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Прогнозы 63
Арсенал 87.3% (55)
X 4.8% (3)
Порту 7.9% (5)
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История личных встреч

Арсенал
Порту

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
5:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

4.5
0.33

Среднее время на гол

20
270

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

14
1

Голов в среднем за матч

2.8
0.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
450

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 4 0.57
Сака Букайо 3 0.43
Мартинелли Габриэл 2 0.29
Троссар Леандро 2 0.29
Эдегор Мартин 2 0.29
Хаверц Кай 1 0.14
Нкетиа Эдди 1 0.14
Жоржиньо II 1 (1) 0.14
Нелсон Райс 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 5 0.71
Эванилсон 4 (1) 0.57
Тареми Мехди 2 0.29
Пепе Кеплер 2 0.29
Пепе VI 1 0.14
Консейсау Франсишку 1 0.14
Эуштакиу Стивен 1 0.14
Отавио Эдмилсон 0 0
Мариу Жоау III 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 2 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Хаверц Кай 1 0
Уайт Бен 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 3 0
Кардозу Фабиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе VI 2 0
Консейсау Франсишку 2 0
Консейсау Сержиу 1 0
Рамош Клаудиу 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Арсенал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Порту
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
9
Арсенал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Порту
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
17%
2
25%
1-15
5
42%
2
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

16
17
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
19%
3
18%
1-15
5
31%
2
12%
16-30
4
25%
2
12%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
1
6%
4
24%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0
Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Ланс 6:0 Брентфорд - Арсенал 0:1
Порту
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Портимоненсе - Порту 0:3 Порту - Бенфика 5:0 Санта-Клара - Порту 1:2 Жил Висенте - Порту 1:1
Порту - Арсенал 1:0 Порту - Эштрела 2:0 Арока - Порту 3:2 Порту - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Порту 1:3 Порту - Морейренсе 5:0 Порту - Брага 2:0 Эшторил - Порту 0:4 Боавишта - Порту 1:1 Порту - Шавиш 1:0 Порту - Лейшоэш 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3

Результаты матчей

Арсенал
Порту

Точный счет

2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3
2
1
3.5
1
3
1
2
4.5
1
3
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
2
5
3.5
2
5
1
6
4.5
1
6
1
6
5.5
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
1 Лацио
3 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 63
    Арсенал 87.3% (55)
    X 4.8% (3)
    Порту 7.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал - Порту

    Исход игры
    Арсенал
    87.3% (55)
    Ничья
    4.8% (3)
    Порту
    7.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.79% (28)
    Меньше
    28.21% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    31.7% (20)
    2:0 Арсенал
    11.1% (7)
    3:1 Арсенал
    9.5% (6)
    1:0 Арсенал
    6.3% (4)
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