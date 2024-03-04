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Стадион: .
Манчестер Сити
 
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Копенгаген
Прогнозы 57
Манчестер Сити 100% (57)
X 0% (0)
Копенгаген 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Манчестер Сити
Ничья
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История личных встреч

Манчестер Сити
Копенгаген

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
ЛЧ
5:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
1.67

Среднее время на гол

25
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
75

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 (2) 0.63
Фоден Фил 4 0.5
Альварес Хулиан 4 0.5
Родри Эрнандес 2 0.25
Де Брёйне Кевин 1 0.13
Доку Жереми 1 0.13
Силва Бернарду 1 0.13
Аканджи Мануэль 1 0.13
Бобб Оскар 1 0.13
Хэмилтон Мика 1 0.13
Филлипс Кэлвин 1 (1) 0.13
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Диаш Рубен 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гвардиол Йошко 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 3 (1) 0.23
Лерагер Лукас 3 0.23
Ларссон Джордан 3 0.23
Оскарссон Орри 3 0.23
Классон Виктор 2 0.15
Эльюнусси Мохамед 2 0.15
Ачури Мохамед Элиас 1 0.08
Фальк Расмус 1 0.08
Вавро Денис 1 0.08
Маттссон Магнус 1 0.08
Бардгджи Руни 1 0.08
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерагер Лукас 5 1
Йелерт Элиас 4 1
Фальк Расмус 5 0
Вавро Денис 3 0
Дикс Кевин 3 0
Мелинг Биргер 2 0
Нееструп Якоб 1 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Копенгаген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
2
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

12
12
Манчестер Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Копенгаген
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 10
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
8
57%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
14%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Забито

22
21
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
1
5%
2
10%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
10
48%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
6
27%
2
10%
76-90
0
0%
2
10%
91-120

Пропущено

8
19
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
38%
1
5%
31-45
2
25%
1
5%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
25%
6
32%
76-90
0
0%
2
11%
91-120

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0
Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Урава Ред - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3
Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Копенгаген

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
6:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:3
3 раза 75%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 100%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:3
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
7 раз 88%
1
1 раз 13%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
5
3
1
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
8
7
1
2.5
3
10
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Порту Галено Вандерсон 5 (3)
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Копенгаген от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 57
    Манчестер Сити 100% (57)
    X 0% (0)
    Копенгаген 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Копенгаген
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Копенгаген

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (57)
    Ничья
    0% (0)
    Копенгаген
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (33)
    Меньше
    38.89% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    24.07% (13)
    Нет
    75.93% (41)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    35.1% (20)
    3:0 Манчестер Сити
    24.6% (14)
    3:1 Манчестер Сити
    15.8% (9)
    4:0 Манчестер Сити
    8.8% (5)
    4:1 Манчестер Сити
    3.5% (2)
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