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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Асколи
0:0
Второй тайм: 85'
Реджана
0'
26' Желтая карточка
Джоване Самуэль
45' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
72' Красная карточка
Вивиано Эмильяно
75' Желтая карточка
Портанова Маноло
77' Желтая карточка
Natan Girma

Ход матча

15'
 
Саталино Джакомо
Барди Франческо
26'
Джоване Самуэль
 
45'
Ди Таккио Франческо
 
46'
 
Шиминьски Пшемыслав
Сампиризи Марио
56'
Родригес Пабло
Simon D'Uffizi
 
56'
Калигара Фабрицио
Джоване Самуэль
 
63'
Байейе Брайан
Фальцерано Марчелло
 
67'
 
Портанова Маноло
Чигарини Лука
72'
Вивиано Эмильяно
 
74'
Селия Раффаэле
Зедадка Карим
 
74'
Васкес Дэвис
Родригес Пабло
 
75'
 
Портанова Маноло
77'
 
Natan Girma
80'
 
Мелегони Филиппо
Антист Жанис
80'
 
Петтинари Стефано
Natan Girma

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Реджана
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Все Коэффициенты
2
Вивиано
Эмильяно
16
Вяйсянен
Саули
55
Беллучи
Джузеппе
3
Мантовани
Валерио
23
Фальцерано
Марчелло
7
Зедадка
Карим
8
Джоване
Самуэль
18
Ди
Таккио
Франческо
41
Вальцания
Лука
90
Мендеш
Педру
15
Simon
D'Uffizi
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
3
Пьераньоло
Эдоардо
42
Бьянко
Алессандро
8
Чигарини
Лука
28
Антист
Жанис
80
Natan
Girma
11
Гондо
Седрик
Асколи
3-4-1-2
Реджана
3-4-2-1

История личных встреч

Асколи
Реджана

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:1
ЛПП
2:4
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
1.75

Среднее время на гол

135
51

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.14
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
63

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.39
Родригес Пабло 2 0.07
Боттегин Эрик 2 0.07
Несторовски Илья 2 0.07
Патрицио Масини 2 0.07
Манцари Джакомо 1 0.04
Фальцерано Марчелло 1 0.04
Беллучи Джузеппе 1 0.04
Мантовани Валерио 1 0.04
Кваранта Данило 1 0.04
Калигара Фабрицио 1 0.04
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 1 0.04
Мелегони Филиппо 1 0.04
Alessandro Marcandalli 1 0.04
Сампиризи Марио 0 0
Чрнигой Домен 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 11 2
Ди Таккио Франческо 10 0
Фаласко Никола 6 1
Джоване Самуэль 7 0
Кваранта Данило 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Фальцерано Марчелло 4 0
Вальцания Лука 1 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портанова Маноло 7 0
Чигарини Лука 5 1
Мелегони Филиппо 2 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0

Результаты матчей

Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

6
4
Асколи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

10
8
Асколи
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Реджана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

14
23
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
21%
5
22%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
21%
7
30%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
5
23%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
6
32%
5
23%
76-90

Забито

27
18
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
9 Не забивали 14
4
15%
3
17%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
8
30%
30%
2
11%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
6
22%
5
28%
76-90

Пропущено

33
45
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
4
12%
10
22%
1-15
6
18%
4
9%
16-30
4
12%
6
13%
31-45
8
24%
6
13%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
9
27%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1
Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1

Результаты матчей

Асколи
Реджана

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
2:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Асколи
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
2
12
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
10
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
20
7
7
20
1.5
8
19
1
26
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 28 17 8 3 53 - 28 59
2.
Венеция
 1:1 28 15 7 6 50 - 33 52
3.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
4.
Комо
 1:1 28 14 8 6 38 - 30 50
5.
Катанзаро
 1:0 28 14 6 8 45 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 28 9 11 8 31 - 28 38
8.
Читтаделла
 0:0 28 10 7 11 33 - 37 37
9.
Модена
 27 8 12 7 32 - 35 36
10.
Сампдория
 3:1 28 10 6 12 38 - 43 36
11.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
12.
Бари
 1:1 28 7 13 8 28 - 33 34
13.
Козенца
 0:1 28 8 9 11 31 - 31 33
14.
Реджана
 0:0 28 6 15 7 30 - 33 33
15.
Пиза
 0:0 28 7 11 10 33 - 35 32
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 0:0 28 6 10 12 27 - 33 28
18.
Специя
 1:1 28 5 12 11 26 - 41 27
19.
ФералпиСало
 1:3 28 6 6 16 30 - 45 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:1 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Катанзаро
 1:0 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 1:1 14 7 5 2 21 - 15 26
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 0:0 15 7 3 5 22 - 18 24
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 1:1 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 0:1 14 4 4 6 21 - 18 16
13.
Сампдория
 3:1 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 0:0 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 0:0 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 0:0 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
18.
Специя
 1:1 13 2 6 5 10 - 13 12
19.
ФералпиСало
 1:3 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
2.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
3.
Комо
 1:1 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 1:1 14 6 4 4 20 - 14 22
5.
Катанзаро
 1:0 14 6 3 5 16 - 17 21
6.
Сампдория
 3:1 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 0:0 14 4 6 4 16 - 16 18
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Пиза
 0:0 14 4 5 5 15 - 16 17
12.
Козенца
 0:1 14 4 5 5 10 - 13 17
13.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
14.
Специя
 1:1 15 3 6 6 16 - 28 15
15.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
16.
Читтаделла
 0:0 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 0:0 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 1:3 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 1:1 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ди Таккио Франческо получил желтую карточку от судьи
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    Ничья
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