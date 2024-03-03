  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Бари
1:1
Второй тайм: 77'
Специя
0'
12' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
19' Желтая карточка
Матею Алеш
26' Желтая карточка
Матино Эммануэле
41' Желтая карточка
Надь Адам
0:1
50' Гол
Матею Алеш
1:1
56' Гол
Сибилли Джузеппе
58' Желтая карточка
Насти Марко
64' Желтая карточка
Бертола Николо

Ход матча

12'
Ди Чезаре Валерио
 
19'
 
Матею Алеш
26'
Матино Эммануэле
 
41'
 
Надь Адам
46'
Лулич Карло
Эджума Малком
 
50'
0:1
Матею Алеш
(Ягелло Филип)
56'
Сибилли Джузеппе
(Моракьоли Грегорио)
1:1
58'
Насти Марко
 
63'
 
Бертола Николо
Gregorio Tanco
63'
 
Фальчинелли Диего
Ди Серио Джузеппе
64'
 
Эспозито Сальваторе
Ягелло Филип
64'
 
Бертола Николо
73'
Гиебр Абдул
Риччи Джакомо
 
73'
Пушкаш Георге
Насти Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Специя
3.50
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3.15
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4.20
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Все Коэффициенты
22
Бренно
5
Матино
Эммануэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
21
Жужек
Жан
93
Дорваль
Мехди
31
Риччи
Джакомо
24
Эджума
Малком
8
Бенали
Ахмед
20
Сибилли
Джузеппе
77
Моракьоли
Грегорио
9
Насти
Марко
1
Зут
Йерун
5
Gregorio
Tanco
55
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
37
Матею
Алеш
29
Кассата
Франческо
8
Надь
Адам
97
Ягелло
Филип
7
Элия
Сальваторе
9
Эспозито
Франческо
20
Ди
Серио
Джузеппе
Бари
3-4-1-2
Специя
3-5-2

История личных встреч

Бари
Специя

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
4:3
СB
1:0
СB
0:3
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:1
СB
3:2
К
1:0
СB
2:1
СB
1:1

Голы

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.38

Среднее время на гол

60
240

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.38
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
96

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 10 (3) 0.36
Насти Марко 4 0.14
Куцупиас Илиас 2 0.07
Ди Чезаре Валерио 2 0.07
Дьяв Давиде 2 0.07
Дорваль Мехди 1 0.04
Викари Франческо 1 0.04
Риччи Джакомо 1 0.04
Ismail Achik 1 0.04
Бенали Ахмед 1 0.04
Пушкаш Георге 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.04
Майта Маттиа 0 0
Каллон Яя 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Менез Жереми 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Моракьоли Грегорио 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 5 (2) 0.18
Моро Лука 4 (1) 0.14
Rachid Kouda 2 0.07
Реца Аркадиуш 2 0.07
Ди Серио Джузеппе 2 0.07
Эспозито Франческо 2 0.07
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.04
Ягелло Филип 1 0.04
Матею Алеш 1 0.04
Христов Петко 1 0.04
Мюль Лукас 1 0.04
Антонуччи Мирко 1 0.04
Гелашвили Ива 1 0.04
Бертола Николо 1 0.04
Фальчинелли Диего 0 0
Николау Димитрис 0 0
Виньяли Лука 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 13 1
Насти Марко 9 0
Бенали Ахмед 8 0
Сибилли Джузеппе 8 0
Риччи Джакомо 6 0
Викари Франческо 5 0
Акампора Дженнаро 5 0
Майта Маттиа 3 1
Менез Жереми 2 1
Бренно 3 0
Дорваль Мехди 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Эджума Малком 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Каллон Яя 2 0
Ismail Achik 2 0
Пучино Раффаэле 1 0
Лулич Карло 1 0
Матино Эммануэле 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 8 1
Кассата Франческо 9 0
Rachid Kouda 7 0
Журковски Шимон 5 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Элия Сальваторе 5 0
Бертола Николо 3 1
Бандинелли Филиппо 4 0
Амьен-Аду Кельвен 4 0
Мюль Лукас 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Гелашвили Ива 2 1
Верде Даниэле 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Моро Лука 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Матею Алеш 2 0
Христов Петко 2 0
Пьетра Никколо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Лука Д'Анджело 0 1
Реца Аркадиуш 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Канделари Пьетро 1 0

Результаты матчей

Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Специя
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
9
Бари
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

12
8
Бари
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
37% (10)
19% (5)
Специя
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
59% (16)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
2
13%
5
31%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
2
15%
3
12%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
7
54%
8
31%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 20
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
5
50%
76-90

Пропущено

18
13
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 8
5
28%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
6
33%
4
31%
76-90

Забито

28
26
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
4
14%
9
35%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
7
25%
7
27%
76-90

Пропущено

31
39
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
5
16%
5
13%
1-15
3
10%
3
8%
16-30
3
10%
5
13%
31-45
1
3%
8
21%
46-60
6
19%
6
15%
61-75
13
42%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1
Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1
Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2

Результаты матчей

Бари
Специя

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
0
13 раз 48%
1
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бари
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
14
13
7
20
1.5
7
20
3
24
2.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 28 17 8 3 53 - 28 59
2.
Венеция
 1:1 28 15 7 6 50 - 33 52
3.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
4.
Комо
 1:1 28 14 8 6 38 - 30 50
5.
Катанзаро
 1:0 28 14 6 8 45 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 28 9 11 8 31 - 28 38
8.
Читтаделла
 0:0 28 10 7 11 33 - 37 37
9.
Модена
 27 8 12 7 32 - 35 36
10.
Сампдория
 2:1 28 10 6 12 37 - 43 36
11.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
12.
Бари
 1:1 28 7 13 8 28 - 33 34
13.
Козенца
 0:1 28 8 9 11 31 - 31 33
14.
Реджана
 0:0 28 6 15 7 30 - 33 33
15.
Пиза
 0:0 28 7 11 10 33 - 35 32
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 0:0 28 6 10 12 27 - 33 28
18.
Специя
 1:1 28 5 12 11 26 - 41 27
19.
ФералпиСало
 1:2 28 6 6 16 30 - 44 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:1 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Катанзаро
 1:0 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 1:1 14 7 5 2 21 - 15 26
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 0:0 15 7 3 5 22 - 18 24
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 1:1 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 0:1 14 4 4 6 21 - 18 16
13.
Сампдория
 2:1 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 0:0 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 0:0 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 0:0 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
18.
Специя
 1:1 13 2 6 5 10 - 13 12
19.
ФералпиСало
 1:2 14 3 3 8 18 - 21 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
2.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
3.
Комо
 1:1 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 1:1 14 6 4 4 20 - 14 22
5.
Катанзаро
 1:0 14 6 3 5 16 - 17 21
6.
Сампдория
 2:1 14 6 3 5 20 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 0:0 14 4 6 4 16 - 16 18
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Пиза
 0:0 14 4 5 5 15 - 16 17
12.
Козенца
 0:1 14 4 5 5 10 - 13 17
13.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
14.
Специя
 1:1 15 3 6 6 16 - 28 15
15.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
16.
Читтаделла
 0:0 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 0:0 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 1:2 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 1:1 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Надь Адам получил желтую карточку от судьи
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    • 26'
      Матино Эммануэле получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Матею Алеш получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Ди Чезаре Валерио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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