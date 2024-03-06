Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Эскас Эспен
2:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
5'
9'
2:0
29'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 4
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
52
Бобб
Оскар
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
56 Рай ДжейкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
61 Буур ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Копенгаген
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
3.5
1.67
Среднее время на гол
25
54
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
75
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|5
|0.56
|Холанн Эрлинг
|5 (2)
|0.56
|Фоден Фил
|4
|0.44
|Родри Эрнандес
|2
|0.22
|Аканджи Мануэль
|2
|0.22
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.11
|Доку Жереми
|1
|0.11
|Силва Бернарду
|1
|0.11
|Бобб Оскар
|1
|0.11
|Хэмилтон Мика
|1
|0.11
|Филлипс Кэлвин
|1 (1)
|0.11
|Льюис Рико
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|3 (1)
|0.21
|Оскарссон Орри
|3
|0.21
|Лерагер Лукас
|3
|0.21
|Ларссон Джордан
|3
|0.21
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0.21
|Классон Виктор
|2
|0.14
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.07
|Фальк Расмус
|1
|0.07
|Вавро Денис
|1
|0.07
|Маттссон Магнус
|1
|0.07
|Бардгджи Руни
|1
|0.07
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаш Рубен
|2
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерагер Лукас
|5
|1
|Йелерт Элиас
|4
|1
|Фальк Расмус
|5
|0
|Вавро Денис
|3
|0
|Дикс Кевин
|3
|0
|Мелинг Биргер
|2
|0
|Нееструп Якоб
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
2
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
12
12
Манчестер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Копенгаген
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
8
57%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
14%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Забито
22
21
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
10
48%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
6
27%
2
10%
76-90
0
0%
2
10%
91-120
Пропущено
8
19
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
1
5%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
25%
6
32%
76-90
0
0%
2
11%
91-120
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0
Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3
Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Копенгаген
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:3
3 раза 75%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 100%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:3
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
7 раз 88%
1
1 раз 13%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
25
31
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
58
71
310
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|6 (3)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|Порту
|Галено Вандерсон
|5 (3)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 2:1 Копенгаген
Исход игры
Манчестер Сити
95.3% (161)
Ничья
1.8% (3)
Копенгаген
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.17% (77)
Меньше
35.83% (43)
Обе команды забьют
Да
22.5% (27)
Нет
77.5% (93)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
24.3% (41)
2:0 Манчестер Сити
23.7% (40)
3:1 Манчестер Сити
13% (22)
4:0 Манчестер Сити
4.1% (7)
1:0 Манчестер Сити
1.8% (3)
2:1 Манчестер Сити
1.2% (2)
4:1 Манчестер Сити
1.2% (2)
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