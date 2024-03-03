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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Комо
1:1
Второй тайм: 84'
Венеция
0'
1:0
38' Гол
Верди Симоне
1:1
40' Гол
Похьянпало Йоэль
49' Желтая карточка
Верди Симоне
76' Желтая карточка
Кандела Антонио

Ход матча

38'
Верди Симоне
(Да Кунья Лукас)
1:0
40'
1:1
Похьянпало Йоэль
(Дзампано Франческо)
49'
Верди Симоне
 
54'
Иовин Алессио
Курто Марко
 
63'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Бьярксон Бьярки Стейнн
66'
Кутроне Патрик
Верди Симоне
 
76'
 
Кандела Антонио
76'
 
Андерсен Магнус
Бузио Джанлука
76'
 
Дембеле Али
Кандела Антонио
76'
 
Оливьери Марко
Пьерини Николас
81'
Браунёдер Маттиас
Беллемо Алессандро
 
81'
Чаджиа Мутир
Да Кунья Лукас
 
81'
Tommaso Fumagalli
Габриеллони Алессандро
 
82'
 
Гюткьяр Кристиан
Похьянпало Йоэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Венеция
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3.25
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Все Коэффициенты
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
2
Гольданига
Эдоардо
26
Одентал
Кас
3
Сала
Марко
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
21
Стрефецца
Габриэль
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
9
Габриеллони
Алессандро
1
Йоронен
Йессе
33
Сверко
Марин
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
27
Кандела
Антонио
19
Бьярксон
Бьярки
Стейнн
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пьерини
Николас
Комо
4-2-3-1
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Комо
Венеция

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
3:0
СB
3:2
СB
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
3:0
ППД
2:2
ППД
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.6
0

Среднее время на гол

56
0

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
180

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 9 0.32
Верди Симоне 6 (3) 0.21
Габриеллони Алессандро 5 0.18
Да Кунья Лукас 3 0.11
Иоанну Николас 3 0.11
Абильдгор Оливер 2 0.07
Беллемо Алессандро 2 0.07
Стрефецца Габриэль 2 0.07
Барба Федерико 2 0.07
Одентал Кас 2 0.07
Гольданига Эдоардо 1 0.04
Черри Альберто 1 0.04
Иовин Алессио 0 0
Курто Марко 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 15 (4) 0.54
Гюткьяр Кристиан 8 (1) 0.29
Пьерини Николас 5 0.18
Бузио Джанлука 5 0.18
Тессманн Таннер 4 0.14
Йонсен Деннис 3 0.11
Альтаре Джорджо 3 0.11
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.07
Бьярксон Бьярки Стейнн 2 0.07
Дзампано Франческо 1 0.04
Оливьери Марко 1 0.04
Дембеле Али 1 0.04
Кандела Антонио 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Свобода Михаэль 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Курто Марко 7 0
Да Кунья Лукас 6 0
Базелли Даниэле 3 1
Беллемо Алессандро 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Абильдгор Оливер 4 0
Барба Федерико 2 1
Одентал Кас 2 1
Верди Симоне 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Иоанну Николас 2 0
Иовин Алессио 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Арригони Томмазо 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Сала Марко 1 0
Samuel Ballet 1 0
Fabio Rispoli 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 5 1
Альтаре Джорджо 6 0
Тессманн Таннер 6 0
Сверко Марин 5 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Оливьери Марко 1 1
Лелла Нунцио 2 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Бертинато Бруно 1 0

Результаты матчей

Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Венеция
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
5
Комо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Венеция
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

16
27
Комо
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Венеция
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
56% (15)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

24
32

Голы по времени матча

Забито

21
19
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
19%
1
5%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
6
29%
1
5%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
6
29%
11
58%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
4
31%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Забито

17
30
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
5
29%
29%
7
23%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
2
12%
4
13%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
5
33%
5
26%
61-75
1
7%
4
21%
76-90

Забито

38
49
19 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
8
21%
3
6%
1-15
4
11%
8
16%
16-30
7
18%
8
16%
31-45
8
21%
8
16%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
8
21%
15
31%
76-90

Пропущено

28
32
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
3
11%
4
13%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
3
11%
3
9%
31-45
6
21%
7
22%
46-60
8
29%
6
19%
61-75
4
14%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0
Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3
Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0

Результаты матчей

Комо
Венеция

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

0:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
10 раз 37%
1
6 раз 22%
3
6 раз 22%
0
4 раза 15%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Комо
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
10
4
2
11
2.5
4
10
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
7
6
2
12
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
23
4
10
17
1.5
17
10
4
23
2.5
7
20
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 28 17 8 3 53 - 28 59
2.
Венеция
 1:1 28 15 7 6 50 - 33 52
3.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
4.
Комо
 1:1 28 14 8 6 38 - 30 50
5.
Катанзаро
 1:0 28 14 6 8 45 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 28 9 11 8 31 - 28 38
8.
Читтаделла
 0:0 28 10 7 11 33 - 37 37
9.
Модена
 27 8 12 7 32 - 35 36
10.
Сампдория
 3:1 28 10 6 12 38 - 43 36
11.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
12.
Бари
 1:1 28 7 13 8 28 - 33 34
13.
Козенца
 0:1 28 8 9 11 31 - 31 33
14.
Реджана
 0:0 28 6 15 7 30 - 33 33
15.
Пиза
 0:0 28 7 11 10 33 - 35 32
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 0:0 28 6 10 12 27 - 33 28
18.
Специя
 1:1 28 5 12 11 26 - 41 27
19.
ФералпиСало
 1:3 28 6 6 16 30 - 45 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:1 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Катанзаро
 1:0 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 1:1 14 7 5 2 21 - 15 26
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 0:0 15 7 3 5 22 - 18 24
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 1:1 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 0:1 14 4 4 6 21 - 18 16
13.
Сампдория
 3:1 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 0:0 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 0:0 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 0:0 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
18.
Специя
 1:1 13 2 6 5 10 - 13 12
19.
ФералпиСало
 1:3 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
2.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
3.
Комо
 1:1 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 1:1 14 6 4 4 20 - 14 22
5.
Катанзаро
 1:0 14 6 3 5 16 - 17 21
6.
Сампдория
 3:1 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 0:0 14 4 6 4 16 - 16 18
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Пиза
 0:0 14 4 5 5 15 - 16 17
12.
Козенца
 0:1 14 4 5 5 10 - 13 17
13.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
14.
Специя
 1:1 15 3 6 6 16 - 28 15
15.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
16.
Читтаделла
 0:0 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 0:0 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 1:3 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 1:1 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Бьянко Алессандро 12
Пиза Марин Мариус 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Дзампано Франческо сделал результативную передачу.
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    Комо
    Ничья
    Венеция
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