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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Реал Сосьедад
0:1
Перерыв
ПСЖ
0'
0:1
15' Гол
Мбаппе Килиан
28' Желтая карточка
Мендеш Нуну
41' Желтая карточка
Хакими Ашраф
42' Желтая карточка
Кубо Такефуса
45' Желтая карточка
Дембеле Усман

Ход матча

15'
0:1
Мбаппе Килиан
(Дембеле Усман)
28'
 
Мендеш Нуну
41'
 
Хакими Ашраф
42'
Кубо Такефуса
 
45'
 
Дембеле Усман

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 252
Реал Сосьедад 12.7% (32)
X 19% (48)
ПСЖ 68.3% (172)
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Реал Сосьедад
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
10
Оярсабаль
Микель
11
Бекер
Шеральдо
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
21
Эрнандес
Люка
35
Бералдо
Лукас
25
Мендеш
Нуну
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
8
Фабиан
Руис
10
Дембеле
Усман
29
Баркола
Бредли
7
Мбаппе
Килиан
Реал Сосьедад
4-3-3
ПСЖ
4-3-1-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
ПСЖ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 3 0.38
Оярсабаль Микель 2 0.25
Мерино Микель 1 0.13
Барренечеа Андер 1 0.13
Кубо Такефуса 0 0
Муньос Айхен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 (2) 0.63
Заир-Эмери Уоррен 1 0.13
Шкриньяр Милан 1 0.13
Эрнандес Люка 1 0.13
Хакими Ашраф 1 0.13
Коло-Муани Рандаль 1 0.13
Кан-Ин Ли 1 0.13
Баркола Бредли 1 0.13
Маркиньос Маркос 0 0
Дембеле Усман 0 0
Фабиан Руис 0 0
Витинья II 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 3 0
Траоре Амари 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Субельдия Игор 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Фернандес Карлос 1 0
Мерино Микель 1 0
Браис Мендес 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Шкриньяр Милан 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Витинья II 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
8
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
3
75%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
4
57%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
6
55%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0
ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3

Результаты матчей

Реал Сосьедад
ПСЖ

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Порту Галено Вандерсон 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (3)
Брага Брума Арминду 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Дембеле получает предупреждение за фол на фланге против Траоре.
  • 45'
    Спокойно доигрывают парижане первый тайм, Хакими после фола со стороны Бекера секунд 30 убил на то, чтобы перешнуровать бутсы.
  • 45'
    Кубо смещается с правого фланга ближе к центру и мощно стреляет в направлнеии дальнего угла - мяч проходит рядом со штангой.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Майкл Оливер к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Угловой с левого фланга подает Дембеле, однако Ремиро играет кулаками на выходе, а вторым темпом Мбаппе оказался в офсайде.
  • Желтая карточка
    42'
    Теперь предупреждение получает Кубо, жестко подкатившийся под Нуну Мендеша в чужой штрафной площади.
  • Желтая карточка
    41'
    Хакими получает карточку за жесткий фол против Галана у чужого углового флага, следующий матч марокканец пропустит.
  • 40'
    Подрос процент владения у хозяев до 48 процентов, хотя еще минут 10 назад он составлял 44 процента.
  • 38'
    Последние минуты проходят с контролем "Реал Сосьедада", посмотрим, сумеют ли хозяева до перерыва создать хоть что-то годное впереди.
  • 36'
    Мендес со штрафного исполняет подачу в гущу игроков, далее мяч отскакивает на дальнюю штангу, откуда следует скидка в руки Доннарумме.
  • Фол, нарушение
    35'
    Зато будет "стандарт" - Баркола на фланге попал по ногам Галану, штрафной заработали хозяева.
  • 34'
    Не удается хозяевам поля добраться до штрафной площади "ПСЖ", нет возможности и попробовать свои силы ударом с дальней дистанции.
  • 32'
    Пока один удар в активе хозяев - не самая опасная попытка Ле Нормана головой. Парижане пробили 5 раз, четырежды попав в створ.
  • Фол, нарушение
    31'
    Ле Норман жестковато встречает в центре поля Мбаппе, не давая тому развернуться, в следующем подобном эпизоде наверняка будет карточка.
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      30'
      Первый угловой парижского клуба к опасному моменту не привел, "Реал Сосьедад" отбивается.
    • Опасный момент
      29'
      Дембеле ворвался в штрафную хозяев с правого края и прострелил на Мбаппе, тот пробил низом в ближний угол, но Ремиро в шпагате отбил мяч!
    • Желтая карточка
      28'
      Нуну Мендеш получает желтую карточку за фол в центре поля против Кубо.
    • 27'
      Теперь хозяева грузят мяч вперед в направлении Кубо, однако Доннарумма выходит за пределы штрафной и опережает японца.
    • Фол, нарушение
      26'
      Бекер открывается на левом фланге под заброс Галана, однако нарушает правила в борьбе с Хакими.
    • 25'
      В центре поля застревает мяч в последние минуты, после гола команды про существование ворот не вспоминают.
    • 23'
      Дембеле исполнил этот самый штрафной, однако верховая борьба осталась за игроками испанского клуба.
    • Фол, нарушение
      22'
      Субельдия с нарушением правил встречает Мбаппе на фланге, первый "стандарт" готовят парижане.
    • Офсайд
      21'
      Хакими вырезает диагональ на левый фланг на ход Мбаппе, однако в этом моменте у Килиана зафиксировали офсайд.
    • 19'
      Возобновляется игра после затяжной паузы. Мбаппе забил свой пятый гол в этой Лиге чемпионов, догоняя по этому показателю сразу пятерых конкурентов. Интересно, кто же станет лучшим снайпером турнира.
    • 18'
      А, вот в чем дело - Мбаппе своим ударом немного надорвал сетку ворот, этот момент работникам стадиона надо устранить.
    • Судья
      17'
      Затягивается пауза, Майкл Оливер сбегал к своим коллегам и по-прежнему игру не возобновляет.
    • Видеоповтор
      16'
      Майкл Оливер слушает видеоассистентов, неужели могут быть какие-то причины для отмены гола?
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! КИЛИАН МБАППЕ!
      Дембеле из центральной зоны отдал передачу на ход Мбаппе, тот на левом краю штрафной раскачал Субельдию и направил мяч в дальний угол!
    • 15'
      Заир-Эмери протащил мяч по центру до чужой штрафной, а вот сильного удара юному французу нанести не удалось, снаряд прикатился в руки Ремиро.
    • 14'
      Пока неплохо смотрится "Реал Сосьедад", но дефицит в два мяча так просто отыграть не получится. Плюс парижане быстро выбегают в контратаки, об этом тоже стоит помнить.
    • 13'
      Кубо приближается к штрафной соперника с правого края и катит низом, но Эрнандес на мяче оказывается первым.
    • 12'
      Интересная статистика от УЕФА: Мбаппе принял непосредственное участие в 34 голах в 31 выездном матче Лиги чемпионов, что больше, чем у любого игрока с начала сезона 2016/17. Сегодня Килиан также заметен.
    • Фол, нарушение
      11'
      Эрнандес блокирует прорыв Бекера по флангу, Майкл Оливер даёт свисток, но обходится без карточки.
    • Опасный момент
      10'
      Мбаппе на скорости легко уходит от Траоре на левом краю штрафной и катит во вратарскую, Баркола бьет в ближний угол, но Ремиро спасает!
    • Фол, нарушение
      9'
      Как всегда пытается проявить активность Кубо, в этот раз японец на фланге уронил на газон Фабиана Руиса.
    • Угловой
      8'
      Бекер с угла штрафной исполнил подачу на дальнюю штангу, Мендеш не лучшим образом сыграл головой, отправив мяч на угловой. Вторым темпом после углового Ле Норман головой пробил в руки Доннарумме
    • 7'
      "ПСЖ" в пятницу играл с "Монако", голов команды не забили. Вторая ничья парижан подряд, но от второго места по-прежнему хороший запас - 9 очков.
    • 6'
      Первый удар в сегодняшнем матче наносит Мбаппе, пробивший с левой с левого же края штрафной - мяч пролетает над перекладиной.
    • 5'
      Отставание от топ-4 в Ла Лиге у команды Захаряна составляет уже 15 очков, так что о Лиге чемпионов придется забыть. Шанс пробиться в Лигу Европы через Кубок Короля также был упущен - "Реал Сосьедад" не пробился в финал, уступив "Мальорке" по пенальти.
    • 4'
      "Реал Сосьедад" в промежутке между играми с "ПСЖ" провел три встречи в Ла Лиге - одна победа и два поражения, в том числе и в минувший уик-энд от "Севильи" (2:3).
    • Травма, повреждение
      3'
      У Траоре есть проблемы со здоровьем после единоборства с Мендешем в штрафной "ПСЖ". Отметим, что Арсен Захарян сегодня недоступен из-за травмы.
    • 2'
      Напомним, что 3 недели назад парижане победили на своем поле со счётом 2:0 - во второй половине встречи свои мячи забили Мбаппе и Баркола.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    12.7% (32)
    Ничья
    19% (48)
    ПСЖ
    68.3% (172)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.6% (67)
    Меньше
    46.4% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    78.4% (98)
    Нет
    21.6% (27)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    23% (58)
    1:1 Ничья
    12.3% (31)
    0:1 ПСЖ
    4.8% (12)
    0:2 ПСЖ
    2.8% (7)
    1:0 Реал Сосьедад
    2.4% (6)
    2:1 Реал Сосьедад
    1.6% (4)
    1:3 ПСЖ
    1.2% (3)
    2:2 Ничья
    0.8% (2)
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    Реал Сосьедад
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