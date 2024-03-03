Тур: 28. Стадион: Альберто Бралья.
0'
20' Желтая карточкаБаттистелла Томас
37' Желтая карточкаShady Oukhadda
70' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
84' Красная карточкаЙонсен Деннис
84' Желтая карточкаПонси Фабио
90' Желтая карточкаСанторо Симоне
0:1
90' ГолБьянкетти Маттео
90'+6
Ход матча
37'
70'
84'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
383 Количество передач 485
-
44 Владение мячом, % 56
16
Джерли
Фабио
90
Fabio
Abiuso
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Fabio AbiusoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Модена
Кремонезе
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
4
1
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|5 (3)
|0.18
|Стриццоло Лука
|4
|0.14
|Fabio Abiuso
|4
|0.14
|Манкони Якопо
|3
|0.11
|Фальчинелли Диего
|2
|0.07
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.07
|Баттистелла Томас
|2
|0.07
|Заро Джованни
|2
|0.07
|Edoardo Duca
|2
|0.07
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.07
|Джерли Фабио
|1
|0.04
|Понси Фабио
|1
|0.04
|Глиоцци Этторе
|1
|0.04
|Бонфанти Николас
|1
|0.04
|Маньино Лука
|0
|0
|Секулин Андреа
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|13 (2)
|0.46
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.14
|Пикель Шарль
|3
|0.11
|Раванелли Лука
|3
|0.11
|Коллоколо Микеле
|3
|0.11
|Гильоне Паоло
|2
|0.07
|Окереке Давид
|2
|0.07
|Васкес Франко
|1
|0.04
|Серникола Леонардо
|1
|0.04
|Дзанимачча Лука
|1
|0.04
|Антов Валентин
|1
|0.04
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.04
|Фалетти Сесар
|1
|0.04
|Йонсен Деннис
|1
|0.04
|Абрего Гонсало
|1
|0.04
|Тсаджут Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баттистелла Томас
|7
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Понси Фабио
|6
|0
|Fabio Abiuso
|4
|1
|Стриццоло Лука
|5
|0
|Заро Джованни
|5
|0
|Коттали Маттео
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|5
|0
|Edoardo Duca
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Манкони Якопо
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Риччо Алессандро
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Санторо Симоне
|3
|0
|Гиебр Абдул
|3
|0
|Кристиан Каус
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Тремолада Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|8
|0
|Антов Валентин
|6
|1
|Васкес Франко
|6
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Пикель Шарль
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Кастаньетти Микеле
|4
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Йонсен Деннис
|0
|2
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Тсаджут Франк
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
4
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Кремонезе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
15
17
Модена
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
57% (16)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Кремонезе
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
5
33%
2
10%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
5
33%
2
10%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
38%
2
20%
76-90
Забито
18
19
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
6
33%
3
16%
76-90
Пропущено
22
9
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
7
32%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
6
27%
1
11%
76-90
Забито
33
39
12 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
6
18%
4
10%
1-15
4
12%
8
21%
16-30
2
6%
5
13%
31-45
10
30%
6
15%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
7
21%
9
23%
76-90
Пропущено
35
19
18 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 13
3
9%
2
11%
1-15
7
20%
5
26%
16-30
8
23%
2
11%
31-45
3
9%
4
21%
46-60
3
9%
3
16%
61-75
11
31%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1
Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2
Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1
Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1
Результаты матчей
Модена
Кремонезе
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Модена
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
410
410
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
68
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
226
1018
1117
127
424
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12