Тур: 28. Стадион: Лино Турина.
1:3
Второй тайм: 87'
0'
0:1
9' ПенальтиДе Лука Мануэль
11' Желтая карточкаБаррека Антонио
16' Желтая карточкаGiovanni Leoni
0:2
18' ГолДе Лука Мануэль
28' Желтая карточкаФьордилино Лука
28' Желтая карточкаЙепес Жерар
43' Желтая карточкаДарбо Эбрима
1:2
49' ГолКурфалидис Христос
73' Желтая карточкаАскилдсен Кристоффер
1:3
80' ГолВерре Валерио
Ход матча
9'
0:1
11'
16'
18'
0:2
28'
28'
43'
49'
80'
1:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крастев ДимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
ФералпиСало
Сампдория
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4
|0.14
|Компаньон Маттиа
|4
|0.14
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|0.14
|Феличи Маттиа
|3
|0.11
|Davide Balestrero
|3
|0.11
|Курфалидис Христос
|3
|0.11
|Зеннаро Маттиа
|2
|0.07
|Mattia Tonetto
|2
|0.07
|Мартелла Бруно
|1
|0.04
|Federico Bergonzi
|1
|0.04
|Сау Марко
|1
|0.04
|Дубицкас Эдгарас
|1
|0.04
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Alessandro Pilati
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|5 (1)
|0.18
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.18
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.18
|Депаоли Фабио
|4
|0.14
|Касами Пайтим
|3
|0.11
|Педрола Эстанис
|3
|0.11
|Гонсалес Факундо
|2
|0.07
|Simone Giordano
|2
|0.07
|Даниэле Гиларди
|2
|0.07
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.07
|Дарбо Эбрима
|1
|0.04
|Мурру Никола
|1
|0.04
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.04
|Альварес Агустин
|1
|0.04
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|10
|0
|Чеппители Лука
|8
|0
|Фьордилино Лука
|6
|1
|Феличи Маттиа
|5
|1
|Бутич Карло
|3
|1
|Пицциньякко Семуэль
|4
|0
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|2
|0
|Federico Bergonzi
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Christopher Attys
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Гонсалес Факундо
|9
|0
|Депаоли Фабио
|8
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Стоянович Петар
|5
|0
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Виейра Ронни
|3
|0
|Эспозито Себастьяно
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
|Giovanni Leoni
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сампдория
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
7
8
ФералпиСало
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
10
11
ФералпиСало
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Сампдория
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
17
20
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
5
31%
2
11%
76-90
Пропущено
20
21
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
2
10%
3
14%
61-75
5
25%
7
33%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 15
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
4
31%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
3
18%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
7
32%
6
29%
76-90
Забито
29
35
9 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
10 Не забивали 4
5
17%
3
9%
1-15
2
7%
6
17%
16-30
2
7%
7
20%
31-45
6
21%
7
20%
46-60
5
17%
7
20%
61-75
9
31%
5
14%
76-90
Пропущено
42
42
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
5
12%
4
10%
1-15
5
12%
4
10%
16-30
8
19%
8
19%
31-45
7
17%
7
17%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
12
29%
13
31%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2
Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2
Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0
Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1
Результаты матчей
ФералпиСало
Сампдория
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
8 раз 30%
1:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
12 раз 44%
2
10 раз 37%
0
4 раза 15%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
122
49
59
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
112
311
67
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
234
720
1116
423
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|8
|3
|53 - 28
|59
|2.
|1:1
|28
|15
|7
|6
|50 - 33
|52
|3.
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|4.
|1:1
|28
|14
|8
|6
|38 - 30
|50
|5.
|1:0
|28
|14
|6
|8
|45 - 37
|48
|6.
|28
|13
|7
|8
|51 - 38
|46
|7.
|28
|9
|11
|8
|31 - 28
|38
|8.
|0:0
|28
|10
|7
|11
|33 - 37
|37
|9.
|27
|8
|12
|7
|32 - 35
|36
|10.
|3:1
|28
|10
|6
|12
|38 - 43
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|35 - 37
|35
|12.
|1:1
|28
|7
|13
|8
|28 - 33
|34
|13.
|0:1
|28
|8
|9
|11
|31 - 31
|33
|14.
|0:0
|28
|6
|15
|7
|30 - 33
|33
|15.
|0:0
|28
|7
|11
|10
|33 - 35
|32
|16.
|28
|7
|8
|13
|34 - 39
|29
|17.
|0:0
|28
|6
|10
|12
|27 - 33
|28
|18.
|1:1
|28
|5
|12
|11
|26 - 41
|27
|19.
|1:3
|28
|6
|6
|16
|30 - 45
|24
|20.
|28
|5
|6
|17
|27 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|9
|3
|2
|30 - 19
|30
|2.
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|3.
|1:0
|14
|8
|3
|3
|29 - 20
|27
|4.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|21 - 15
|26
|5.
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|8.
|1:1
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|21 - 18
|16
|13.
|3:1
|14
|4
|3
|7
|17 - 21
|15
|14.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|15.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|18.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|10 - 13
|12
|19.
|1:3
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|3.
|1:1
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|20 - 14
|22
|5.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|6.
|3:1
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|9.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|10.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|11.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|12.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|13.
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|20 - 24
|14
|16.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|17.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|1:3
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|19.
|1:1
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10