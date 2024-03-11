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Стадион: .
Атлетико М
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 50
Атлетико М 40% (20)
X 46% (23)
Интер Милан 14% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Интер Милан
3.15
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3.40
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2.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетико М
Интер Милан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0
МКЧ
0:1
Е
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 0.71
Гризманн Антуан 5 0.71
Лино Сэмуел 2 0.29
Ривас Пабло Барриос 1 0.14
Ньигес Сауль 1 0.14
Эрмосо Марио 1 0.14
Молина Науэль 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 2 (1) 0.25
Арнаутович Марко 2 0.25
Санчес Алексис 2 (1) 0.25
Фраттези Давиде 1 0.13
Тюрам Маркус 1 0.13
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.13
Ачерби Франческо 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Биссекк Янн-Аурель 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 1
Савич Стефан 2 0
Мората Альваро 2 0
Лино Сэмуел 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Коке Хорхе 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Корреа Анхель 1 0
Хименес Хосе 1 0
Эрмосо Марио 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Диего Симеоне 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Барелла Николо 2 0
Мартинес Лаутаро 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Лукаку Ромелу 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Онана Андре 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0
Аугусто Карлос 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Атлетико М
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
40%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
2
13%
3
33%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
25%
3
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2
Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3 Жирона - Атлетико М 4:3 Атлетико М - Севилья 1:0 Атлетико М - Хетафе 3:3 Атлетик Б - Атлетико М 2:0
Интер Милан
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4
Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Интер Милан - Удинезе 4:0 Наполи - Интер Милан 0:3

Результаты матчей

Атлетико М
Интер Милан

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
2
1.5
2
6
3
4
2.5
1
7
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
1 Лацио
3 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 50
    Атлетико М 40% (20)
    X 46% (23)
    Интер Милан 14% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Интер Милан
    3.15
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    3.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М - Интер Милан

    Исход игры
    Атлетико М
    40% (20)
    Ничья
    46% (23)
    Интер Милан
    14% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (19)
    Меньше
    50% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    94.74% (36)
    Нет
    5.26% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34% (17)
    2:1 Атлетико М
    28% (14)
    2:2 Ничья
    6% (3)
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