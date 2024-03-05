  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Бавария
2:0
Перерыв
Лацио
0'
1:0
39' Гол
Кейн Гарри
2:0
45' Гол
Мюллер Томас

Ход матча

39'
Кейн Гарри
(Геррейру Рафаэл)
1:0
45'
Мюллер Томас
(Де Лигт Маттейс)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 215
Бавария 82.8% (178)
X 8.4% (18)
Лацио 8.8% (19)
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1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
4
Де
Лигт
Маттейс
15
Дайер
Эрик
22
Геррейру
Рафаэл
45
Павлович
Александр
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
42
Мусиала
Джамал
9
Кейн
Гарри
94
Проведель
Иван
77
Марушич
Адам
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
3
Пеллегрини
Лука
8
Гендузи
Маттео
5
Весино
Матиас
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
Бавария
4-2-3-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Бавария
Лацио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (1) 0.63
Мусиала Джамал 2 0.25
Тель Матис 2 0.25
Коман Кингсли 2 0.25
Сане Лерой 1 0.13
Гнабри Серж 1 0.13
Киммих Йозуа 0 0
Мюллер Томас 0 0
Геррейру Рафаэл 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (1) 0.5
Педро Родригес 2 (1) 0.25
Весино Матиас 1 0.13
Проведель Иван 1 0.13
Альберто Луис 0 0
Андерсон Фелипе 0 0
Романьоли Алессио 0 0
Гендузи Маттео 0 0
Исаксен Густав 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горецка Леон 2 0
Дэвис Альфонсо 2 0
Упамекано Дайо 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весино Матиас 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Патрик 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Сепе Луиджи 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Альберто Луис 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Марушич Адам 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Казале Николо 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лацио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5
Бавария
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Лацио
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
5
42%
5
63%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0
Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4
Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2
Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0

Результаты матчей

Бавария
Лацио

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бавария
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Порту Галено Вандерсон 5 (3)
Бавария Кейн Гарри 5 (3)
Брага Брума Арминду 5 (2)
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Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Мюллер!!!
    Геррейру навесил от угла поля в штрафную "Лацио", где в результате борьбы мяч отскочил к де Лигту, который мощно зарядил по воротам, но снаряд прилетел точно в голову Мюллеру, а уже после подставления Томаса круглый влетел в сетку! 
  • 45'
    Правым флангом пытался атаковать Сане, но не смог обыграть ближайшего защитника.
  • Дополнительное время
    44'
    Одна минута добавлена к первому тайму.
  • 43'
    Нойер решил немного поиграть в футбол и хотел обыграть прессингующего Гендузи, но в итоге выбил мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    42'
    Сане сыграл рукой после того, как оказался на газоне из-за толчка со стороны соперника. Арбитр назначил штрафной в пользу "Лацио".
  • 41'
    Геррейру хотел отыграться с Мюллером, но ошибся в передаче и потерял мяч.
  • Опасный момент
    40'
    Еще один момент сразу возникает у ворот "Лацио", но на этот раз Мусиала оказался на ударной позиции после передачи от Сане, однако немного не попал в створ! 
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кейн!!!
    Мюллер получил мяч внутри штрафной "Лацио" и головой сделал скидку назад под удар Геррейру, который не смог как следует попасть по мячу, и круглый отскочил к Кейну, а Гарри такие реализует!
  • Опасный момент
    37'
    Дзакканьи с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где защитники "Баварии" оставили в одиночестве Иммобиле, который головой пытался отправить мяч в сетку, но немного не попал в створ! 
  • 36'
    Сане попробовал сделать разрезающий пас низом на Мюллера, но немного переборщил, и мяч покинул пределы поля. 
  • Угловой
    35'
    Киммих выполнил подачу с углового, но Проведель кулаком выбил мяч из своей зоны.
  • 34'
    Славко Винчич случайно перехватил передачу Мюллера, который покатил под удар Мусиале. Поскользнулся арбитр и не смог увернуться от мяча. 
  • Офсайд
    32'
    Киммих сделал аккуратный заброс со стандарта, но Дайер оказался в положении вне игры.
  • Фол, нарушение
    31'
    Андерсон сбил с ног Мююллера на своей половине поля. Штрафной удар.
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    • 30'
      Не особо пока идет игра у обоих соперников, но "Бавария" за счет регулярных попыток Кейна пробить немного ближе к голу. 
    • 29'
      Андерсон сделал передачу в центр на забегающего Иммобиле, но тому не позволили принять мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Киммих потерял мяч на углу штрафной "Лацио" и сбил с ног соперника, не позволив "Лацио" организовать быструю атаку. 
    • 27'
      Весино выполнил черпачок в штрафную "Баварии", но мяч достался мюнхенцам. 
    • 25'
      Кейн выстрелил с линии чужой штрафной, но мяч проскользнул рядом со штангой!
    • Опасный момент
      24'
      Серию ударов организовала "Бавария" прямо из штрафной "Лацио", но все удары приняли на себя защитники! 
    • 23'
      Периодически пытается "Лацио" комбинировать на чужой половине поля, но пока у римлян не особо это получается. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Кейн захватил за футболку Андерсона и уложил на газон. Арбитр не стал показывать желтую карточку и обошелся устной беседой с форвардом.
    • 21'
      Длинная передача по флангу пошла на Марушича, но защитник не угнался за мячом. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Киммих подтолкнул в спину Дзакканьи.
    • 18'
      Киммих выполнил высокую подачу в штрафную "Лацио", где де Лигт выиграл верховую борьбу, но не смог нанести точный удар головой.
    • Опасный момент
      17'
      Кейн с линии штрафной пробил из-под защитника, но немного не попал в створ, однако там был рикошет. Угловой.
    • 16'
      Пытается "Бавария" растянуть оборону "Лацио", катая мяч с фланга на фланг, но римляне не идут в прессинг. 
    • 15'
      Мусиала принял мяч после розыгрыша углового и с дальней дистанции решил пульнуть по воротам, но проблем при отражении удара у Проведеля не возникло. 
    • 14'
      Сане решил пробить с линии штрафной, но оборона "Лацио" заблокировала выстрел. 
    • Угловой
      13'
      Альберто с углового подал на ближнюю штангу "Баварии", но там не оказалось никого из состава римлян.
    • 12'
      Альберто навесил в штрафную площадь "Баварии", но оттуда мяч был выбит защитниками. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Мусиала уложил соперника на газон на своей половине поля. Штрафной удар.
    • 10'
      Напомним, в первом матче "Лацио" обыграл "Баварию" со счетом 1:0, поэтому на данную минуту римляне выходят в четвертьфинал Лиги чемпионов. 
    • 9'
      Де Лигт выпрыгнул выше всех после подачи от угла поля в штрафную "Лацио", но не смог попасть по воротам после удара головой.
    • 8'
      Сане обыграл нескольких соперников, ворвался в штрафную п покатил на Мусиалу, который сразу пробил, но попал в защитника. 
    • 7'
      Мюллер покатил направо, где Сане в касание пробил по воротам Проведеля, но попал точно в голкипера. 
    • 6'
      Гендузи оказался на ударной позиции и выстрелил из-за пределов штрафной, однако не попал в створ.
    • 5'
      Сане навесил в штрафную "Лацио" с правого фланга, но никто из мюнхенцев не смог там добраться до мяча. 
    • 4'
      Позиционно старается атаковать "Бавария", но пока "Лацио" не оставляет свободных зон сопернику. 
    • 3'
      "Бавария" потеряла мяч на подходе к штрафной "Лацио", после чего римляне убежали в быструю атаку, но на чужой половине поля их подвела точность в передачах. 
    • 2'
      "Бавария" сразу же берет мяч под свой контроль и стремится в первую атаку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 2:0 Лацио

    Исход игры
    Бавария
    82.8% (178)
    Ничья
    8.4% (18)
    Лацио
    8.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.8% (71)
    Меньше
    43.2% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    53.6% (67)
    Нет
    46.4% (58)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    22.8% (49)
    2:1 Бавария
    18.1% (39)
    3:1 Бавария
    11.2% (24)
    3:0 Бавария
    2.3% (5)
    1:0 Бавария
    1.4% (3)
    1:1 Ничья
    0.9% (2)
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    Бавария
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