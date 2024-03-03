Тур: 28. Стадион: Stadio G. Sinigaglia. Зрители: 6744
0'
1:0
38' ГолВерди Симоне
1:1
40' ГолПохьянпало Йоэль
49' Желтая карточкаВерди Симоне
75' Желтая карточкаКандела Антонио
88' Желтая карточкаСверко Марин
2:1
90' ГолКутроне Патрик
90'+8
Ход матча
38'
1:0
40'
49'
75'
88'
90'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
382 Количество передач 433
-
46 Владение мячом, % 54
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Osian Roberts
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Комо
Венеция
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
1.6
0
Среднее время на гол
56
0
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
180
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|10
|0.36
|Верди Симоне
|6 (3)
|0.21
|Габриеллони Алессандро
|5
|0.18
|Да Кунья Лукас
|3
|0.11
|Иоанну Николас
|3
|0.11
|Абильдгор Оливер
|2
|0.07
|Беллемо Алессандро
|2
|0.07
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.07
|Барба Федерико
|2
|0.07
|Одентал Кас
|2
|0.07
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.04
|Черри Альберто
|1
|0.04
|Иовин Алессио
|0
|0
|Курто Марко
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|15 (4)
|0.54
|Гюткьяр Кристиан
|8 (1)
|0.29
|Пьерини Николас
|5
|0.18
|Бузио Джанлука
|5
|0.18
|Тессманн Таннер
|4
|0.14
|Йонсен Деннис
|3
|0.11
|Альтаре Джорджо
|3
|0.11
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.07
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.07
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|Оливьери Марко
|1
|0.04
|Дембеле Али
|1
|0.04
|Кандела Антонио
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Курто Марко
|7
|0
|Да Кунья Лукас
|6
|0
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Беллемо Алессандро
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Одентал Кас
|2
|1
|Верди Симоне
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Иовин Алессио
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Арригони Томмазо
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Samuel Ballet
|1
|0
|Fabio Rispoli
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Сверко Марин
|6
|0
|Альтаре Джорджо
|6
|0
|Тессманн Таннер
|6
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Комо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Венеция
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
6
Комо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Венеция
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
16
27
Комо
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Венеция
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
57% (16)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
24
33
Голы по времени матча
Забито
23
20
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
17%
1
5%
1-15
2
9%
3
15%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
6
26%
1
5%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
7
30%
11
55%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
4
27%
76-90
Забито
17
30
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
4
24%
2
7%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
5
29%
29%
7
23%
31-45
2
12%
7
23%
46-60
2
12%
5
17%
61-75
2
12%
4
13%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
13%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
5
33%
5
26%
61-75
1
7%
4
21%
76-90
Забито
40
50
20 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 13
4 Не забивали 4
8
20%
3
6%
1-15
4
10%
8
16%
16-30
8
20%
9
18%
31-45
8
20%
8
16%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
9
23%
15
30%
76-90
Пропущено
29
34
11 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
3
10%
4
12%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
4
14%
4
12%
31-45
6
21%
7
21%
46-60
8
28%
6
18%
61-75
4
14%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Лекко - Комо 0:3 Комо - Парма 1:1 Палермо - Комо 3:0 Комо - Брешия 1:0
Тернана - Комо 0:1 Комо - Асколи 0:2 Реджана - Комо 2:2 Комо - Специя 4:0 АДО Ден Хааг - Комо 0:2 Козенца - Комо 1:2 Комо - Палермо 3:3 Брешия - Комо 2:0 Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1 Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3
Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0
Результаты матчей
Комо
Венеция
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
0:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
7 раз 25%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Комо
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
104
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
410
77
212
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
244
1117
1711
424
721
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|8
|3
|53 - 28
|59
|2.
|28
|15
|7
|6
|39 - 30
|52
|3.
|28
|15
|6
|7
|50 - 34
|51
|4.
|0:0
|28
|14
|9
|5
|37 - 20
|51
|5.
|28
|14
|6
|8
|46 - 37
|48
|6.
|28
|13
|7
|8
|51 - 38
|46
|7.
|28
|9
|11
|8
|31 - 28
|38
|8.
|0:0
|28
|8
|13
|7
|32 - 35
|37
|9.
|28
|10
|6
|12
|33 - 38
|36
|10.
|28
|10
|6
|12
|38 - 43
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|35 - 37
|35
|12.
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|13.
|28
|7
|13
|8
|28 - 33
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|31 - 32
|33
|15.
|28
|6
|15
|7
|30 - 33
|33
|16.
|28
|7
|8
|13
|34 - 39
|29
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 33
|28
|18.
|28
|5
|12
|11
|26 - 41
|27
|19.
|28
|6
|6
|16
|30 - 45
|24
|20.
|28
|5
|6
|17
|27 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|30 - 19
|30
|2.
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|22 - 15
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|29 - 20
|27
|5.
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|6.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|21 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|17 - 21
|15
|14.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|16.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|18.
|13
|2
|6
|5
|10 - 13
|12
|19.
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|2.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|19 - 10
|28
|3.
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|9.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|20 - 24
|14
|16.
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|17.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|19.
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12