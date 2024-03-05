Стадион: Реале Арена. Главный судья: Оливер Майкл
0:1
Перерыв
0'
0:1
15' ГолМбаппе Килиан
28' Желтая карточкаМендеш Нуну
41' Желтая карточкаХакими Ашраф
42' Желтая карточкаКубо Такефуса
45' Желтая карточкаДембеле Усман
Ход матча
15'
0:1
28'
41'
42'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
25
Мендеш
Нуну
17
Витинья
II
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
17 Тирни КиранЗащитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
80 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
-
41 Маюлу СенниНападающий
-
43 Гаду Джоан
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Сосьедад
ПСЖ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|3
|0.38
|Оярсабаль Микель
|2
|0.25
|Мерино Микель
|1
|0.13
|Барренечеа Андер
|1
|0.13
|Кубо Такефуса
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5 (2)
|0.63
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.13
|Шкриньяр Милан
|1
|0.13
|Эрнандес Люка
|1
|0.13
|Хакими Ашраф
|1
|0.13
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.13
|Кан-Ин Ли
|1
|0.13
|Баркола Бредли
|1
|0.13
|Маркиньос Маркос
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Фабиан Руис
|0
|0
|Витинья II
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариц Элустондо
|3
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Субельдия Игор
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дембеле Усман
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Витинья II
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
8
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
3
75%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
4
57%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
6
55%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0
ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3
Результаты матчей
Реал Сосьедад
ПСЖ
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
34
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Порту
|Галено Вандерсон
|5 (3)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (3)
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 ПСЖ
Исход игры
Реал Сосьедад
12.7% (32)
Ничья
19% (48)
ПСЖ
68.3% (172)
Тотал 2.5
Больше
53.6% (67)
Меньше
46.4% (58)
Обе команды забьют
Да
78.4% (98)
Нет
21.6% (27)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
23% (58)
1:1 Ничья
12.3% (31)
0:1 ПСЖ
4.8% (12)
0:2 ПСЖ
2.8% (7)
1:0 Реал Сосьедад
2.4% (6)
2:1 Реал Сосьедад
1.6% (4)
1:3 ПСЖ
1.2% (3)
2:2 Ничья
0.8% (2)
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