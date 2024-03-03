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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 69
Реал Сосьедад 11.6% (8)
X 18.8% (13)
ПСЖ 69.6% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
ПСЖ
3.30
3.60
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2.75
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История личных встреч

Реал Сосьедад
ПСЖ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 3 0.43
Оярсабаль Микель 2 0.29
Мерино Микель 1 0.14
Барренечеа Андер 1 0.14
Кубо Такефуса 0 0
Муньос Айхен 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 4 (2) 0.57
Заир-Эмери Уоррен 1 0.14
Шкриньяр Милан 1 0.14
Эрнандес Люка 1 0.14
Хакими Ашраф 1 0.14
Коло-Муани Рандаль 1 0.14
Кан-Ин Ли 1 0.14
Баркола Бредли 1 0.14
Маркиньос Маркос 0 0
Фабиан Руис 0 0
Витинья II 0 0
Дембеле Усман 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 3 0
Траоре Амари 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Субельдия Игор 2 0
Фернандес Карлос 1 0
Мерино Микель 1 0
Браис Мендес 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дембеле Усман 3 0
Шкриньяр Милан 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Маркиньос Маркос 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Витинья II 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
8
Реал Сосьедад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
3
75%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
4
57%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
6
55%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0
ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3

Результаты матчей

Реал Сосьедад
ПСЖ

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Порту Галено Вандерсон 5 (3)
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 69
    Реал Сосьедад 11.6% (8)
    X 18.8% (13)
    ПСЖ 69.6% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    ПСЖ
    3.30
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - ПСЖ

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    11.6% (8)
    Ничья
    18.8% (13)
    ПСЖ
    69.6% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (35)
    Нет
    28.57% (14)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    29% (20)
    1:1 Ничья
    14.5% (10)
    0:1 ПСЖ
    8.7% (6)
    0:2 ПСЖ
    5.8% (4)
    1:0 Реал Сосьедад
    4.3% (3)
    2:1 Реал Сосьедад
    2.9% (2)
    1:3 ПСЖ
    2.9% (2)
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    Реал Сосьедад
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