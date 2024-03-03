Тур: 28. Стадион: Сан Никола. Зрители: 13650
0'
12' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
19' Желтая карточкаМатею Алеш
26' Желтая карточкаМатино Эммануэле
41' Желтая карточкаНадь Адам
0:1
50' ГолМатею Алеш
1:1
56' ГолСибилли Джузеппе
58' Желтая карточкаНасти Марко
64' Желтая карточкаБертола Николо
90'+6
Ход матча
19'
26'
41'
50'
0:1
56'
58'
64'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
461 Количество передач 354
-
56 Владение мячом, % 44
22
Бренно
21
Жужек
Жан
37
Матею
Алеш
97
Ягелло
Филип
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Гиебр АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
-
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Виньяли ЛукаЗащитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Бари
Специя
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.38
Среднее время на гол
60
240
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.38
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
96
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|10 (3)
|0.36
|Насти Марко
|4
|0.14
|Куцупиас Илиас
|2
|0.07
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.07
|Дьяв Давиде
|2
|0.07
|Дорваль Мехди
|1
|0.04
|Викари Франческо
|1
|0.04
|Риччи Джакомо
|1
|0.04
|Ismail Achik
|1
|0.04
|Бенали Ахмед
|1
|0.04
|Пушкаш Георге
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.04
|Майта Маттиа
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Менез Жереми
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Моракьоли Грегорио
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|5 (2)
|0.18
|Моро Лука
|4 (1)
|0.14
|Rachid Kouda
|2
|0.07
|Реца Аркадиуш
|2
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.07
|Эспозито Франческо
|2
|0.07
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.04
|Ягелло Филип
|1
|0.04
|Матею Алеш
|1
|0.04
|Христов Петко
|1
|0.04
|Мюль Лукас
|1
|0.04
|Антонуччи Мирко
|1
|0.04
|Гелашвили Ива
|1
|0.04
|Бертола Николо
|1
|0.04
|Фальчинелли Диего
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Виньяли Лука
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|13
|1
|Насти Марко
|9
|0
|Бенали Ахмед
|8
|0
|Сибилли Джузеппе
|8
|0
|Риччи Джакомо
|6
|0
|Викари Франческо
|5
|0
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|Майта Маттиа
|3
|1
|Менез Жереми
|2
|1
|Бренно
|3
|0
|Дорваль Мехди
|3
|0
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Каллон Яя
|2
|0
|Ismail Achik
|2
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Лулич Карло
|1
|0
|Матино Эммануэле
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|8
|1
|Кассата Франческо
|9
|0
|Rachid Kouda
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Бертола Николо
|4
|1
|Элия Сальваторе
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|4
|0
|Мюль Лукас
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Гелашвили Ива
|2
|1
|Верде Даниэле
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Моро Лука
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Пьетра Никколо
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Лука Д'Анджело
|0
|1
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Бари
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Специя
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
10
Бари
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Специя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
12
8
Бари
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Специя
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
61% (17)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
18
18
Голы по времени матча
Забито
16
17
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
6%
1
6%
1-15
3
19%
4
24%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
4
25%
3
18%
61-75
3
19%
2
12%
76-90
Пропущено
14
27
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
2
14%
3
11%
31-45
1
7%
7
26%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
7
50%
8
30%
30%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
20 Не забивали 21
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
40%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
31%
5
50%
76-90
Пропущено
18
13
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 8
5
28%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
6
33%
4
31%
76-90
Забито
29
27
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
3
10%
1
4%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
4
14%
9
33%
31-45
7
24%
3
11%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
7
24%
7
26%
76-90
Пропущено
32
40
11 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 21
5
16%
5
13%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
3
9%
5
13%
31-45
2
6%
9
23%
46-60
6
19%
6
15%
61-75
13
41%
12
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Катанзаро - Бари 2:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Бари - ФералпиСало 1:0 Бари - Лекко 3:1
Палермо - Бари 3:0 Бари - Реджана 0:2 Асколи - Бари 2:2 Бари - Тернана 3:1 Сампдория - Бари 1:1 Бари - Козенца 0:0 Специя - Бари 1:0 Бари - Зюйдтироль 2:1 Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0 Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0 Специя - Читтаделла 4:2 Тернана - Специя 1:1
Специя - Катанзаро 1:1 Пиза - Специя 2:3 Специя - Кремонезе 0:1 Комо - Специя 4:0 Специя - Модена 1:1 Читтаделла - Специя 4:1 Специя - Бари 1:0 Асколи - Специя 1:2 Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2
Результаты матчей
Бари
Специя
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
0
13 раз 46%
1
8 раз 29%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бари
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
67
410
211
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
96
311
510
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1513
721
721
325
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|8
|3
|53 - 28
|59
|2.
|28
|15
|7
|6
|39 - 30
|52
|3.
|28
|15
|6
|7
|50 - 34
|51
|4.
|0:0
|28
|14
|9
|5
|37 - 20
|51
|5.
|28
|14
|6
|8
|46 - 37
|48
|6.
|28
|13
|7
|8
|51 - 38
|46
|7.
|28
|9
|11
|8
|31 - 28
|38
|8.
|0:0
|28
|8
|13
|7
|32 - 35
|37
|9.
|28
|10
|6
|12
|33 - 38
|36
|10.
|28
|10
|6
|12
|38 - 43
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|35 - 37
|35
|12.
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|13.
|28
|7
|13
|8
|28 - 33
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|31 - 32
|33
|15.
|28
|6
|15
|7
|30 - 33
|33
|16.
|28
|7
|8
|13
|34 - 39
|29
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 33
|28
|18.
|28
|5
|12
|11
|26 - 41
|27
|19.
|28
|6
|6
|16
|30 - 45
|24
|20.
|28
|5
|6
|17
|27 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|30 - 19
|30
|2.
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|22 - 15
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|29 - 20
|27
|5.
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|6.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|21 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|17 - 21
|15
|14.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|16.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|18.
|13
|2
|6
|5
|10 - 13
|12
|19.
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|2.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|19 - 10
|28
|3.
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|9.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|20 - 24
|14
|16.
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|17.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|19.
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12