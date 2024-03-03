Тур: 28. Стадион: Альберто Бралья.
Ход матча
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
16
Джерли
Фабио
90
Fabio
Abiuso
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Fabio AbiusoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Модена
Кремонезе
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
4
1
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|5 (3)
|0.18
|Стриццоло Лука
|4
|0.14
|Fabio Abiuso
|4
|0.14
|Манкони Якопо
|3
|0.11
|Фальчинелли Диего
|2
|0.07
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.07
|Баттистелла Томас
|2
|0.07
|Заро Джованни
|2
|0.07
|Edoardo Duca
|2
|0.07
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.07
|Джерли Фабио
|1
|0.04
|Понси Фабио
|1
|0.04
|Глиоцци Этторе
|1
|0.04
|Бонфанти Николас
|1
|0.04
|Маньино Лука
|0
|0
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|13 (2)
|0.46
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.14
|Пикель Шарль
|3
|0.11
|Раванелли Лука
|3
|0.11
|Коллоколо Микеле
|3
|0.11
|Гильоне Паоло
|2
|0.07
|Окереке Давид
|2
|0.07
|Васкес Франко
|1
|0.04
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Дзанимачча Лука
|1
|0.04
|Антов Валентин
|1
|0.04
|Фалетти Сесар
|1
|0.04
|Йонсен Деннис
|1
|0.04
|Абрего Гонсало
|1
|0.04
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистелла Томас
|7
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Заро Джованни
|5
|0
|Коттали Маттео
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Edoardo Duca
|5
|0
|Понси Фабио
|5
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Кристиан Каус
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антов Валентин
|6
|1
|Бьянкетти Маттео
|7
|0
|Васкес Франко
|6
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Пикель Шарль
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Йонсен Деннис
|0
|1
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Тсаджут Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Модена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
4
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Кремонезе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
15
17
Модена
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (10)
56% (15)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
Кремонезе
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (5)
56% (15)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
15
19
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
5
33%
2
11%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
5
33%
2
11%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
1
7%
5
26%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
33%
2
20%
76-90
Забито
18
19
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
6
33%
3
16%
76-90
Пропущено
22
9
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
7
32%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
6
27%
1
11%
76-90
Забито
33
38
12 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 18
6 Не забивали 5
6
18%
4
11%
1-15
4
12%
8
21%
16-30
2
6%
5
13%
31-45
10
30%
6
16%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
7
21%
8
21%
76-90
Пропущено
34
19
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 13
3
9%
2
11%
1-15
7
21%
5
26%
16-30
8
24%
2
11%
31-45
3
9%
4
21%
46-60
3
9%
3
16%
61-75
10
29%
29%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1
Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2
Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1
Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1
Результаты матчей
Модена
Кремонезе
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
2
9 раз 33%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Модена
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
113
49
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
68
76
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
216
1017
1116
126
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|8
|3
|53 - 28
|59
|2.
|28
|15
|7
|6
|39 - 30
|52
|3.
|28
|15
|6
|7
|50 - 34
|51
|4.
|0:0
|28
|14
|9
|5
|37 - 20
|51
|5.
|28
|14
|6
|8
|46 - 37
|48
|6.
|28
|13
|7
|8
|51 - 38
|46
|7.
|28
|9
|11
|8
|31 - 28
|38
|8.
|0:0
|28
|8
|13
|7
|32 - 35
|37
|9.
|28
|10
|6
|12
|33 - 38
|36
|10.
|28
|10
|6
|12
|38 - 43
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|35 - 37
|35
|12.
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|13.
|28
|7
|13
|8
|28 - 33
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|31 - 32
|33
|15.
|28
|6
|15
|7
|30 - 33
|33
|16.
|28
|7
|8
|13
|34 - 39
|29
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 33
|28
|18.
|28
|5
|12
|11
|26 - 41
|27
|19.
|28
|6
|6
|16
|30 - 45
|24
|20.
|28
|5
|6
|17
|27 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|30 - 19
|30
|2.
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|22 - 15
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|29 - 20
|27
|5.
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|6.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|21 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|17 - 21
|15
|14.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|16.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|18.
|13
|2
|6
|5
|10 - 13
|12
|19.
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|2.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|19 - 10
|28
|3.
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|9.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|20 - 24
|14
|16.
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|17.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|19.
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12