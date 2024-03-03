Стадион: Альянц Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Бавария
Лацио
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|4 (1)
|0.57
|Мусиала Джамал
|2
|0.29
|Тель Матис
|2
|0.29
|Коман Кингсли
|2
|0.29
|Сане Лерой
|1
|0.14
|Гнабри Серж
|1
|0.14
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (1)
|0.57
|Педро Родригес
|2 (1)
|0.29
|Весино Матиас
|1
|0.14
|Проведель Иван
|1
|0.14
|Альберто Луис
|0
|0
|Андерсон Фелипе
|0
|0
|Романьоли Алессио
|0
|0
|Гендузи Маттео
|0
|0
|Исаксен Густав
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горецка Леон
|2
|0
|Дэвис Альфонсо
|2
|0
|Упамекано Дайо
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весино Матиас
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Педро Родригес
|2
|0
|Патрик
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Сепе Луиджи
|1
|0
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лацио
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
1
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лацио
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
5
Бавария
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Лацио
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
67%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
5
42%
5
63%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0
Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4
Лацио
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2
Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0 Лацио - Лечче 1:0 Лацио - Рома 1:0 Удинезе - Лацио 1:2 Лацио - Фрозиноне 3:1 Эмполи - Лацио 0:2 Лацио - Интер Милан 0:2 Атлетико М - Лацио 2:0 Верона - Лацио 1:1 Лацио - Дженоа 1:0 Лацио - Кальяри 1:0 Лацио - Селтик 2:0
Результаты матчей
Бавария
Лацио
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Бавария
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
25
25
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Порту
|Галено Вандерсон
|5 (3)
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария - Лацио
Исход игры
Бавария
92.7% (51)
Ничья
3.6% (2)
Лацио
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
62.5% (30)
Нет
37.5% (18)
Популярный счёт
2:1 Бавария
36.4% (20)
2:0 Бавария
27.3% (15)
3:1 Бавария
14.5% (8)
1:0 Бавария
3.6% (2)
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