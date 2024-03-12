Консейсау классно пробил из-за пределов штрафной площади, Райя отразил удар перед собой, но в момент добивания у "Порту" был зафиксирован офсайд.

Фол в атаке "Арсенала" зафиксировал судья, но футболисты крайне недовольны таким решением.

Разбилась игра на эпизоды. Много мелких фолов и остановок.

Пепе Келлер наказан желтой карточкой. Врезался он коленом в бок Хаверцу.

Салиба выиграл верховую борьбу после подачи мяча в чужую штрафную, но от его головы мяч прошел намного выше ворот.

Троссар пострадал в одном из эпизодов, однако после оказания помощи со стороны медиков вернулся на футбольное поле.

Еще один угловой заработал "Арсенал". На этот раз Райс снова пытался отправить мяч в сетку, но Кошта отразил удар кулаками.

Насел "Арсенал" на штрафную "Порту". Сейчас гости играют на отбой без попыток зацепиться за мяч в центре поля.

Жоржиньо обыграл на фланге Варелу, но тут подоспел Галено, который отобрал мяч у хавбека лондонского коллектива.

После серии из четырех аутов подряд примерно с одного и того же места гостям удалось выйти со своей половины поля, сумев поймать в офсайд Эдегора.

Совсем необязательный фол совершил Кивёр, который рядом со своей штрафной сбил с ног Галено.

Консейсау мощно зарядил по воротам со штрафного, но мяч прошел намного выше цели.

Галено пытался в одиночку переиграть двух защитников "Арсенала", но лишь загубил атаку своей команды.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Хаверц стремился к мячу, но первым у снаряда оказался Кошта, который выбил мяч точно на ногу Эдегору, а тот отправил круглого в пустые ворота! Однако судья зафиксировал офсайд у Хаверца.

Не спешат команды на старте второго тайма, хотя пока счет не устраивает ни одну из команд.

Консейсау ушел от соперника по правому флангу, добрался до линии штрафной и сделал передачу в центр на Эванилсона, который решил пробить через себя, но не попал в створ.

Неудачно приземлился Эванилсон на газон после удара через себя. Медики спешат на помощь форварду "Порту".

Консейсау пытался обыграть на фланге Кивёра, но защитник "Арсенала" не купился на ложные движения и отобрал мяч у соперника.

Салиба ошибся в передаче на своей половине поля, но гости не смогли этим воспользоваться.

Жоржиньо сделал аккуратный заброс на ход Троссару, но тот не добрался до мяча, который покинул пределы поля.

Консейсау врезался сзади в Троссара. Очень больно нападающему "Арсенала", но смог он самостоятельно подняться с газона.

Галено пошел в дриблинг, умудрился убежать от трех соперников, но остановился на Эдегоре, которому пришлось сфолить.

Троссар поборолся у угла поля с двумя соперниками, поставил корпус и заработал угловой для своей команды.

Райс от угла поля крутил мяч прямо в ворота "Порту", но на пути снаряда встал кто-то из защитников португальцев.

В прежних составах команды вернулись на футбольное поле. Пока без замен.

Первая атака гостей во втором тайме завершилась подачей в чужую штрафную со стороны Галено, но мяч был выбил из зоны игроком "Арсенала".

Первый тайм

— Перерыв!

45' Галено коленом врезался в Хаверца! Все игроки "Арсенала" требуют желтой карточки для игрока "Порту", но у арбитра другое мнение.

45' Продолжает лежать Пепе. Медицинская помощь требуется футболисту.

45' Одна минута добавлена к первому тайму.

44' Райс и Варела повздорили после фола игрока "Арсенала" на Пепе Акино, но быстро разошлись по разным углам.

43' Нико Гонсалес оказался на газоне после контакта с соперником. Пока не может подняться.

42' Показали нам потрясающие эмоции главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, который очень долго ждал этот забитый мяч от своей команды!

41' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Троссар!!!

Повел "Арсенал"! Эдегор подхватил мяч в центре поля, отыгрался с Троссаром, а затем увидел забегание партнера и покатил ему через свободный коридор внутрь штрафной - Троссар первым касанием подработал мяч, а вторым отправил круглого в дальний угол!

39' Салиба получил первую желтую карточку в игре за захват Пепе Акино.

38' Длинный перевод у "Порту" последовал на противоположный фланг, где мяч перелетел через Галено и ушел за пределы поля.

37' Галено оказался с мячом перед воротами "Арсенала", но боковой судья зафиксировал офсайд у форварда португальской команды.

36' Пепе Акино пошел в дриблинг на нескольких игроков "Арсенала", но ожидаемо потерял мяч. Никто из партнеров не поддержал его в атаке.

35' Сака от угла поля навесил на ближнюю штангу, где Галено здорово отработал в обороне и выбил мяч.

34' Мяч угодил в лицо Венделлу. Пока не может подняться с газона защитник "Порту".

33' Эдегор подал мяч в штрафную "Порту", где Кошта не очень удачно сыграл на выходе, но все же смог дотянуться до мяча.

31' Пере Келлер спасает "Порту"! На дальнюю штангу был выполнен заброс со стороны "Арсенала", где Хаверц уже был готов отправить мяч в пустой угол, но Пепе на самой линии ворот зацепил мяч головой и не позволил круглому добраться до нападающего "канониров"!

30' Галено оказался на ударной позиции, но вместо удара решил сделать скидку головой, однако мяч достался вратарю.

29' Сака пошел в обыгрыш Венделла, но бразилец поставил свой мощный корпус и оттолкнул от мяча игрока "Арсенала".

28' Троссар ушел от соперника на левом фланге и навесил на ближнюю штангу, где Райс сыграл головой, но уж очень неудачно.

27' Сака пытался проникнуть в штрафную "Порту", но Нико Гонсалес сделал все, чтобы этого не допустить. Пришлось игроку "Арсенала" отойти и отыграть назад.

26' Очередной фол зафиксирован со стороны Эванилсона. На этот раз немного пострадал Салиба.

25' Верховой заброс последовал на Галено на левый фланг, но у вингера не получилось правильно обработать мяч - от его ноги круглый ушел в аут.

23' Момент у "Порту"! Эванилсон отклеился от соперников и получил мяч на линии чужой штрафной, после чего сразу же нанес удар, но Райя в деле! На добивании первыми оказались португальцы, но защитники заблокировали две последующие попытки удара.

22' Теперь уже Жоржиньо уложил соперника на газон, но это был вынужденный фол, чтобы сорвать быструю атаку соперника.

21' Мариу подтолкнул в спину Кивёра, и арбитр зафиксировал фол в атаке. Однако защитник "Порту" оказался недоволен таким решением.

20' Сразу три футболиста "Арсенала" после подачи оказались ближе к воротам соперника, но попали в положение вне игры.

19' Эванилсон сбил с ног Жоржиньо. Штрафной удар на половине поля "Порту".

18' Долго "Арсенал" готовил свою атаку, но по итогу пришлось начинать вся сначала, ведь "Порту" выбил мяч к Райе.

16' Эванилсон отобрал мяч на чужой половине поля, убрал мяч от соперника и из-за пределов штрафной зарядил по воротам, но игровой снаряд прошел рядом со штангой!

15' Троссар низом пустил мяч в штрафную португальцев, но его передача оказалась неточной.

14' Первый интересный момент у ворот "Порту". Сака классно ушел от соперника, вошел в чужую штрафную и с левой пробил по воротам - Кошту потащил, но от его рук мяч стал уходить на угловой. Вратарь решил спасти команду от стандарта и вынес мяч точно на Эдегора, который пытался отыграться с партнером, но пас был прерван.

13' Троссар по левому фланга совершил длинный рывок, но так и не смог догнать мяч, посланный ему от партнера.

12' Эдегор отобрал мяч на чужой половине поля, добрался до чужой штрафной и выполнил подачу, но никто из его партнеров не дотянулся до игрового снаряда.

10' Равная игра на первых минутах. Сначала "Арсенал" попробовал захватить инициативу, затем "Порту" забрал территориальное преимущество, но в целом пока матч проходит без моментов.

9' Заброс со стандартного положения был выполнен в штрафную "Арсенала", откуда мяч без проблем был выбит защитниками "канониров".

8' Мариу на правом фланге активно прессинговал Хаверца, но тот поставил корпус и не пустил соперника к мячу.

7' Венделл от левой бровки попытался выполнить навес в штрафную "Арсенала", но защитник заблокировал передачу.

6' "Порту" пытается отвечать своими длинными забросами в сторону Эванилсона, но сейчас первым на мяче оказался Райя, который выбил мяч в аут.

5' С левого фланга последовала подача на дальнюю штангу ворот "Порту", где Уайт переиграл в воздухе двух защитников, но головой пробил выше цели.

4' Пошла передача на Хаверца внутрь штрафной "Порту", но Кошта во время вышел из ворот и забрал мяч.

3' Сразу пошла длинная передача вперед на Хаверца, который перестарался в борьбе и нарушил правила.

2' "Порту" разыграл мяч с центра поля. Португальцы сегодня в сине-белой форме, "Арсенал" – в красно-белой.