 
Д'Аллесандро Марко
Alesandro Arena
89'
0:1
Барбьери Томмазо
(Беруатто Пьетро)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 320 Количество передач 463
  • 41 Владение мячом, % 59
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
30
Stefano
Negro
15
Фраре
Доменико
28
Рицца
Алессио
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
18
Тессьоре
Андреа
10
Кассано
Клаудио
11
Filippo
Pittarello
7
Пандольфи
Лука
22
Лория
Леонардо
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
42
Барбьери
Томмазо
8
Марин
Мариус
28
Alesandro
Arena
19
Эштевеш
Томаш
7
Трамони
Лисандру
32
Морео
Стефано
17
Млакар
Ян
Читтаделла
4-3-1-2
Пиза
3-4-3

История личных встреч

Читтаделла
Пиза

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
1:2
СB
4:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:4
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:4
СB
1:0
К
3:2
СB
1:0
СB
0:3
К
1:2

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

80
105

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.47

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

58
61

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 7 0.25
Вита Алессио 4 0.14
Filippo Pittarello 4 0.14
Кассано Клаудио 3 0.11
Маистрелло Томми 3 0.11
Andrea Magrassi 3 0.11
Каррьеро Джузеппе 2 0.07
Бранка Симоне 1 0.04
Кариссони Лоренцо 1 0.04
Сальви Алессандро 1 0.04
Stefano Negro 1 0.04
Паван Никола 1 0.04
Francesco Amatucci 1 0.04
Бальдини Энрико 1 (1) 0.04
Federico Giraudo 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 8 (3) 0.29
Млакар Ян 3 0.11
Канестрелли Симоне 3 0.11
Бонфанти Николас 3 0.11
Трамони Лисандру 2 0.07
Караччоло Антонио 2 0.07
Барбьери Томмазо 2 0.07
Велозу Мигель 1 0.04
Марин Мариус 1 0.04
Беруатто Пьетро 1 0.04
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.04
Мазуччи Гаэтано 1 0.04
Калабрези Артуро 1 0.04
Эштевеш Томаш 1 0.04
Пиччинини Габриэле 1 0.04
Alesandro Arena 1 0.04
Морео Стефано 1 0.04
Трамони Маттео 1 0.04
Д'Аллесандро Марко 0 0
Туре Идрисса 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 12 1
Сальви Алессандро 8 0
Кариссони Лоренцо 8 0
Анжели Маттео 5 1
Stefano Negro 6 0
Federico Giraudo 5 0
Filippo Pittarello 4 0
Пандольфи Лука 3 0
Тессьоре Андреа 3 0
Мастрантонио Валерио 3 0
Бальдини Энрико 2 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Паван Никола 2 0
Каррьеро Джузеппе 2 0
Фраре Доменико 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Кассано Клаудио 2 0
Andrea Magrassi 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 10 1
Канестрелли Симоне 9 0
Барбьери Томмазо 5 1
Николас Андраде 6 0
Эштевеш Томаш 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Калабрези Артуро 4 1
Леверб Максим 4 1
Валоти Матиа 3 1
Херманнссон Хьёртур 3 1
Пиччинини Габриэле 4 0
Велозу Мигель 3 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Караччоло Антонио 3 0
Морео Стефано 3 0
Беруатто Пьетро 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Туре Идрисса 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Пиза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
8
Читтаделла
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Пиза
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

7
12
Читтаделла
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Пиза
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
13

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

23
17
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
5
22%
2
12%
1-15
5
22%
2
12%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
2
9%
2
12%
61-75
7
30%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
17%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
3
17%
3
20%
61-75
4
22%
5
33%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
2
18%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
4
36%
5
28%
76-90

Пропущено

19
19
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
21%
5
26%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
3
16%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
1
5%
6
32%
76-90

Забито

34
35
18 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
7 Не забивали 4
7
21%
4
11%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
2
6%
6
17%
46-60
3
9%
6
17%
61-75
11
32%
10
29%
76-90

Пропущено

37
34
17 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
7
19%
6
18%
1-15
5
14%
4
12%
16-30
5
14%
5
15%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
7
19%
5
15%
61-75
5
14%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Венеция - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Специя - Читтаделла 4:2 Читтаделла - Парма 1:2
Брешия - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Сампдория 1:2 Тернана - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Палермо 2:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Специя 4:1 Модена - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2
Пиза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0
Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0

Результаты матчей

Читтаделла
Пиза

Точный счет

1:2
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 18%
1:2
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:2
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
0
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
7
8
1.5
5
9
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
23
5
9
19
1.5
10
18
2
26
2.5
1
27
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 28 17 8 3 53 - 28 59
2.
Комо
 28 15 7 6 39 - 30 52
3.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
4.
Кремонезе
 0:0 28 14 9 5 37 - 20 51
5.
Катанзаро
 28 14 6 8 46 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 28 9 11 8 31 - 28 38
8.
Модена
 0:0 28 8 13 7 32 - 35 37
9.
Читтаделла
 28 10 6 12 33 - 38 36
10.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
11.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
12.
Пиза
 28 8 10 10 34 - 35 34
13.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
14.
Козенца
 28 8 9 11 31 - 32 33
15.
Реджана
 28 6 15 7 30 - 33 33
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
18.
Специя
 28 5 12 11 26 - 41 27
19.
ФералпиСало
 28 6 6 16 30 - 45 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Кремонезе
 0:0 14 6 5 3 18 - 10 23
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 0:0 14 5 5 4 14 - 13 20
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 14 4 4 6 21 - 19 16
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
18.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
2.
Кремонезе
 0:0 14 8 4 2 19 - 10 28
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
9.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
10.
Реджана
 14 4 6 4 16 - 16 18
11.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
12.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
13.
Модена
 0:0 14 3 8 3 18 - 22 17
14.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
15.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 12
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Стефано Негро получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Тессьоре Андреа получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Читтаделла 0:1 Пиза онлайн

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