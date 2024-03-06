Бобба сейчас протаранил игрок "Копенгагена". Рукой он буквально оттолкнул от себя оппонента, после чего услышали мы свисток со стороны арбитра.

По ноге теперь Эльюнусси прилетел удар. В центре поля быстро разыграли стандарт игроки "Копенгагена", но подача с правого края не получилась точной и опасной.

Вавро теперь нарушил правила против соперника. Уже и Гвардиола возмущен тому факту, что на поле происходит. Никак не ожидал Хосеп, что судья будет свистеть в этой ситуации.

Альварес имел неплохой момент у ворот соперника, но Вавро максимально плотно действовал с ним в единоборстве. Сумел он выбить снаряд подальше от своих ворот.

Родри полез большими силами к воротам соперника. В итоге не смог он протиснуться через второго оппонента. Споткнулся и мяч отдал сопернику.

Офсайд на дальней бровке у "Копенгагена" сейчас фиксирует главный арбитр встречи. Если я не ошибаюсь, то уже третье "вне игры" в матче у датчан персонально.

Свистят трибуны "Сити" сейчас. Не нравится фанатам, что бездействует их команда. Конечно же, хочется, чтобы какие-то движения впереди были у горожан.

Альварес забрасывал мяч с левого фланга в штрафную соперника, но слишком высокой была эта подача. К тому же, оказалась она крайне неточной. Хотя задумка была неплохой.

"Копенгаген" в центре поля совершил нарушение правил. Рефери зафиксировал фол и отдал снаряд игрокам "Манчестер Сити". Те все же немного темп игры снизили.

Целая трибуна болельщиков "Копенгагена" сегодня на стадионе. Активно фанаты свою команду гонят вперед. Настроение у поклонников хорошее, несмотря на счет на табло.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭЛЬЮНУССИ! 2:1! Вот вам и "Копенгаген"! Сам же Эльюнусси разогнал атаку своей команды. На Оскарссона последовал пас. Тот пяткой скинул на Эльюнусси, и последний в касание пробил мимо вратаря!

Никто и не думал, что "Копенгаген" будет так агрессивен впереди после пропущенных двух голов, но реалии таковы, что команда готова забивать еще.

Ачури пошел вперед. Сумел сместиться на скорости 30-й номер гостей. Нанес он выстрел по рамке соперника, но угодил в ногу одному из защитников.

Красиво играет в эти минуты датский коллектив, который активно угрожает воротам соперника. Проводят одну атаку за другой сейчас "копы".

Эльюнусси пошел с мячом на соперника. Попытался он прострелить сферу в центр штрафной, но прямо в голкипера угодил. Тот снаряд в перчатки забрал.

Ачури неплохо действовал у ворот "Манчестер Сити". Сумел 30-й номер "Копенгагена" заработать для своей команды первый в матче угловой. На левом краю.

Клем сыграл на добивании после выноса защиты "Сити" на дужку штрафной, но удар игрока гостей оставлял желать лучшего, конечно же.

По проценту владения мячом значительно впереди хозяева - 80% против 20%. Не делится мячом со своим соперником "Манчестер Сити" совсем.

Фрохольдт попытался с правого края прострелить мяч в штрафную соперника, но игроки "Сити" буквально легли под мяч, не позволив тому влететь в штрафную.

20 минут футбола на одном дыхании мы посмотрели. Практически половина первого тайма позади, и пока игра идет в одну калитку.

Вавро своевременно вернулся к воротам сейчас и в подкате успел снаряд отправить за боковую линию. Сыграно было уверенно, но после розыгрыша аута "Сити" успевает угловой заработать.

Два кряду угловых подали футболисты "Сити". Во время второй подачи корнера состоялся фол против Анкерсена, который молниеносно рухнул на газон после контакта с соперником.

В параллельном матче "Реал" играет с "РБ Лейпцигом". В той встрече счет пока не открыт, там горят нули на табло. А по сумме двух встреч впереди мадридцы - 0:1.

Отрадно, что даже на фоне такого результата совсем не валяет дурака "Манчестер Сити". Команда играет на полную катушку и действует действительно интересно.

Манчестерцы круто взаимодействуют друг с другом. Взаимопонимание в этой встрече на великолепном уровне. Горожане намерены уверенно выходить в четвертьфинал ЛЧ.

14' Холанн упал в чужой штрафной, но рефери посчитал, что в этой ситуации фола не было. Можно встречу продолжать в этой ситуации командам.

13' Пока пауза в игре образовалась, наставник "Копенгагена" успел подозвать кого-то из подопечных и дать тому серию советов о том, как действовать против соперника.

11' Да, к 10-й минуте гореть 0:2 - это, конечно, удручающий аспект. Как бы теперь совсем руки не опустились у датского гранда в этой ситуации, ведь все возможно.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЬВАРЕС! 2:0!

Угловой подали игроки "Сити", и удар горожан пришелся в перекладину. Родри попал в каркас. Мяч не удалось вынести гостям. Снаряд пришел к Альваресу, который мощно пробил по позиции кипера. От рук последнего снаряд влетел в сетку. Вратарь, конечно, привез себе проблем.

9' Пока не фолят соперники в матче. Очень осторожно они и академично действуют в отборе. Пока же Бобб с левого края наносил удар по рамке соперника и заработал угловой, попав в защитника.

8' Начало положено, и по сумме двух встреч уже 4:1 ведет "Манчестер Сити". Понятное дело, что говорить о какой-то интриге в этом противостоянии не приходится.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АКАНДЖИ! 1:0!

И сразу же "Сити" вырывается вперед! Подача от правого углового флага, и ловит в чужой штрафной мяч на стопу игрок "Манчестер Сити", который направляет мяч прямиком под перекладину ворот соперника!

6' Маккенна сейчас опередил соперника во время атаки "Манчестер Сити". В итоге горожане первый в матче угловой зарабатывают. Готовится подача с правого края.

5' "Манчестер Сити" как будто осторожничает на первых минутах матча. Клуб ожидаемо владеет снарядом, но к воротам своего соперника пока идти не торопится.

4' Пытается в прессинге на первых минутах встречи играть датский коллектив. И сейчас ошиблись хозяева в обороне, но оппонент осечкой этой не воспользовался.

3' Футболисты "Манчестер Сити" предстали сегодня на поле в бело-голубом обмундировании, а игроки "Копенгагена" вышли на футбольный газон в черно-синем обмундировании.

2' Сразу же в атаку пошли датчане, но на правом фланге они угодили в положение "вне игры", которое тут же зафиксировал главный арбитр встречи.