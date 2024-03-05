Теперь предупреждение получает Кубо, жестко подкатившийся под Нуну Мендеша в чужой штрафной площади.

Угловой с левого фланга подает Дембеле, однако Ремиро играет кулаками на выходе, а вторым темпом Мбаппе оказался в офсайде.

Кубо смещается с правого фланга ближе к центру и мощно стреляет в направлнеии дальнего угла - мяч проходит рядом со штангой.

Спокойно доигрывают парижане первый тайм, Хакими после фола со стороны Бекера секунд 30 убил на то, чтобы перешнуровать бутсы.

Дембеле получает предупреждение за фол на фланге против Траоре.

Ле Норман жестковато встречает в центре поля Мбаппе, не давая тому развернуться, в следующем подобном эпизоде наверняка будет карточка.

Пока один удар в активе хозяев - не самая опасная попытка Ле Нормана головой. Парижане пробили 5 раз, четырежды попав в створ.

Не удается хозяевам поля добраться до штрафной площади "ПСЖ", нет возможности и попробовать свои силы ударом с дальней дистанции.

Зато будет "стандарт" - Баркола на фланге попал по ногам Галану, штрафной заработали хозяева.

Мендес со штрафного исполняет подачу в гущу игроков, далее мяч отскакивает на дальнюю штангу, откуда следует скидка в руки Доннарумме.

Последние минуты проходят с контролем "Реал Сосьедада", посмотрим, сумеют ли хозяева до перерыва создать хоть что-то годное впереди.

Подрос процент владения у хозяев до 48 процентов, хотя еще минут 10 назад он составлял 44 процента.

Хакими получает карточку за жесткий фол против Галана у чужого углового флага, следующий матч марокканец пропустит.

Возобновляется игра после затяжной паузы. Мбаппе забил свой пятый гол в этой Лиге чемпионов, догоняя по этому показателю сразу пятерых конкурентов. Интересно, кто же станет лучшим снайпером турнира.

Хакими вырезает диагональ на левый фланг на ход Мбаппе, однако в этом моменте у Килиана зафиксировали офсайд.

Субельдия с нарушением правил встречает Мбаппе на фланге, первый "стандарт" готовят парижане.

Дембеле исполнил этот самый штрафной, однако верховая борьба осталась за игроками испанского клуба.

В центре поля застревает мяч в последние минуты, после гола команды про существование ворот не вспоминают.

Бекер открывается на левом фланге под заброс Галана, однако нарушает правила в борьбе с Хакими.

Теперь хозяева грузят мяч вперед в направлении Кубо, однако Доннарумма выходит за пределы штрафной и опережает японца.

Нуну Мендеш получает желтую карточку за фол в центре поля против Кубо.

Дембеле ворвался в штрафную хозяев с правого края и прострелил на Мбаппе, тот пробил низом в ближний угол, но Ремиро в шпагате отбил мяч!

Первый угловой парижского клуба к опасному моменту не привел, "Реал Сосьедад" отбивается.

18' А, вот в чем дело - Мбаппе своим ударом немного надорвал сетку ворот, этот момент работникам стадиона надо устранить.

17' Затягивается пауза, Майкл Оливер сбегал к своим коллегам и по-прежнему игру не возобновляет.

16' Майкл Оливер слушает видеоассистентов, неужели могут быть какие-то причины для отмены гола?

15' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! КИЛИАН МБАППЕ!

Дембеле из центральной зоны отдал передачу на ход Мбаппе, тот на левом краю штрафной раскачал Субельдию и направил мяч в дальний угол!

15' Заир-Эмери протащил мяч по центру до чужой штрафной, а вот сильного удара юному французу нанести не удалось, снаряд прикатился в руки Ремиро.

14' Пока неплохо смотрится "Реал Сосьедад", но дефицит в два мяча так просто отыграть не получится. Плюс парижане быстро выбегают в контратаки, об этом тоже стоит помнить.

13' Кубо приближается к штрафной соперника с правого края и катит низом, но Эрнандес на мяче оказывается первым.

12' Интересная статистика от УЕФА: Мбаппе принял непосредственное участие в 34 голах в 31 выездном матче Лиги чемпионов, что больше, чем у любого игрока с начала сезона 2016/17. Сегодня Килиан также заметен.

11' Эрнандес блокирует прорыв Бекера по флангу, Майкл Оливер даёт свисток, но обходится без карточки.

10' Мбаппе на скорости легко уходит от Траоре на левом краю штрафной и катит во вратарскую, Баркола бьет в ближний угол, но Ремиро спасает!

9' Как всегда пытается проявить активность Кубо, в этот раз японец на фланге уронил на газон Фабиана Руиса.

8' Бекер с угла штрафной исполнил подачу на дальнюю штангу, Мендеш не лучшим образом сыграл головой, отправив мяч на угловой. Вторым темпом после углового Ле Норман головой пробил в руки Доннарумме

7' "ПСЖ" в пятницу играл с "Монако", голов команды не забили. Вторая ничья парижан подряд, но от второго места по-прежнему хороший запас - 9 очков.

6' Первый удар в сегодняшнем матче наносит Мбаппе, пробивший с левой с левого же края штрафной - мяч пролетает над перекладиной.

5' Отставание от топ-4 в Ла Лиге у команды Захаряна составляет уже 15 очков, так что о Лиге чемпионов придется забыть. Шанс пробиться в Лигу Европы через Кубок Короля также был упущен - "Реал Сосьедад" не пробился в финал, уступив "Мальорке" по пенальти.

4' "Реал Сосьедад" в промежутке между играми с "ПСЖ" провел три встречи в Ла Лиге - одна победа и два поражения, в том числе и в минувший уик-энд от "Севильи" (2:3).

3' У Траоре есть проблемы со здоровьем после единоборства с Мендешем в штрафной "ПСЖ". Отметим, что Арсен Захарян сегодня недоступен из-за травмы.

2' Напомним, что 3 недели назад парижане победили на своем поле со счётом 2:0 - во второй половине встречи свои мячи забили Мбаппе и Баркола.