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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 4155
ФералпиСало
1:3
Конец матча
Сампдория
0'
0:1
9' Пенальти
Де Лука Мануэль
11' Желтая карточка
Баррека Антонио
16' Желтая карточка
Giovanni Leoni
0:2
18' Гол
Де Лука Мануэль
28' Желтая карточка
Фьордилино Лука
28' Желтая карточка
Йепес Жерар
43' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
1:2
48' Гол
Курфалидис Христос
73' Желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
1:3
80' Гол
Верре Валерио
90' Желтая карточка
Стоянович Петар
90'+6

Ход матча

9'
0:1
Де Лука Мануэль
11'
 
Баррека Антонио
16'
 
Giovanni Leoni
18'
0:2
Де Лука Мануэль
(Верре Валерио)
28'
Фьордилино Лука
 
28'
 
Йепес Жерар
43'
 
Дарбо Эбрима
48'
Курфалидис Христос
(Ди Мольфетта Давиде)
1:2
51'
 
Аскилдсен Кристоффер
Дарбо Эбрима
56'
Летиция Гаэтано
Mattia Tonetto
 
66'
Бутич Карло
Ла Мантия Андреа
 
66'
Зеннаро Маттиа
Ди Мольфетта Давиде
 
69'
 
Simone Giordano
Баррека Антонио
69'
 
Джирелли Стефано
Касами Пайтим
73'
 
Аскилдсен Кристоффер
80'
1:3
Верре Валерио
(Стоянович Петар)
81'
Denis Hergheligiu
Курфалидис Христос
 
82'
Alessandro Pietrelli
Манцари Джакомо
 
86'
 
Депаоли Фабио
Giovanni Leoni
86'
 
Альварес Агустин
Верре Валерио
90'
 
Стоянович Петар

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 448 Количество передач 418
  • 52 Владение мячом, % 48
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
19
Alessandro
Pilati
8
Davide
Balestrero
16
Фьордилино
Лука
97
Феличи
Маттиа
39
Курфалидис
Христос
10
Ди
Мольфетта
Давиде
3
Mattia
Tonetto
28
Манцари
Джакомо
91
Ла
Мантия
Андреа
1
Станкович
Филип
46
Giovanni
Leoni
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
28
Йепес
Жерар
40
Стоянович
Петар
14
Касами
Пайтим
55
Дарбо
Эбрима
3
Баррека
Антонио
10
Верре
Валерио
9
Де
Лука
Мануэль
ФералпиСало
3-1-4-2
Сампдория
3-1-4-2

История личных встреч

ФералпиСало
Сампдория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:3
ТМК
1:1
ТМК
1:0
ТМК
0:2

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 0.14
Компаньон Маттиа 4 0.14
Ла Мантия Андреа 4 (1) 0.14
Феличи Маттиа 3 0.11
Davide Balestrero 3 0.11
Курфалидис Христос 3 0.11
Зеннаро Маттиа 2 0.07
Mattia Tonetto 2 0.07
Мартелла Бруно 1 0.04
Federico Bergonzi 1 0.04
Сау Марко 1 0.04
Дубицкас Эдгарас 1 0.04
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Чеппители Лука 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Alessandro Pilati 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 5 (1) 0.18
Эспозито Себастьяно 5 0.18
Борини Фабио 5 (3) 0.18
Депаоли Фабио 4 0.14
Касами Пайтим 3 0.11
Педрола Эстанис 3 0.11
Гонсалес Факундо 2 0.07
Simone Giordano 2 0.07
Даниэле Гиларди 2 0.07
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.07
Верре Валерио 1 0.04
Дарбо Эбрима 1 0.04
Мурру Никола 1 0.04
Бенедетти Леонардо 1 0.04
Альварес Агустин 1 0.04
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Йепес Жерар 0 0
Стоянович Петар 0 0
Риччи Матео 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 10 0
Чеппители Лука 8 0
Фьордилино Лука 6 1
Феличи Маттиа 5 1
Бутич Карло 3 1
Пицциньякко Семуэль 4 0
Ла Мантия Андреа 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Париджини Витторио 3 0
Зеннаро Маттиа 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Ди Мольфетта Давиде 2 0
Federico Bergonzi 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Christopher Attys 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 9 0
Гонсалес Факундо 9 0
Депаоли Фабио 8 0
Йепес Жерар 7 0
Стоянович Петар 6 0
Даниэле Гиларди 6 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Simone Giordano 2 1
Виейра Ронни 3 0
Эспозито Себастьяно 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Баррека Антонио 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0
Giovanni Leoni 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сампдория
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
8
ФералпиСало
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сампдория
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

10
11
ФералпиСало
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Сампдория
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
36% (10)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
21

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

17
21
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
3
18%
2
10%
1-15
1
6%
5
24%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
4
24%
4
19%
61-75
5
29%
29%
3
14%
76-90

Пропущено

23
22
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
22%
4
18%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
6
26%
7
32%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
2
15%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
4
31%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
4
31%
3
18%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
9%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
7
32%
6
29%
76-90

Забито

30
38
9 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 16
10 Не забивали 4
5
17%
4
11%
1-15
2
7%
7
18%
16-30
2
7%
7
18%
31-45
7
23%
7
18%
46-60
5
17%
7
18%
61-75
9
30%
6
16%
76-90

Пропущено

45
43
20 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 24
6
13%
4
9%
1-15
6
13%
4
9%
16-30
8
18%
8
19%
31-45
7
16%
8
19%
46-60
5
11%
6
14%
61-75
13
29%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - ФералпиСало 0:2 ФералпиСало - Асколи 0:1 Бари - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 1:2
Реджана - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Лекко 5:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Венеция 2:2 Сампдория - ФералпиСало 2:3 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2
Сампдория
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1 Пиза - Сампдория 2:0
Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1

Результаты матчей

ФералпиСало
Сампдория

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:2
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
10 раз 36%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
10 раз 36%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
24
4
7
21
1.5
12
16
4
24
2.5
2
26
1
27
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 28 17 8 3 53 - 28 59
2.
Комо
 28 15 7 6 39 - 30 52
3.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
4.
Кремонезе
 0:0 28 14 9 5 37 - 20 51
5.
Катанзаро
 28 14 6 8 46 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 28 9 11 8 31 - 28 38
8.
Модена
 0:0 28 8 13 7 32 - 35 37
9.
Читтаделла
 28 10 6 12 33 - 38 36
10.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
11.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
12.
Пиза
 28 8 10 10 34 - 35 34
13.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
14.
Козенца
 28 8 9 11 31 - 32 33
15.
Реджана
 28 6 15 7 30 - 33 33
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
18.
Специя
 28 5 12 11 26 - 41 27
19.
ФералпиСало
 28 6 6 16 30 - 45 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Кремонезе
 0:0 14 6 5 3 18 - 10 23
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 0:0 14 5 5 4 14 - 13 20
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 14 4 4 6 21 - 19 16
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
18.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
2.
Кремонезе
 0:0 14 8 4 2 19 - 10 28
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
9.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
10.
Реджана
 14 4 6 4 16 - 16 18
11.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
12.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
13.
Модена
 0:0 14 3 8 3 18 - 22 17
14.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
15.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 12
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