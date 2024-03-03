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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Модена
0:1
Конец матча
Кремонезе
0'
20' Желтая карточка
Баттистелла Томас
37' Желтая карточка
Shady Oukhadda
70' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
84' Красная карточка
Йонсен Деннис
84' Желтая карточка
Понси Фабио
90' Желтая карточка
Санторо Симоне
0:1
90' Гол
Бьянкетти Маттео
90'+6

Ход матча

20'
Баттистелла Томас
 
24'
Манкони Якопо
Глиоцци Этторе
 
37'
Shady Oukhadda
 
46'
Маньино Лука
Shady Oukhadda
 
46'
Санторо Симоне
Баттистелла Томас
 
62'
 
Васкес Франко
Фалетти Сесар
68'
 
Абрего Гонсало
Пикель Шарль
68'
 
Гильоне Паоло
Дзанимачча Лука
70'
 
Бьянкетти Маттео
80'
 
Чофани Даниэль
Кода Массимо
80'
 
Майер Жан
Кастаньетти Микеле
84'
 
Йонсен Деннис
84'
Понси Фабио
 
90'
Kleis Bozhanaj
Коррадо Никколо
 
90'
Санторо Симоне
 
90'
0:1
Бьянкетти Маттео
(Серникола Леонардо)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 383 Количество передач 485
  • 44 Владение мячом, % 56
12
Секулин
Андреа
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
33
Кристиан
Каус
99
Shady
Oukhadda
91
Коррадо
Никколо
16
Джерли
Фабио
23
Баттистелла
Томас
5
Палумбо
Антонио
90
Fabio
Abiuso
9
Глиоцци
Этторе
22
Юнгдаль
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
71
Йонсен
Деннис
17
Серникола
Леонардо
90
Кода
Массимо
7
Фалетти
Сесар
Модена
3-4-2-1
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Модена
Кремонезе

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
4:0
К
4:2

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

4
1

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 5 (3) 0.18
Стриццоло Лука 4 0.14
Fabio Abiuso 4 0.14
Манкони Якопо 3 0.11
Фальчинелли Диего 2 0.07
Тремолада Лука 2 (1) 0.07
Баттистелла Томас 2 0.07
Заро Джованни 2 0.07
Edoardo Duca 2 0.07
Kleis Bozhanaj 2 0.07
Джерли Фабио 1 0.04
Понси Фабио 1 0.04
Глиоцци Этторе 1 0.04
Бонфанти Николас 1 0.04
Маньино Лука 0 0
Секулин Андреа 0 0
Коттали Маттео 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 13 (2) 0.46
Кастаньетти Микеле 4 0.14
Пикель Шарль 3 0.11
Раванелли Лука 3 0.11
Коллоколо Микеле 3 0.11
Гильоне Паоло 2 0.07
Окереке Давид 2 0.07
Васкес Франко 1 0.04
Серникола Леонардо 1 0.04
Дзанимачча Лука 1 0.04
Антов Валентин 1 0.04
Бьянкетти Маттео 1 0.04
Фалетти Сесар 1 0.04
Йонсен Деннис 1 0.04
Абрего Гонсало 1 0.04
Тсаджут Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баттистелла Томас 7 0
Палумбо Антонио 6 0
Понси Фабио 6 0
Fabio Abiuso 4 1
Стриццоло Лука 5 0
Заро Джованни 5 0
Коттали Маттео 5 0
Antonio Pergreffi 5 0
Edoardo Duca 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Манкони Якопо 4 0
Джерли Фабио 4 0
Риччо Алессандро 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Фальчинелли Диего 3 0
Санторо Симоне 3 0
Гиебр Абдул 3 0
Кристиан Каус 3 0
Секулин Андреа 2 0
Маньино Лука 2 0
Тремолада Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 8 0
Антов Валентин 6 1
Васкес Франко 6 0
Майер Жан 6 0
Пикель Шарль 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Квальята Джакомо 3 1
Кастаньетти Микеле 4 0
Окереке Давид 4 0
Коллоколо Микеле 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Йонсен Деннис 0 2
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Кода Массимо 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Тсаджут Франк 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Модена
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Кремонезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
4
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Кремонезе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

15
17
Модена
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (10)
57% (16)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Кремонезе
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
5
33%
2
10%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
5
33%
2
10%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
38%
2
20%
76-90

Забито

18
19
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
6
33%
3
16%
76-90

Пропущено

22
9
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
7
32%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
6
27%
1
11%
76-90

Забито

33
39
12 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
6
18%
4
10%
1-15
4
12%
8
21%
16-30
2
6%
5
13%
31-45
10
30%
6
15%
46-60
4
12%
7
18%
61-75
7
21%
9
23%
76-90

Пропущено

35
19
18 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 13
3
9%
2
11%
1-15
7
20%
5
26%
16-30
8
23%
2
11%
31-45
3
9%
4
21%
46-60
3
9%
3
16%
61-75
11
31%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1
Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0 Палермо - Модена 4:2 Модена - Брешия 1:2 Специя - Модена 1:1 Кремонезе - Модена 4:0 Модена - Читтаделла 1:1 Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2
Кремонезе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1
Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1

Результаты матчей

Модена
Кремонезе

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Модена
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
22
6
10
18
1.5
11
17
1
27
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 28 17 8 3 53 - 28 59
2.
Кремонезе
 28 15 8 5 38 - 20 53
3.
Комо
 28 15 7 6 39 - 30 52
4.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
5.
Катанзаро
 28 14 6 8 46 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 28 9 11 8 31 - 28 38
8.
Читтаделла
 28 10 6 12 33 - 38 36
9.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
10.
Модена
 28 8 12 8 32 - 36 36
11.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
12.
Пиза
 28 8 10 10 34 - 35 34
13.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
14.
Козенца
 28 8 9 11 31 - 32 33
15.
Реджана
 28 6 15 7 30 - 33 33
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
18.
Специя
 28 5 12 11 26 - 41 27
19.
ФералпиСало
 28 6 6 16 30 - 45 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 14 5 4 5 14 - 14 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 14 4 4 6 21 - 19 16
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
18.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
9.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
10.
Реджана
 14 4 6 4 16 - 16 18
11.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
12.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
13.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
14.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
15.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 12
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Шади Ухадда получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Глиоцци Этторе уходит с поля. Манкони Якопо выходит вместо него
    • 20'
      Баттистелла Томас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Модена 0:1 Кремонезе онлайн

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