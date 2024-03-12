Гюндоган со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ррахмани грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на угловой.

Гюндоган с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Наполи" спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

Ещё один угловой заработала "Барселона". Гюндоган выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Осимхен не услышал Мерета при игре на линии вратарской и головой выбил мяч на повторный корнер.

Гюндоган с углового выполнил подачу в центр штрафной площади в очередной раз, игроки "Наполи" уверенно перехватили мяч, но всё же провести контратаку не получилось.

Оливера вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил в ближний угол ворот, крестовина спасла "Барселону" от второго пропущенного мяча.

Четыре минуты добавил Данни Маккели к основному времени матча.

Гюндоган выиграл борьбу за мяч на половине поля соперника, далее последовала передача на правую половину поля, Левандовски выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Ямалу, Оливера грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Рафинья с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, далее Роберто сбросил мяч на Гюндогана, Илкай выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ямал пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Кварацхелия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Осимхена, Араухо опередил Виктора и выбил мяч на левую половину поля.

Оливера на левой половине поля оказался первым на подборе, далее Матиас выполнил подачу в центр к линии вратарской, Линдстрём головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Лоботка в центре поля нарушил правила против Гюндогана. Игроки "Барселоны" максимально долго разыгрывали стандарт.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1!!! Левандовски!!! Роберто с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Гюндогана и хорошо открылся под ответный пас на левый угол штрафной, далее Серхи выполнил передачу в центр к лини вратарской, а Левандовски уже без особого труда отправил мяч в сетку.

Ямал при рывке вперёд по правой половине поля оступился у штрафной площади "Наполи" и оказался на газоне, но затем Ламин быстро поднялся и заставил на себе нарушить правила Оливеру.

Жезус в центре поля нарушил правила против Гюндогана. Игроки "Барселоны" вновь конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Фланговый защитник "Наполи" Матиас Оливера получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Ямала.

Рафинья со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч был обведён между "стенкой" из двух человек, но Мерет среагировал и отбил мяч на угловой.

Гюндоган с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Левандовски головой пробил под левый угол ворот, Мерет в прыжке отбил мяч на левый угол штрафной. Далее Роберто пробил по воротам с левого угла штрафной площади, Мерет отбил мяч перед собой, но затем уже игравший на добиваний Ямал был в офсайде.

Гюндоган со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Мерет грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Ямал с правого угла штрафной площади выполнил прострел в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Гюндоган из-за пределов штрафной площади с левой половины поля в касание плотно пробил в ближний угол ворот, Мерет в прыжке отбил мяч на левый угол штрафной площади, а затем уже Левандовски заработал угловой для своей команды.

Рафинья с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Левандовски не смог как следует подстроиться под мяч и в итоге отправил его за лицевую линию поля.

Рафинья совершил рывок вперёд по левой половине поля и затем из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Мерет отбил мяч перед собой, но затем Алекс успел в прыжке его накрыть.

Начинается второй тайм. Сейчас "Барселона" должна попытаться вновь сыграть первым номером, чтобы забить ещё хотя бы один мяч в ворота "Наполи" и далее чувствовать себя более спокойно.

Кунде из глубины поля выполнил заброс на ход Ямалу по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, Ламин в итоге не смог за него зацепиться.

Кварацхелия получил мяч на левой половине поля от Траоре, далее Хвича сместился к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Политано вошёл в штрафную площадь с правого фланга и пробил по воротам, мяч попал в Араухо.

Старается "Наполи" начало второго тайма оставить за собой, "Барселоне" пора добавлять, а иначе каталонский клуб доиграется до второго пропущенного мяча.

Политано с правого фланга выполнил заброс к ближнему углу штрафной площади, Осимхен зацепился за мяч и в борьбе с Кубарси оказался на газоне, Данни Маккели показал, что никакого пенальти не будет.

Угловой у ворот "Барселоны". Кварацхелия выполнил подачу в центр штрафной площади, Ди Лоренцо головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Удалось "Барселоне" перехватить контроль над мячом, стараются хозяева поля теперь уже немного успокоить темп игры.

Руй в центре поля в позиционной борьбе нарушил правила против Ямала. Игроки "Барселоны" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Политано совершил рывок вперёд по правому флангу и затем в борьбе с Канселу оказался на газоне, Данни Маккели немного подумал и всё же дал свисток в пользу "Наполи".

Политано со стандарта решил закрутить мяч в дальний угол ворот под перекладину, тер Штеген сыграл внимательно и не позволил себя обмануть.

Удалось "Барселоне" провести неплохую атаку по левой половине поля, которая завершилась передачей с левого угла штрафной от Канселу на набегающего Рафинью, Диас в касание пробил в ближний угол ворот, Мерет отбил мяч на своего партнёра по команде.

Политано разогнал атаку по правому флангу, но затем Маттео выполнил не самую лучшую передачу на Замбо-Ангисса, Франк-Андре в подкате от лицевой линии поля выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Кварацхелия с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Барселоны" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч.

Осимхен совершил рывок вперёд по правому флангу, Араухо грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Лоботка на левом фланге нарушил правила против Рафиньи, который пытался убежать к штрафной площади.

Ямал при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Гюндогану, Ррахмани грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Политано совершил рывок вперёд по правой половине поля и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Роберто не услышал тер Штегена и сыграв головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Осимхен не смог головой пробить по воротам сразу, далее последовала скидка на правый угол штрафной площади, а удар Замбо-Ангисса уже был блокирован.

Полузащитник "Наполи" Хамед Траоре получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Барселоны" против Канселу.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. "Барселона" очень хорошо провела первую половину тайма и забила два подряд мяча. Однако, постепенно "наполи" вошёл в игру и смог отыграть один мяч в середине тайма. После этого между командами уже стала равная игра, а поэтому неаполитанский клуб оставляет за собой неплохие шансы ещё побороться за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

45' Рафинья со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз.

45' Траоре на правом фланге нарушил правила против Рафиньи. "Барселона" заработала достаточно неплохой стандарт.

45' Угловой у ворот "Наполи". Гюндоган выполнил подачу в центр штрафной площади, Араухо выполнил скидку к линии вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге неаполитанские футболисты не позволили игрокам "Барселоны" завершить момент ударом по воротам.

45' Центральный защитник "Наполи" Жуан Жезус получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гюндогана.

45' Рафинья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ди Лоренцо хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

45' Рафинья очень хорошо поработал на левом фланге и под давлением Ди Лоренцо заработал угловой для своей команды.

45' Три минуты добавил Данни Маккели к основному времени первого тайма.

45' Руй со стандарта выполнил заброс на правый угол вратарской, Осимхен выполнил не самую лучшую скидку, защитники "Барселоны" в итоге сыграли без ошибок и перехватили мяч.

45' Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямал получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Руя. "Наполи" тщательно готовится к стандарту.

44' Фермин Лопес едва не убежал один на один с Меретом по центру, но всё же Жезус успел сыграть в подкате и выбил мяч на своего партнёра по команде.

43' Ямал перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и огрел по ногам Руя.

42' Ямал с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Левандовски подработал мяч и под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

41' Жезус в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Левандовски. Игроки "Барселоны" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

40' Ди Лоренцо до последнего боролся за мяч на правом углу штрафной площади при подключении к атаке, Кварацхелия от боковой линии штрафной выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Джованни в подкате из-под Араухо направил мяч в ближний угол ворот, тер Штеген сыграл без ошибок и спокойно забрал мяч в руки.

39' Кунде разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил перевод на левую половину поля к радиусу штрафной площади, Лопес под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели.

38' Кварацхелия с левой половины поля пробил в дальний угол ворот от линии штрафной площади, мяч полетел довольно высоко и в сторону от цели.

37' Политано с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Барселоны" выбили мяч подальше от своих владений.

36' Руй с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ди Лоренцо головой пробил под перекладину, тер Штеген в отличном прыжке перевёл мяч на угловой.

35' Кварацхелия совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем в борьбе с Кунде Хвича упустил мяч за лицевую линию поля.

34' Канселу при входе в штрафную площадь по левой половине поля очень хорошо отыгрался с Рафиньей, но затем у Жоау не прошла передача в центр штрафной площади на Левандовски, Лоботка хорошо отработал в обороне.

33' Траоре в центре поля нарушил правила против Лопеса. Игроки "Барселоны" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

32' Рональд Араухо в борьбе за мяч с Осимхеном получил небольшое рассечение. Данни Маккели отправил защитника "Барселоны" к врачам команды, чтобы ему остановили кровь.

31' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Ррахмани!!! А вот теперь у "Наполи" получилась атака по правой половине поля. Ррахмани пошёл вперёд и выполнил передачу на фланг на Ди Лоренцо, Джованни выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Политано, Маттео в свою очередь выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади на Ррахмани, а Амир в касание отлично пробил под левую штангу.

30' Ди Лоренцо при развитии атаки по правому флангу попытался выполнить передачу на ближний угол штрафной площади на ход Замбо-Ангисса, Канселу накрыл Джованни и выбил мяч в аут.

29' Траоре перехватил мяч на половине поля соперника после передачи Араухо, но Кунде очень быстро подстраховал своего партнёра по команде и вернул мяч "Барселоне".

28' Очень слабо смотрится "Наполи" сегодня, но в этом сезоне редко неаполитанский клуб смотрелся уверенно против серьёзных соперников.

27' Из центра поля последовал заброс на ход Ямалу по правому флангу, Ламин в борьбе за мяч нарушил правила против Руя, который грамотно поставил корпус.

26' Канселу решил с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробить по воротам, мяч полетел слишком высоко.

25' Кварацхелия нарушил правила в центре поля. Игроки "Барселоны" довольно быстро разыграли стандарт.

24' Траоре при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на Политано, Маттео выполнил неудачную подачу во вратарскую, получился подарок для тер Штегена.

23' Ррахмани из центра поля выполнил заброс на ход Осимхену по правой половине поля, Виктор оказался в офсайде в очередной раз.

22' Ррахмани перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Левандовски.

21' Центральный полузащитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру против Лоботки.

20' Поднялся всё же Лоботка после паузы, попытается разбегаться Станислав и продолжить матч.

19' В голеностоп пришёлся удар от Кристенсена, после такого Станиславу будет трудно продолжить матч в полной мере.

18' Кристенсен при игре в подкате у радиуса штрафной площади грубо сыграл против Лоботки. Полузащитник "Наполи" при этом получил повреждение.

17' Замбо-Ангисса выполнил передачу на ход Осимхену по правому флангу, форвард "Наполи" вновь забрался в офсайд.

16' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Канселу!!! "Барселона" провела отличную контратаку и забила второй мяч. Ямал разогнал контратаку и затем из центра поля выполнил передачу на ход Рафинье по левой половине поля, Диас бежал в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, штанга изначально спасла "Наполи", далее мяч отскочил на левый угол штрафной площади, где уже оказался Канселу, который в касание пробил точно в ближний угол ворот.

15' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Лопес!!! Рафинья получил хорошую передачу на ход по левому флангу, далее Диас выполнил прострел в центр штрафной площади, Лопес остался совершенно один и в касание удачно пробил в левый угол ворот, мяч прошёл между ног Жезусу, а Мерет никак не успевал среагировать.

14' Лоботка перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Рафиньи.

13' Кубарси из глубины поля выполнил заброс на ход Лопесу по центру, Фермин зацепился за мяч и от линии штрафной площади под давлением соперника попытался перебросить мяч через вышедшего из ворот Мерета, но вместе с голкипером Лопес перебросил и ворота.

12' "Барселона" пока что старается больше времени работать с мячом, но "Наполи" уже стал куда более грамотно выстраивать оборону в центре поля.

11' Руй из аута вбросил мяч на ход Осимхену по правому флангу, Араухо вновь накрыл Виктора и выбил мяч в аут.

10' Ямал совершил рывок вперёд по правой половине поля, Руй сбил молодого игрока "Барселоны" корпусом, но при этом Данни Маккели не зафиксировал нарушение правил.

9' Фермин Лопес совершил рывок вперёд по правой половине поля и затем пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

8' Осимхен попытался отыграться с Кварацхелией при развитии атаки по центру, но после ответного паса Хвичи Араухо хорошо сыграл в подкате и перехватил мяч.

7' Ррахмани из центра поля выполнил заброс на ход Политано по правой половине поля, Политано на этот раз забрался в небольшой офсайд.

6' Данни Маккели принял спорное решение дать свисток в пользу "Наполи" по итогам борьбы Гюндогана и Лоботки, оба футболиста достаточно высоко поднимали ногу.

5' Активный Ямал попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но на этот раз Руй сыграл внимательно и в обороне и перехватил мяч.

4' Осимхен получил заброс на ход по центру из центра поля от Политано, Виктор забрался в небольшой офсайд, но и без этого от радиуса штрафной площади форвард "Наполи" пробил неудачно, мяч полетел точно в руки тер Штегену.

3' Ямал получил мяч в радиусе штрафной площади от Лопеса, а затем пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

2' Рафинья совершил проход вперёд по левой половине поля и затем рабоной выполнил передачу в центр штрафной площади от боковой линии штрафной площади, Левандовски совсем немного не хватило, чтобы завершить момент ударом по воротам.