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Стадион: .
Бавария
 
Позже
Лацио
Прогнозы 54
Бавария 92.6% (50)
X 3.7% (2)
Лацио 3.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Лацио
1.27
6.60
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12.50
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История личных встреч

Бавария
Лацио

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 (1) 0.57
Мусиала Джамал 2 0.29
Тель Матис 2 0.29
Коман Кингсли 2 0.29
Сане Лерой 1 0.14
Гнабри Серж 1 0.14
Киммих Йозуа 0 0
Мюллер Томас 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (1) 0.57
Педро Родригес 2 (1) 0.29
Весино Матиас 1 0.14
Проведель Иван 1 0.14
Альберто Луис 0 0
Андерсон Фелипе 0 0
Романьоли Алессио 0 0
Гендузи Маттео 0 0
Исаксен Густав 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горецка Леон 2 0
Дэвис Альфонсо 2 0
Упамекано Дайо 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весино Матиас 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Патрик 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Сепе Луиджи 1 0
Иммобиле Чиро 1 0
Альберто Луис 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Марушич Адам 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Казале Николо 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лацио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5
Бавария
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Лацио
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
5
42%
5
63%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0
Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4
Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2
Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0

Результаты матчей

Бавария
Лацио

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бавария
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Порту Галено Вандерсон 5 (3)
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 54
    Бавария 92.6% (50)
    X 3.7% (2)
    Лацио 3.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Лацио
    1.27
    6.60
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    12.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария - Лацио

    Исход игры
    Бавария
    92.7% (51)
    Ничья
    3.6% (2)
    Лацио
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (30)
    Нет
    37.5% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    36.4% (20)
    2:0 Бавария
    27.3% (15)
    3:1 Бавария
    14.5% (8)
    1:0 Бавария
    3.6% (2)
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