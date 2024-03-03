Тур: 28. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука. Зрители: 7324
0'
26' Желтая карточкаДжоване Самуэль
45' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
72' Красная карточкаВивиано Эмильяно
75' Желтая карточкаПортанова Маноло
77' Желтая карточкаNatan Girma
90'+6
Ход матча
26'
72'
75'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
320 Количество передач 350
-
47 Владение мячом, % 53
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Shaibu Nuhu
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Асколи
Реджана
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
1.75
Среднее время на гол
135
51
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.14
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
63
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.39
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|Патрицио Масини
|2
|0.07
|Манцари Джакомо
|1
|0.04
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.04
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.04
|Мантовани Валерио
|1
|0.04
|Кваранта Данило
|1
|0.04
|Калигара Фабрицио
|1
|0.04
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Alessandro Marcandalli
|1
|0.04
|Сампиризи Марио
|0
|0
|Чрнигой Домен
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|2
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Кваранта Данило
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Вальцания Лука
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портанова Маноло
|7
|0
|Чигарини Лука
|5
|1
|Мелегони Филиппо
|2
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Реджана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
6
4
Асколи
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Реджана
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
10
8
Асколи
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Реджана
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 23
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
14
23
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
21%
5
22%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
21%
7
30%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
5
23%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
1
5%
4
18%
31-45
5
26%
2
9%
46-60
2
11%
5
23%
61-75
6
32%
5
23%
76-90
Забито
27
18
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
10 Не забивали 15
4
15%
3
17%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
8
30%
30%
2
11%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
6
22%
5
28%
76-90
Пропущено
33
45
14 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
4
12%
10
22%
1-15
6
18%
4
9%
16-30
4
12%
6
13%
31-45
8
24%
6
13%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
9
27%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Катанзаро - Асколи 3:2
Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1
Реджана
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2 Кремонезе - Реджана 1:1
Реджана - ФералпиСало 1:1 Бари - Реджана 0:2 Реджана - Комо 2:2 Пиза - Реджана 2:2 Реджана - Катанзаро 1:0 Зюйдтироль - Реджана 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1
Результаты матчей
Асколи
Реджана
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
0:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
1
12 раз 43%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Асколи
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
86
410
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
208
721
820
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|8
|3
|53 - 28
|59
|2.
|28
|15
|7
|6
|39 - 30
|52
|3.
|28
|15
|6
|7
|50 - 34
|51
|4.
|0:0
|28
|14
|9
|5
|37 - 20
|51
|5.
|28
|14
|6
|8
|46 - 37
|48
|6.
|28
|13
|7
|8
|51 - 38
|46
|7.
|28
|9
|11
|8
|31 - 28
|38
|8.
|0:0
|28
|8
|13
|7
|32 - 35
|37
|9.
|28
|10
|6
|12
|33 - 38
|36
|10.
|28
|10
|6
|12
|38 - 43
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|35 - 37
|35
|12.
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|13.
|28
|7
|13
|8
|28 - 33
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|31 - 32
|33
|15.
|28
|6
|15
|7
|30 - 33
|33
|16.
|28
|7
|8
|13
|34 - 39
|29
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 33
|28
|18.
|28
|5
|12
|11
|26 - 41
|27
|19.
|28
|6
|6
|16
|30 - 45
|24
|20.
|28
|5
|6
|17
|27 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|30 - 19
|30
|2.
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|22 - 15
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|29 - 20
|27
|5.
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|6.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|21 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|17 - 21
|15
|14.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|16.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|18.
|13
|2
|6
|5
|10 - 13
|12
|19.
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|2.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|19 - 10
|28
|3.
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|9.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|20 - 24
|14
|16.
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|17.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|19.
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12