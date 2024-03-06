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Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 45'
Копенгаген

Ход матча

5'
Аканджи Мануэль
(Альварес Хулиан)
1:0
9'
Альварес Хулиан
2:0
29'
2:1
Эльюнусси Мохамед
(Оскарссон Орри)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 169
Манчестер Сити 95.3% (161)
X 1.8% (3)
Копенгаген 3% (5)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
82
Льюис
Рико
27
Луис
Матеус
II
52
Бобб
Оскар
19
Альварес
Хулиан
9
Холанн
Эрлинг
1
Грабара
Камиль
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
26
Маккена
Скотт
22
Анкерсен
Петер
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
10
Эльюнусси
Мохамед
47
Фрохолдт
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
18
Оскарссон
Орри
Манчестер Сити
3-2-4-1
Копенгаген
3-4-2-1

История личных встреч

Манчестер Сити
Копенгаген

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
ЛЧ
5:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
1.67

Среднее время на гол

25
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 5 0.56
Холанн Эрлинг 5 (2) 0.56
Фоден Фил 4 0.44
Родри Эрнандес 2 0.22
Аканджи Мануэль 2 0.22
Де Брёйне Кевин 1 0.11
Доку Жереми 1 0.11
Силва Бернарду 1 0.11
Бобб Оскар 1 0.11
Хэмилтон Мика 1 0.11
Филлипс Кэлвин 1 (1) 0.11
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Диаш Рубен 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гвардиол Йошко 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 3 (1) 0.21
Оскарссон Орри 3 0.21
Лерагер Лукас 3 0.21
Ларссон Джордан 3 0.21
Эльюнусси Мохамед 3 0.21
Классон Виктор 2 0.14
Ачури Мохамед Элиас 1 0.07
Фальк Расмус 1 0.07
Вавро Денис 1 0.07
Маттссон Магнус 1 0.07
Бардгджи Руни 1 0.07
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерагер Лукас 5 1
Йелерт Элиас 4 1
Фальк Расмус 5 0
Вавро Денис 3 0
Дикс Кевин 3 0
Мелинг Биргер 2 0
Нееструп Якоб 1 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
2
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

12
12
Манчестер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Копенгаген
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
8
57%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
14%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Забито

22
21
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
10
48%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
6
27%
2
10%
76-90
0
0%
2
10%
91-120

Пропущено

8
19
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
1
5%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
25%
6
32%
76-90
0
0%
2
11%
91-120

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0
Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3
Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Копенгаген

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:3
3 раза 75%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 100%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:3
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
7 раз 88%
1
1 раз 13%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
5
3
1
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
8
7
1
2.5
3
10
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
1 Лацио
3 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Порту Галено Вандерсон 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Свистят трибуны "Сити" сейчас. Не нравится фанатам, что бездействует их команда. Конечно же, хочется, чтобы какие-то движения впереди были у горожан. 
  • Офсайд
    42'
    Офсайд на дальней бровке у "Копенгагена" сейчас фиксирует главный арбитр встречи. Если я не ошибаюсь, то уже третье "вне игры" в матче у датчан персонально.
  • 41'
    Родри полез большими силами к воротам соперника. В итоге не смог он протиснуться через второго оппонента. Споткнулся и мяч отдал сопернику. 
  • 40'
    Альварес имел неплохой момент у ворот соперника, но Вавро максимально плотно действовал с ним в единоборстве. Сумел он выбить снаряд подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Вавро теперь нарушил правила против соперника. Уже и Гвардиола возмущен тому факту, что на поле происходит. Никак не ожидал Хосеп, что судья будет свистеть в этой ситуации. 
  • 38'
    По ноге теперь Эльюнусси прилетел удар. В центре поля быстро разыграли стандарт игроки "Копенгагена", но подача с правого края не получилась точной и опасной. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Бобба сейчас протаранил игрок "Копенгагена". Рукой он буквально оттолкнул от себя оппонента, после чего услышали мы свисток со стороны арбитра. 
  • 35'
    Эльюнусси пошел с мячом на соперника. Попытался он прострелить сферу в центр штрафной, но прямо в голкипера угодил. Тот снаряд в перчатки забрал. 
  • 34'
    Красиво играет в эти минуты датский коллектив, который активно угрожает воротам соперника. Проводят одну атаку за другой сейчас "копы". 
  • 33'
    Ачури пошел вперед. Сумел сместиться на скорости 30-й номер гостей. Нанес он выстрел по рамке соперника, но угодил в ногу одному из защитников. 
  • 31'
    Никто и не думал, что "Копенгаген" будет так агрессивен впереди после пропущенных двух голов, но реалии таковы, что команда готова забивать еще.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЭЛЬЮНУССИ! 2:1!
    Вот вам и "Копенгаген"! Сам же Эльюнусси разогнал атаку своей команды. На Оскарссона последовал пас. Тот пяткой скинул на Эльюнусси, и последний в касание пробил мимо вратаря!
  • 29'
    Целая трибуна болельщиков "Копенгагена" сегодня на стадионе. Активно фанаты свою команду гонят вперед. Настроение у поклонников хорошее, несмотря на счет на табло.
  • Фол, нарушение
    28'
    "Копенгаген" в центре поля совершил нарушение правил. Рефери зафиксировал фол и отдал снаряд игрокам "Манчестер Сити". Те все же немного темп игры снизили. 
  • 27'
    Альварес забрасывал мяч с левого фланга в штрафную соперника, но слишком высокой была эта подача. К тому же, оказалась она крайне неточной. Хотя задумка была неплохой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Манчестерцы круто взаимодействуют друг с другом. Взаимопонимание в этой встрече на великолепном уровне. Горожане намерены уверенно выходить в четвертьфинал ЛЧ. 
    • 25'
      Отрадно, что даже на фоне такого результата совсем не валяет дурака "Манчестер Сити". Команда играет на полную катушку и действует действительно интересно. 
    • 23'
      В параллельном матче "Реал" играет с "РБ Лейпцигом". В той встрече счет пока не открыт, там горят нули на табло. А по сумме двух встреч впереди мадридцы - 0:1.
    • Угловой
      22'
      Два кряду угловых подали футболисты "Сити". Во время второй подачи корнера состоялся фол против Анкерсена, который молниеносно рухнул на газон после контакта с соперником. 
    • Угловой
      21'
      Вавро своевременно вернулся к воротам сейчас и в подкате успел снаряд отправить за боковую линию. Сыграно было уверенно, но после розыгрыша аута "Сити" успевает угловой заработать. 
    • 20'
      20 минут футбола на одном дыхании мы посмотрели. Практически половина первого тайма позади, и пока игра идет в одну калитку.
    • 19'
      Фрохольдт попытался с правого края прострелить мяч в штрафную соперника, но игроки "Сити" буквально легли под мяч, не позволив тому влететь в штрафную. 
    • 17'
      По проценту владения мячом значительно впереди хозяева - 80% против 20%. Не делится мячом со своим соперником "Манчестер Сити" совсем. 
    • 16'
      Клем сыграл на добивании после выноса защиты "Сити" на дужку штрафной, но удар игрока гостей оставлял желать лучшего, конечно же. 
    • Угловой
      15'
      Ачури неплохо действовал у ворот "Манчестер Сити". Сумел 30-й номер "Копенгагена" заработать для своей команды первый в матче угловой. На левом краю. 
    • 14'
      Холанн упал в чужой штрафной, но рефери посчитал, что в этой ситуации фола не было. Можно встречу продолжать в этой ситуации командам. 
    • 13'
      Пока пауза в игре образовалась, наставник "Копенгагена" успел подозвать кого-то из подопечных и дать тому серию советов о том, как действовать против соперника.
    • 11'
      Да, к 10-й минуте гореть 0:2 - это, конечно, удручающий аспект. Как бы теперь совсем руки не опустились у датского гранда в этой ситуации, ведь все возможно. 
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЛЬВАРЕС! 2:0!
      Угловой подали игроки "Сити", и удар горожан пришелся в перекладину. Родри попал в каркас. Мяч не удалось вынести гостям. Снаряд пришел к Альваресу, который мощно пробил по позиции кипера. От рук последнего снаряд влетел в сетку. Вратарь, конечно, привез себе проблем. 
    • Угловой
      9'
      Пока не фолят соперники в матче. Очень осторожно они и академично действуют в отборе. Пока же Бобб с левого края наносил удар по рамке соперника и заработал угловой, попав в защитника.
    • 8'
      Начало положено, и по сумме двух встреч уже 4:1 ведет "Манчестер Сити". Понятное дело, что говорить о какой-то интриге в этом противостоянии не приходится. 
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АКАНДЖИ! 1:0!
      И сразу же "Сити" вырывается вперед! Подача от правого углового флага, и ловит в чужой штрафной мяч на стопу игрок "Манчестер Сити", который направляет мяч прямиком под перекладину ворот соперника!
    • Угловой
      6'
      Маккенна сейчас опередил соперника во время атаки "Манчестер Сити". В итоге горожане первый в матче угловой зарабатывают. Готовится подача с правого края. 
    • 5'
      "Манчестер Сити" как будто осторожничает на первых минутах матча. Клуб ожидаемо владеет снарядом, но к воротам своего соперника пока идти не торопится. 
    • 4'
      Пытается в прессинге на первых минутах встречи играть датский коллектив. И сейчас ошиблись хозяева в обороне, но оппонент осечкой этой не воспользовался. 
    • 3'
      Футболисты "Манчестер Сити" предстали сегодня на поле в бело-голубом обмундировании, а игроки "Копенгагена" вышли на футбольный газон в черно-синем обмундировании.
    • Офсайд
      2'
      Сразу же в атаку пошли датчане, но на правом фланге они угодили в положение "вне игры", которое тут же зафиксировал главный арбитр встречи. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал ответный матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов в Манчестере. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:1 Копенгаген

    Исход игры
    Манчестер Сити
    95.3% (161)
    Ничья
    1.8% (3)
    Копенгаген
    3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.17% (77)
    Меньше
    35.83% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    22.5% (27)
    Нет
    77.5% (93)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    24.3% (41)
    2:0 Манчестер Сити
    23.7% (40)
    3:1 Манчестер Сити
    13% (22)
    4:0 Манчестер Сити
    4.1% (7)
    1:0 Манчестер Сити
    1.8% (3)
    2:1 Манчестер Сити
    1.2% (2)
    4:1 Манчестер Сити
    1.2% (2)
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