Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
39' Желтая карточкаСалиба Вильям
1:0
41' ГолТроссар Леандро
69' Желтая карточкаАртета Микель
73' Желтая карточкаПепе Кеплер
Ход матча
39'
41'
1:0
69'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
195 Количество передач 167
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
99
Кошта
Диогу
22
Варела
Алан
11
Пепе
VI
30
Эванилсон
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Порту
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
4.5
0.33
Среднее время на гол
20
270
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
14
1
Голов в среднем за матч
2.8
0.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
450
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|4
|0.5
|Сака Букайо
|3
|0.38
|Троссар Леандро
|3
|0.38
|Эдегор Мартин
|2
|0.25
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.25
|Хаверц Кай
|1
|0.13
|Нкетиа Эдди
|1
|0.13
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.13
|Нелсон Райс
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|5
|0.63
|Эванилсон
|4 (1)
|0.5
|Тареми Мехди
|2
|0.25
|Пепе Кеплер
|2
|0.25
|Пепе VI
|1
|0.13
|Консейсау Франсишку
|1
|0.13
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.13
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|2
|0
|Мариу Жоау III
|2
|0
|Пепе VI
|2
|0
|Консейсау Франсишку
|2
|0
|Консейсау Сержиу
|1
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Арсенал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
9
Арсенал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Порту
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
12
8
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
17%
2
25%
1-15
5
42%
2
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
16
17
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
19%
3
18%
1-15
5
31%
2
12%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
1
6%
4
24%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0
Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1
Порту
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1
Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3
Результаты матчей
Арсенал
Порту
Точный счет
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
43
25
34
25
25
16
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|6 (3)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Порту
Исход игры
Арсенал
87.1% (183)
Ничья
3.3% (7)
Порту
9.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
68.33% (82)
Меньше
31.67% (38)
Обе команды забьют
Да
65% (78)
Нет
35% (42)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
24.8% (52)
2:0 Арсенал
13.8% (29)
3:1 Арсенал
10.5% (22)
1:0 Арсенал
3.8% (8)
3:0 Арсенал
1.9% (4)
4:1 Арсенал
1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!