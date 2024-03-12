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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Арсенал
1:0
Второй тайм: 77'
Порту
0'
39' Желтая карточка
Салиба Вильям
1:0
41' Гол
Троссар Леандро
69' Желтая карточка
Артета Микель
73' Желтая карточка
Пепе Кеплер

Ход матча

39'
Салиба Вильям
 
41'
Троссар Леандро
(Эдегор Мартин)
1:0
69'
Артета Микель
 
73'
 
Пепе Кеплер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 195 Количество передач 167
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 210
Арсенал 87.1% (183)
X 3.3% (7)
Порту 9.5% (20)
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22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
15
Кивёр
Якуб
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
19
Троссар
Леандро
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
31
Отавио
Эдмилсон
18
Венделл
Боргес
16
Нико
Гонсалес
22
Варела
Алан
10
Консейсау
Франсишку
11
Пепе
VI
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
Арсенал
4-3-3
Порту
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Порту

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
5:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

4.5
0.33

Среднее время на гол

20
270

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

14
1

Голов в среднем за матч

2.8
0.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
450

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 4 0.5
Сака Букайо 3 0.38
Троссар Леандро 3 0.38
Эдегор Мартин 2 0.25
Мартинелли Габриэл 2 0.25
Хаверц Кай 1 0.13
Нкетиа Эдди 1 0.13
Жоржиньо II 1 (1) 0.13
Нелсон Райс 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 5 0.63
Эванилсон 4 (1) 0.5
Тареми Мехди 2 0.25
Пепе Кеплер 2 0.25
Пепе VI 1 0.13
Консейсау Франсишку 1 0.13
Эуштакиу Стивен 1 0.13
Отавио Эдмилсон 0 0
Мариу Жоау III 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 2 0
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Хаверц Кай 1 0
Уайт Бен 1 0
Салиба Вильям 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 3 0
Кардозу Фабиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе VI 2 0
Консейсау Франсишку 2 0
Консейсау Сержиу 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Арсенал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
9
Арсенал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Порту
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
17%
2
25%
1-15
5
42%
2
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

16
17
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
19%
3
18%
1-15
5
31%
2
12%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
1
6%
4
24%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0
Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1
Порту
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1
Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3

Результаты матчей

Арсенал
Порту

Точный счет

2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3
2
1
3.5
1
3
1
2
4.5
1
3
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
2
5
3.5
2
5
1
6
4.5
1
6
1
6
5.5
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
1 Лацио
3 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    75'
    Троссар пострадал в одном из эпизодов, однако после оказания помощи со стороны медиков вернулся на футбольное поле. 
  • 74'
    Салиба выиграл верховую борьбу после подачи мяча в чужую штрафную, но от его головы мяч прошел намного выше ворот.
  • Желтая карточка
    73'
    Пепе Келлер наказан желтой карточкой. Врезался он коленом в бок Хаверцу. 
  • 71'
    Разбилась игра на эпизоды. Много мелких фолов и остановок. 
  • Фол, нарушение
    70'
    Фол в атаке "Арсенала" зафиксировал судья, но футболисты крайне недовольны таким решением. 
  • Офсайд
    69'
    Консейсау классно пробил из-за пределов штрафной площади, Райя отразил удар перед собой, но в момент добивания у "Порту" был зафиксирован офсайд. 
  • Желтая карточка
    68'
    Наставник "Арсенала" Микель Артета получил желтую карточку за разговоры.
  • Офсайд
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Хаверц стремился к мячу, но первым у снаряда оказался Кошта, который выбил мяч точно на ногу Эдегору, а тот отправил круглого в пустые ворота! Однако судья зафиксировал офсайд у Хаверца. 
     
  • 65'
    Галено пытался в одиночку переиграть двух защитников "Арсенала", но лишь загубил атаку своей команды. 
  • 64'
    Консейсау мощно зарядил по воротам со штрафного, но мяч прошел намного выше цели.
  • Фол, нарушение
    63'
    Совсем необязательный фол совершил Кивёр, который рядом со своей штрафной сбил с ног Галено.
  • Офсайд
    62'
    После серии из четырех аутов подряд примерно с одного и того же места гостям удалось выйти со своей половины поля, сумев поймать в офсайд Эдегора. 
  • 61'
    Жоржиньо обыграл на фланге Варелу, но тут подоспел Галено, который отобрал мяч у хавбека лондонского коллектива. 
  • 60'
    Насел "Арсенал" на штрафную "Порту". Сейчас гости играют на отбой без попыток зацепиться за мяч в центре поля. 
  • Угловой
    59'
    Еще один угловой заработал "Арсенал". На этот раз Райс снова пытался отправить мяч в сетку, но Кошта отразил удар кулаками. 
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    • 58'
      Райс от угла поля крутил мяч прямо в ворота "Порту", но на пути снаряда встал кто-то из защитников португальцев. 
    • Угловой
      57'
      Троссар поборолся у угла поля с двумя соперниками, поставил корпус и заработал угловой для своей команды.
    • Фол, нарушение
      56'
      Галено пошел в дриблинг, умудрился убежать от трех соперников, но остановился на Эдегоре, которому пришлось сфолить. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Консейсау врезался сзади в Троссара. Очень больно нападающему "Арсенала", но смог он самостоятельно подняться с газона.
    • 54'
      Жоржиньо сделал аккуратный заброс на ход Троссару, но тот не добрался до мяча, который покинул пределы поля. 
    • 53'
      Салиба ошибся в передаче на своей половине поля, но гости не смогли этим воспользоваться.
    • 52'
      Консейсау пытался обыграть на фланге Кивёра, но защитник "Арсенала" не купился на ложные движения и отобрал мяч у соперника.
    • Травма, повреждение
      51'
      Неудачно приземлился Эванилсон на газон после удара через себя. Медики спешат на помощь форварду "Порту".
    • 50'
      Консейсау ушел от соперника по правому флангу, добрался до линии штрафной и сделал передачу в центр на Эванилсона, который решил пробить через себя, но не попал в створ. 
    • 49'
      Не спешат команды на старте второго тайма, хотя пока счет не устраивает ни одну из команд.
    • 48'
      Первая атака гостей во втором тайме завершилась подачей в чужую штрафную со стороны Галено, но мяч был выбил из зоны игроком "Арсенала". 
    • 47'
      В прежних составах команды вернулись на футбольное поле. Пока без замен. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • Фол, нарушение
      45'
      Галено коленом врезался в Хаверца! Все игроки "Арсенала" требуют желтой карточки для игрока "Порту", но у арбитра другое мнение. 
    • Травма, повреждение
      45'
      Продолжает лежать Пепе. Медицинская помощь требуется футболисту.
    • Дополнительное время
      45'
      Одна минута добавлена к первому тайму.
    • Фол, нарушение
      44'
      Райс и Варела повздорили после фола игрока "Арсенала" на Пепе Акино, но быстро разошлись по разным углам. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Нико Гонсалес оказался на газоне после контакта с соперником. Пока не может подняться.
    • 42'
      Показали нам потрясающие эмоции главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, который очень долго ждал этот забитый мяч от своей команды! 
    • Описание гола
      41'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Троссар!!!
      Повел "Арсенал"! Эдегор подхватил мяч в центре поля, отыгрался с Троссаром, а затем увидел забегание партнера и покатил ему через свободный коридор внутрь штрафной - Троссар первым касанием подработал мяч, а вторым отправил круглого в дальний угол!
    • Желтая карточка
      39'
      Салиба получил первую желтую карточку в игре за захват Пепе Акино.
    • 38'
      Длинный перевод у "Порту" последовал на противоположный фланг, где мяч перелетел через Галено и ушел за пределы поля. 
    • Офсайд
      37'
      Галено оказался с мячом перед воротами "Арсенала", но боковой судья зафиксировал офсайд у форварда португальской команды. 
    • 36'
      Пепе Акино пошел в дриблинг на нескольких игроков "Арсенала", но ожидаемо потерял мяч. Никто из партнеров не поддержал его в атаке. 
    • Угловой
      35'
      Сака от угла поля навесил на ближнюю штангу, где Галено здорово отработал в обороне и выбил мяч.
    • 34'
      Мяч угодил в лицо Венделлу. Пока не может подняться с газона защитник "Порту".
    • 33'
      Эдегор подал мяч в штрафную "Порту", где Кошта не очень удачно сыграл на выходе, но все же смог дотянуться до мяча. 
    • Опасный момент
      31'
      Пере Келлер спасает "Порту"! На дальнюю штангу был выполнен заброс со стороны "Арсенала", где Хаверц уже был готов отправить мяч в пустой угол, но Пепе на самой линии ворот зацепил мяч головой и не позволил круглому добраться до нападающего "канониров"!
    • 30'
      Галено оказался на ударной позиции, но вместо удара решил сделать скидку головой, однако мяч достался вратарю. 
    • 29'
      Сака пошел в обыгрыш Венделла, но бразилец поставил свой мощный корпус и оттолкнул от мяча игрока "Арсенала".
    • 28'
      Троссар ушел от соперника на левом фланге и навесил на ближнюю штангу, где Райс сыграл головой, но уж очень неудачно. 
    • 27'
      Сака пытался проникнуть в штрафную "Порту", но Нико Гонсалес сделал все, чтобы этого не допустить. Пришлось игроку "Арсенала" отойти и отыграть назад.
    • Фол, нарушение
      26'
      Очередной фол зафиксирован со стороны Эванилсона. На этот раз немного пострадал Салиба.
    • 25'
      Верховой заброс последовал на Галено на левый фланг, но у вингера не получилось правильно обработать мяч - от его ноги круглый ушел в аут. 
    • Опасный момент
      23'
      Момент у "Порту"! Эванилсон отклеился от соперников и получил мяч на линии чужой штрафной, после чего сразу же нанес удар, но Райя в деле! На добивании первыми оказались португальцы, но защитники заблокировали две последующие попытки удара.
    • Фол, нарушение
      22'
      Теперь уже Жоржиньо уложил соперника на газон, но это был вынужденный фол, чтобы сорвать быструю атаку соперника. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Мариу подтолкнул в спину Кивёра, и арбитр зафиксировал фол в атаке. Однако защитник "Порту" оказался недоволен таким решением. 
    • Офсайд
      20'
      Сразу три футболиста "Арсенала" после подачи оказались ближе к воротам соперника, но попали в положение вне игры.
    • Фол, нарушение
      19'
      Эванилсон сбил с ног Жоржиньо. Штрафной удар на половине поля "Порту". 
    • 18'
      Долго "Арсенал" готовил свою атаку, но по итогу пришлось начинать вся сначала, ведь "Порту" выбил мяч к Райе. 
    • Опасный момент
      16'
      Эванилсон отобрал мяч на чужой половине поля, убрал мяч от соперника и из-за пределов штрафной зарядил по воротам, но игровой снаряд прошел рядом со штангой! 
    • 15'
      Троссар низом пустил мяч в штрафную португальцев, но его передача оказалась неточной. 
    • Опасный момент
      14'
      Первый интересный момент у ворот "Порту". Сака классно ушел от соперника, вошел в чужую штрафную и с левой пробил по воротам - Кошту потащил, но от его рук мяч стал уходить на угловой. Вратарь решил спасти команду от стандарта и вынес мяч точно на Эдегора, который пытался отыграться с партнером, но пас был прерван. 
    • 13'
      Троссар по левому фланга совершил длинный рывок, но так и не смог догнать мяч, посланный ему от партнера. 
    • 12'
      Эдегор отобрал мяч на чужой половине поля, добрался до чужой штрафной и выполнил подачу, но никто из его партнеров не дотянулся до игрового снаряда. 
    • 10'
      Равная игра на первых минутах. Сначала "Арсенал" попробовал захватить инициативу, затем "Порту" забрал территориальное преимущество, но в целом пока матч проходит без моментов. 
    • 9'
      Заброс со стандартного положения был выполнен в штрафную "Арсенала", откуда мяч без проблем был выбит защитниками "канониров".
    • 8'
      Мариу на правом фланге активно прессинговал Хаверца, но тот поставил корпус и не пустил соперника к мячу.
    • 7'
      Венделл от левой бровки попытался выполнить навес в штрафную "Арсенала", но защитник заблокировал передачу.
    • 6'
      "Порту" пытается отвечать своими длинными забросами в сторону Эванилсона, но сейчас первым на мяче оказался Райя, который выбил мяч в аут.
    • 5'
      С левого фланга последовала подача на дальнюю штангу ворот "Порту", где Уайт переиграл в воздухе двух защитников, но головой пробил выше цели. 
    • 4'
      Пошла передача на Хаверца внутрь штрафной "Порту", но Кошта во время вышел из ворот и забрал мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Сразу пошла длинная передача вперед на Хаверца, который перестарался в борьбе и нарушил правила.
    • 2'
      "Порту" разыграл мяч с центра поля. Португальцы сегодня в сине-белой форме, "Арсенал" – в красно-белой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 1:0 Порту

    Исход игры
    Арсенал
    87.1% (183)
    Ничья
    3.3% (7)
    Порту
    9.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.33% (82)
    Меньше
    31.67% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (78)
    Нет
    35% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    24.8% (52)
    2:0 Арсенал
    13.8% (29)
    3:1 Арсенал
    10.5% (22)
    1:0 Арсенал
    3.8% (8)
    3:0 Арсенал
    1.9% (4)
    4:1 Арсенал
    1% (2)
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