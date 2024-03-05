Геррейру хотел отыграться с Мюллером, но ошибся в передаче и потерял мяч.

Сане сыграл рукой после того, как оказался на газоне из-за толчка со стороны соперника. Арбитр назначил штрафной в пользу "Лацио".

Нойер решил немного поиграть в футбол и хотел обыграть прессингующего Гендузи, но в итоге выбил мяч в аут.

Правым флангом пытался атаковать Сане, но не смог обыграть ближайшего защитника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Мюллер!!! Геррейру навесил от угла поля в штрафную "Лацио", где в результате борьбы мяч отскочил к де Лигту, который мощно зарядил по воротам, но снаряд прилетел точно в голову Мюллеру, а уже после подставления Томаса круглый влетел в сетку!

Андерсон сбил с ног Мююллера на своей половине поля. Штрафной удар.

Киммих сделал аккуратный заброс со стандарта, но Дайер оказался в положении вне игры.

Славко Винчич случайно перехватил передачу Мюллера, который покатил под удар Мусиале. Поскользнулся арбитр и не смог увернуться от мяча.

Киммих выполнил подачу с углового, но Проведель кулаком выбил мяч из своей зоны.

Сане попробовал сделать разрезающий пас низом на Мюллера, но немного переборщил, и мяч покинул пределы поля.

Дзакканьи с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где защитники "Баварии" оставили в одиночестве Иммобиле, который головой пытался отправить мяч в сетку, но немного не попал в створ!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кейн!!! Мюллер получил мяч внутри штрафной "Лацио" и головой сделал скидку назад под удар Геррейру, который не смог как следует попасть по мячу, и круглый отскочил к Кейну, а Гарри такие реализует!

Еще один момент сразу возникает у ворот "Лацио", но на этот раз Мусиала оказался на ударной позиции после передачи от Сане, однако немного не попал в створ!

Длинная передача по флангу пошла на Марушича, но защитник не угнался за мячом.

Кейн захватил за футболку Андерсона и уложил на газон. Арбитр не стал показывать желтую карточку и обошелся устной беседой с форвардом.

Периодически пытается "Лацио" комбинировать на чужой половине поля, но пока у римлян не особо это получается.

Серию ударов организовала "Бавария" прямо из штрафной "Лацио", но все удары приняли на себя защитники!

Кейн выстрелил с линии чужой штрафной, но мяч проскользнул рядом со штангой!

Весино выполнил черпачок в штрафную "Баварии", но мяч достался мюнхенцам.

Киммих потерял мяч на углу штрафной "Лацио" и сбил с ног соперника, не позволив "Лацио" организовать быструю атаку.

Андерсон сделал передачу в центр на забегающего Иммобиле, но тому не позволили принять мяч.

Не особо пока идет игра у обоих соперников, но "Бавария" за счет регулярных попыток Кейна пробить немного ближе к голу.

18' Киммих выполнил высокую подачу в штрафную "Лацио", где де Лигт выиграл верховую борьбу, но не смог нанести точный удар головой.

17' Кейн с линии штрафной пробил из-под защитника, но немного не попал в створ, однако там был рикошет. Угловой.

16' Пытается "Бавария" растянуть оборону "Лацио", катая мяч с фланга на фланг, но римляне не идут в прессинг.

15' Мусиала принял мяч после розыгрыша углового и с дальней дистанции решил пульнуть по воротам, но проблем при отражении удара у Проведеля не возникло.

14' Сане решил пробить с линии штрафной, но оборона "Лацио" заблокировала выстрел.

13' Альберто с углового подал на ближнюю штангу "Баварии", но там не оказалось никого из состава римлян.

12' Альберто навесил в штрафную площадь "Баварии", но оттуда мяч был выбит защитниками.

11' Мусиала уложил соперника на газон на своей половине поля. Штрафной удар.

10' Напомним, в первом матче "Лацио" обыграл "Баварию" со счетом 1:0, поэтому на данную минуту римляне выходят в четвертьфинал Лиги чемпионов.

9' Де Лигт выпрыгнул выше всех после подачи от угла поля в штрафную "Лацио", но не смог попасть по воротам после удара головой.

8' Сане обыграл нескольких соперников, ворвался в штрафную п покатил на Мусиалу, который сразу пробил, но попал в защитника.

7' Мюллер покатил направо, где Сане в касание пробил по воротам Проведеля, но попал точно в голкипера.

6' Гендузи оказался на ударной позиции и выстрелил из-за пределов штрафной, однако не попал в створ.

5' Сане навесил в штрафную "Лацио" с правого фланга, но никто из мюнхенцев не смог там добраться до мяча.

4' Позиционно старается атаковать "Бавария", но пока "Лацио" не оставляет свободных зон сопернику.

3' "Бавария" потеряла мяч на подходе к штрафной "Лацио", после чего римляне убежали в быструю атаку, но на чужой половине поля их подвела точность в передачах.

2' "Бавария" сразу же берет мяч под свой контроль и стремится в первую атаку.