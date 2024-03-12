Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Маккили Дэнни
0'
1:0
15' ГолЛопес Фермин
2:0
17' ГолКанселу Жоау
21' Желтая карточкаКристенсен Андреас
2:1
30' ГолРрахмани Амир
44' Желтая карточкаЯмаль Ламин
45' Желтая карточкаЖуан Жезус
64' Желтая карточкаТраоре Хамед
67' Желтая карточкаОливера Матиас
3:1
84' ГолЛевандовски Роберт
Ход матча
15'
1:0
17'
2:0
30'
2:1
44'
45'
64'
67'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
11 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
211 Количество передач 259
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
32
Лопес
Фермин
27
Ямаль
Ламин
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
11 Рафинья ДиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
История личных встреч
Барселона
Наполи
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.11
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
42
81
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелиш Жоау
|3
|0.38
|Торрес Ферран
|3
|0.38
|Левандовски Роберт
|3
|0.38
|Канселу Жоау
|2
|0.25
|Лопес Фермин
|2
|0.25
|Гави
|1
|0.13
|Гиу Марк
|1
|0.13
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Рафинья Диас
|0
|0
|Педри
|0
|0
|Роберто Серхи
|0
|0
|Ямаль Ламин
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|2
|0.25
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.13
|Политано Маттео
|1
|0.13
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.13
|Симеоне Джованни
|1
|0.13
|Ррахмани Амир
|1
|0.13
|Эстигор Лео
|1
|0.13
|Распадори Джакомо
|1
|0.13
|Зелиньски Пётр
|1 (1)
|0.13
|Руй Мариу
|0
|0
|Натан
|0
|0
|Кварацхелия Хвича
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|2
|1
|Роберто Серхи
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуан Жезус
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Каюсте Йенс
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
2
Барселона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
3
Барселона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Наполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1
Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2
Наполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1
Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3
Результаты матчей
Барселона
Наполи
Точный счет
2:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Барселона
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
16
16
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|6 (3)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона 3:1 Наполи
Исход игры
Барселона
80.5% (182)
Ничья
7.5% (17)
Наполи
11.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (82)
Меньше
33.33% (41)
Обе команды забьют
Да
72.36% (89)
Нет
27.64% (34)
Популярный счёт
2:1 Барселона
28.8% (65)
2:0 Барселона
7.5% (17)
1:0 Барселона
7.1% (16)
1:2 Наполи
3.1% (7)
1:1 Ничья
3.1% (7)
3:1 Барселона
2.7% (6)
2:2 Ничья
0.9% (2)
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