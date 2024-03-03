Тур: 28. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
26' Желтая карточкаДжоване Самуэль
45' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
72' Красная карточкаВивиано Эмильяно
75' Желтая карточкаПортанова Маноло
77' Желтая карточкаNatan Girma
Ход матча
26'
72'
75'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Shaibu Nuhu
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Асколи
Реджана
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.75
Среднее время на гол
135
51
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
63
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.39
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|Патрицио Масини
|2
|0.07
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.04
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|2
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Кваранта Данило
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Вальцания Лука
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портанова Маноло
|7
|0
|Чигарини Лука
|5
|1
|Мелегони Филиппо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
6
4
Асколи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
10
8
Асколи
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Реджана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
21%
5
22%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
21%
7
30%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
5
23%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
6
32%
5
23%
76-90
Забито
27
18
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 14
4
15%
3
17%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
8
30%
30%
2
11%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
6
22%
5
28%
76-90
Пропущено
33
45
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
4
12%
10
22%
1-15
6
18%
4
9%
16-30
4
12%
6
13%
31-45
8
24%
6
13%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
9
27%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1
Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1
Результаты матчей
Асколи
Реджана
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Асколи
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
310
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
410
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
207
720
819
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|8
|3
|53 - 28
|59
|2.
|1:1
|28
|15
|7
|6
|50 - 33
|52
|3.
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|4.
|1:1
|28
|14
|8
|6
|38 - 30
|50
|5.
|1:0
|28
|14
|6
|8
|45 - 37
|48
|6.
|28
|13
|7
|8
|51 - 38
|46
|7.
|28
|9
|11
|8
|31 - 28
|38
|8.
|0:0
|28
|10
|7
|11
|33 - 37
|37
|9.
|27
|8
|12
|7
|32 - 35
|36
|10.
|3:1
|28
|10
|6
|12
|38 - 43
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|35 - 37
|35
|12.
|1:1
|28
|7
|13
|8
|28 - 33
|34
|13.
|0:1
|28
|8
|9
|11
|31 - 31
|33
|14.
|0:0
|28
|6
|15
|7
|30 - 33
|33
|15.
|0:0
|28
|7
|11
|10
|33 - 35
|32
|16.
|28
|7
|8
|13
|34 - 39
|29
|17.
|0:0
|28
|6
|10
|12
|27 - 33
|28
|18.
|1:1
|28
|5
|12
|11
|26 - 41
|27
|19.
|1:3
|28
|6
|6
|16
|30 - 45
|24
|20.
|28
|5
|6
|17
|27 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|9
|3
|2
|30 - 19
|30
|2.
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|3.
|1:0
|14
|8
|3
|3
|29 - 20
|27
|4.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|21 - 15
|26
|5.
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|7.
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|8.
|1:1
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|21 - 18
|16
|13.
|3:1
|14
|4
|3
|7
|17 - 21
|15
|14.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|15.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|16.
|0:0
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|18.
|1:1
|13
|2
|6
|5
|10 - 13
|12
|19.
|1:3
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|2.
|13
|8
|3
|2
|19 - 10
|27
|3.
|1:1
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|20 - 14
|22
|5.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|6.
|3:1
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|9.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|10.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|11.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|12.
|0:1
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|13.
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|20 - 24
|14
|16.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|17.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|1:3
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|19.
|1:1
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12
|Пиза
|Марин Мариус
|1 10