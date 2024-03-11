Стадион: Цивитас Метрополитано.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Атлетико М
Интер Милан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
270
90
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|5
|0.71
|Гризманн Антуан
|5
|0.71
|Лино Сэмуел
|2
|0.29
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0.14
|Ньигес Сауль
|1
|0.14
|Эрмосо Марио
|1
|0.14
|Молина Науэль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|2 (1)
|0.25
|Арнаутович Марко
|2
|0.25
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.25
|Фраттези Давиде
|1
|0.13
|Тюрам Маркус
|1
|0.13
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.13
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Пауль Родриго
|1
|1
|Савич Стефан
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Лино Сэмуел
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Коке Хорхе
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Эрмосо Марио
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Атлетико М
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
3
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2
Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4
Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3
Результаты матчей
Атлетико М
Интер Милан
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
52
26
34
17
16
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|6 (3)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Интер Милан
Исход игры
Атлетико М
40% (20)
Ничья
46% (23)
Интер Милан
14% (7)
Тотал 2.5
Больше
50% (19)
Меньше
50% (19)
Обе команды забьют
Да
94.74% (36)
Нет
5.26% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (17)
2:1 Атлетико М
28% (14)
2:2 Ничья
6% (3)
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