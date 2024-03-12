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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Барселона
3:1
Второй тайм: 90+'
Наполи
0'
1:0
15' Гол
Лопес Фермин
2:0
17' Гол
Канселу Жоау
21' Желтая карточка
Кристенсен Андреас
2:1
30' Гол
Ррахмани Амир
44' Желтая карточка
Ямаль Ламин
45' Желтая карточка
Жуан Жезус
64' Желтая карточка
Траоре Хамед
67' Желтая карточка
Оливера Матиас
3:1
84' Гол
Левандовски Роберт

Ход матча

15'
Лопес Фермин
(Рафинья Диас)
1:0
17'
Канселу Жоау
2:0
21'
Кристенсен Андреас
 
30'
2:1
Ррахмани Амир
(Политано Маттео)
44'
Ямаль Ламин
 
45'
 
Жуан Жезус
61'
Роберто Серхи
Лопес Фермин
 
61'
Ромеу Ориоль
Кристенсен Андреас
 
64'
 
Траоре Хамед
64'
 
Линдстрём Йеспер
Политано Маттео
64'
 
Оливера Матиас
Руй Мариу
67'
 
Оливера Матиас
79'
 
Распадори Джакомо
Траоре Хамед
81'
Фелиш Жоау
Рафинья Диас
 
84'
Левандовски Роберт
(Роберто Серхи)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 211 Количество передач 259
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 226
Барселона 80.5% (182)
X 7.5% (17)
Наполи 11.9% (27)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
33
Кубарси
Пау
2
Канселу
Жоау
32
Лопес
Фермин
15
Кристенсен
Андреас
22
Гюндоган
Илкай
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
11
Рафинья
Диас
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
8
Траоре
Хамед
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Барселона
4-3-3
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Барселона
Наполи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЕ
2:4
ЛЕ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ТМК
4:0
ТМК
2:1
ТМС
0:1
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
81

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 3 0.38
Торрес Ферран 3 0.38
Левандовски Роберт 3 0.38
Канселу Жоау 2 0.25
Лопес Фермин 2 0.25
Гави 1 0.13
Гиу Марк 1 0.13
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0
Педри 0 0
Роберто Серхи 0 0
Ямаль Ламин 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 2 0.25
Ди Лоренцо Джованни 1 0.13
Политано Маттео 1 0.13
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.13
Симеоне Джованни 1 0.13
Ррахмани Амир 1 0.13
Эстигор Лео 1 0.13
Распадори Джакомо 1 0.13
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.13
Руй Мариу 0 0
Натан 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Роберто Серхи 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Торрес Ферран 2 0
Араухо Рональд 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кунде Жюль 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 2 0
Оливера Матиас 2 0
Зелиньски Пётр 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Натан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Траоре Хамед 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Барселона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
3
Барселона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Наполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1
Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2
Наполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1
Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3

Результаты матчей

Барселона
Наполи

Точный счет

2:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Барселона
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
1 Лацио
3 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Гюндоган выиграл борьбу за мяч на половине поля соперника, далее последовала передача на правую половину поля, Левандовски выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Ямалу, Оливера грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты добавил Данни Маккели к основному времени матча. 
  • Штанга
    90'
    Оливера вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил в ближний угол ворот, крестовина спасла "Барселону" от второго пропущенного мяча. 
  • Угловой
    90'
    Гюндоган с углового выполнил подачу в центр штрафной площади в очередной раз, игроки "Наполи" уверенно перехватили мяч, но всё же провести контратаку не получилось. 
  • Угловой
    89'
    Ещё один угловой заработала "Барселона". Гюндоган выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Осимхен не услышал Мерета при игре на линии вратарской и головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • Угловой
    88'
    Гюндоган с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Наполи" спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 87'
    Гюндоган со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ррахмани грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    86'
    Ямал при рывке вперёд по правой половине поля оступился у штрафной площади "Наполи" и оказался на газоне, но затем Ламин быстро поднялся и заставил на себе нарушить правила Оливеру. 
  • Описание гола
    85'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:1!!! Левандовски!!! Роберто с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Гюндогана и хорошо открылся под ответный пас на левый угол штрафной, далее Серхи выполнил передачу в центр к лини вратарской, а Левандовски уже без особого труда отправил мяч в сетку. 
  • Фол, нарушение
    84'
    Лоботка в центре поля нарушил правила против Гюндогана. Игроки "Барселоны" максимально долго разыгрывали стандарт. 
  • Замена
    83'
    В составе "Барселоны" произошла замена. Вместо Рафиньи Диаса на поле вышел Жоау Фелиш. 
  • Опасный момент
    82'
    Оливера на левой половине поля оказался первым на подборе, далее Матиас выполнил подачу в центр к линии вратарской, Линдстрём головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 81'
    Кварацхелия с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Осимхена, Араухо опередил Виктора и выбил мяч на левую половину поля. 
  • Замена
    80'
    В составе "Наполи" произошла замена. Вместо Хамеда Траоре на поле вышел Джакомо Распадори. 
  • Опасный момент
    79'
    Рафинья с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, далее Роберто сбросил мяч на Гюндогана, Илкай выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Ямал пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
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    • Опасный момент
      78'
      Рафинья совершил рывок вперёд по левой половине поля и затем из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Мерет отбил мяч перед собой, но затем Алекс успел в прыжке его накрыть. 
    • Угловой
      77'
      Рафинья с углового выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Левандовски не смог как следует подстроиться под мяч и в итоге отправил его за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      76'
      Гюндоган из-за пределов штрафной площади с левой половины поля в касание плотно пробил в ближний угол ворот, Мерет в прыжке отбил мяч на левый угол штрафной площади, а затем уже Левандовски заработал угловой для своей команды. 
    • 75'
      Ямал с правого угла штрафной площади выполнил прострел в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 74'
      Гюндоган со стандарта выполнил подачу на правый угол вратарской, Мерет грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      73'
      Замбо-Ангисса на левой половине поля нарушил правила против Рафиньи. Игроки "Барселоны" заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • Офсайд
      72'
      Гюндоган с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Левандовски головой пробил под левый угол ворот, Мерет в прыжке отбил мяч на левый угол штрафной. Далее Роберто пробил по воротам с левого угла штрафной площади, Мерет отбил мяч перед собой, но затем уже игравший на добиваний Ямал был в офсайде. 
    • Опасный момент
      71'
      Рафинья со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч был обведён между "стенкой" из двух человек, но Мерет среагировал и отбил мяч на угловой. 
    • Желтая карточка
      70'
      Фланговый защитник "Наполи" Матиас Оливера получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Ямала. 
    • Фол, нарушение
      69'
      Жезус в центре поля нарушил правила против Гюндогана. Игроки "Барселоны" вновь конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Замена
      68'
      Вторую подряд замену провёл Франческо Кальцона. Вместо Маттео Политано на поле вышел Йеспер Линдстрём. 
    • Замена
      67'
      В составе "Наполи" произошла замена. Вместо Мариу Руя на поле вышел Матиас Оливера. 
    • Желтая карточка
      66'
      Полузащитник "Наполи" Хамед Траоре получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Барселоны" против Канселу. 
    • Опасный момент
      65'
      Политано совершил рывок вперёд по правой половине поля и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Роберто не услышал тер Штегена и сыграв головой сбросил мяч в центр штрафной площади, Осимхен не смог головой пробить по воротам сразу, далее последовала скидка на правый угол штрафной площади, а удар Замбо-Ангисса уже был блокирован. 
    • 64'
      Ямал при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Гюндогану, Ррахмани грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Замена
      63'
      Вторую подряд замену провёл Хави. Вместо Андреаса Кристенсена на поле вышел Ориоль Ромеу. 
    • Замена
      62'
      В составе "Барселоны" произошла замена. Вместо Фермина Лопеса на поле вышел Серхи Роберто. 
    • Фол, нарушение
      61'
      Лоботка на левом фланге нарушил правила против Рафиньи, который пытался убежать к штрафной площади. 
    • 60'
      Осимхен совершил рывок вперёд по правому флангу, Араухо грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • 59'
      Кварацхелия с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Барселоны" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 58'
      Политано разогнал атаку по правому флангу, но затем Маттео выполнил не самую лучшую передачу на Замбо-Ангисса, Франк-Андре в подкате от лицевой линии поля выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Опасный момент
      57'
      Удалось "Барселоне" провести неплохую атаку по левой половине поля, которая завершилась передачей с левого угла штрафной от Канселу на набегающего Рафинью, Диас в касание пробил в ближний угол ворот, Мерет отбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • 56'
      Политано со стандарта решил закрутить мяч в дальний угол ворот под перекладину, тер Штеген сыграл внимательно и не позволил себя обмануть. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Политано совершил рывок вперёд по правому флангу и затем в борьбе с Канселу оказался на газоне, Данни Маккели немного подумал и всё же дал свисток в пользу "Наполи". 
    • Фол, нарушение
      54'
      Руй в центре поля в позиционной борьбе нарушил правила против Ямала. Игроки "Барселоны" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 53'
      Удалось "Барселоне" перехватить контроль над мячом, стараются хозяева поля теперь уже немного успокоить темп игры. 
    • Угловой
      52'
      Угловой у ворот "Барселоны". Кварацхелия выполнил подачу в центр штрафной площади, Ди Лоренцо головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Судья
      51'
      Политано с правого фланга выполнил заброс к ближнему углу штрафной площади, Осимхен зацепился за мяч и в борьбе с Кубарси оказался на газоне, Данни Маккели показал, что никакого пенальти не будет. 
    • 50'
      Старается "Наполи" начало второго тайма оставить за собой, "Барселоне" пора добавлять, а иначе каталонский клуб доиграется до второго пропущенного мяча. 
    • 49'
      Политано вошёл в штрафную площадь с правого фланга и пробил по воротам, мяч попал в Араухо. 
    • Опасный момент
      48'
      Кварацхелия получил мяч на левой половине поля от Траоре, далее Хвича сместился к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 47'
      Кунде из глубины поля выполнил заброс на ход Ямалу по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, Ламин в итоге не смог за него зацепиться. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Сейчас "Барселона" должна попытаться вновь сыграть первым номером, чтобы забить ещё хотя бы один мяч в ворота "Наполи" и далее чувствовать себя более спокойно. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. "Барселона" очень хорошо провела первую половину тайма и забила два подряд мяча. Однако, постепенно "наполи" вошёл в игру и смог отыграть один мяч в середине тайма. После этого между командами уже стала равная игра, а поэтому неаполитанский клуб оставляет за собой неплохие шансы ещё побороться за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. 
    • 45'
      Рафинья со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч на этот раз. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Траоре на правом фланге нарушил правила против Рафиньи. "Барселона" заработала достаточно неплохой стандарт. 
    • Угловой
      45'
      Угловой у ворот "Наполи". Гюндоган выполнил подачу в центр штрафной площади, Араухо выполнил скидку к линии вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, но в итоге неаполитанские футболисты не позволили игрокам "Барселоны" завершить момент ударом по воротам. 
    • Желтая карточка
      45'
      Центральный защитник "Наполи" Жуан Жезус получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Гюндогана. 
    • Угловой
      45'
      Рафинья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ди Лоренцо хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 45'
      Рафинья очень хорошо поработал на левом фланге и под давлением Ди Лоренцо заработал угловой для своей команды. 
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты добавил Данни Маккели к основному времени первого тайма. 
    • 45'
      Руй со стандарта выполнил заброс на правый угол вратарской, Осимхен выполнил не самую лучшую скидку, защитники "Барселоны" в итоге сыграли без ошибок и перехватили мяч. 
    • Желтая карточка
      45'
      Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямал получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Руя. "Наполи" тщательно готовится к стандарту. 
    • 44'
      Фермин Лопес едва не убежал один на один с Меретом по центру, но всё же Жезус успел сыграть в подкате и выбил мяч на своего партнёра по команде. 
    • Фол, нарушение
      43'
      Ямал перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и огрел по ногам Руя. 
    • 42'
      Ямал с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Левандовски подработал мяч и под давлением соперника пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Жезус в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Левандовски. Игроки "Барселоны" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 40'
      Ди Лоренцо до последнего боролся за мяч на правом углу штрафной площади при подключении к атаке, Кварацхелия от боковой линии штрафной выполнил передачу к ближнему углу вратарской, Джованни в подкате из-под Араухо направил мяч в ближний угол ворот, тер Штеген сыграл без ошибок и спокойно забрал мяч в руки. 
    • 39'
      Кунде разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил перевод на левую половину поля к радиусу штрафной площади, Лопес под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • 38'
      Кварацхелия с левой половины поля пробил в дальний угол ворот от линии штрафной площади, мяч полетел довольно высоко и в сторону от цели. 
    • Угловой
      37'
      Политано с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки "Барселоны" выбили мяч подальше от своих владений. 
    • Опасный момент
      36'
      Руй с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ди Лоренцо головой пробил под перекладину, тер Штеген в отличном прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 35'
      Кварацхелия совершил рывок вперёд по левому флангу, но затем в борьбе с Кунде Хвича упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 34'
      Канселу при входе в штрафную площадь по левой половине поля очень хорошо отыгрался с Рафиньей, но затем у Жоау не прошла передача в центр штрафной площади на Левандовски, Лоботка хорошо отработал в обороне. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Траоре в центре поля нарушил правила против Лопеса. Игроки "Барселоны" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Травма, повреждение
      32'
      Рональд Араухо в борьбе за мяч с Осимхеном получил небольшое рассечение. Данни Маккели отправил защитника "Барселоны" к врачам команды, чтобы ему остановили кровь. 
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Ррахмани!!! А вот теперь у "Наполи" получилась атака по правой половине поля. Ррахмани пошёл вперёд и выполнил передачу на фланг на Ди Лоренцо, Джованни выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Политано, Маттео в свою очередь выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади на Ррахмани, а Амир в касание отлично пробил под левую штангу. 
    • 30'
      Ди Лоренцо при развитии атаки по правому флангу попытался выполнить передачу на ближний угол штрафной площади на ход Замбо-Ангисса, Канселу накрыл Джованни и выбил мяч в аут. 
    • 29'
      Траоре перехватил мяч на половине поля соперника после передачи Араухо, но Кунде очень быстро подстраховал своего партнёра по команде и вернул мяч "Барселоне". 
    • 28'
      Очень слабо смотрится "Наполи" сегодня, но в этом сезоне редко неаполитанский клуб смотрелся уверенно против серьёзных соперников. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Из центра поля последовал заброс на ход Ямалу по правому флангу, Ламин в борьбе за мяч нарушил правила против Руя, который грамотно поставил корпус. 
    • 26'
      Канселу решил с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробить по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Кварацхелия нарушил правила в центре поля. Игроки "Барселоны" довольно быстро разыграли стандарт. 
    • 24'
      Траоре при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на Политано, Маттео выполнил неудачную подачу во вратарскую, получился подарок для тер Штегена. 
    • Офсайд
      23'
      Ррахмани из центра поля выполнил заброс на ход Осимхену по правой половине поля, Виктор оказался в офсайде в очередной раз. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Ррахмани перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Левандовски. 
    • Желтая карточка
      21'
      Центральный полузащитник "Барселоны" Андреас Кристенсен получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру против Лоботки. 
    • 20'
      Поднялся всё же Лоботка после паузы, попытается разбегаться Станислав и продолжить матч. 
    • 19'
      В голеностоп пришёлся удар от Кристенсена, после такого Станиславу будет трудно продолжить матч в полной мере. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Кристенсен при игре в подкате у радиуса штрафной площади грубо сыграл против Лоботки. Полузащитник "Наполи" при этом получил повреждение. 
    • Офсайд
      17'
      Замбо-Ангисса выполнил передачу на ход Осимхену по правому флангу, форвард "Наполи" вновь забрался в офсайд. 
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Канселу!!! "Барселона" провела отличную контратаку и забила второй мяч. Ямал разогнал контратаку и затем из центра поля выполнил передачу на ход Рафинье по левой половине поля, Диас бежал в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, штанга изначально спасла "Наполи", далее мяч отскочил на левый угол штрафной площади, где уже оказался Канселу, который в касание пробил точно в ближний угол ворот. 
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Лопес!!! Рафинья получил хорошую передачу на ход по левому флангу, далее Диас выполнил прострел в центр штрафной площади, Лопес остался совершенно один и в касание удачно пробил в левый угол ворот, мяч прошёл между ног Жезусу, а Мерет никак не успевал среагировать. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Лоботка перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Рафиньи. 
    • Опасный момент
      13'
      Кубарси из глубины поля выполнил заброс на ход Лопесу по центру, Фермин зацепился за мяч и от линии штрафной площади под давлением соперника попытался перебросить мяч через вышедшего из ворот Мерета, но вместе с голкипером Лопес перебросил и ворота. 
    • 12'
      "Барселона" пока что старается больше времени работать с мячом, но "Наполи" уже стал куда более грамотно выстраивать оборону в центре поля. 
    • 11'
      Руй из аута вбросил мяч на ход Осимхену по правому флангу, Араухо вновь накрыл Виктора и выбил мяч в аут. 
    • Судья
      10'
      Ямал совершил рывок вперёд по правой половине поля, Руй сбил молодого игрока "Барселоны" корпусом, но при этом Данни Маккели не зафиксировал нарушение правил. 
    • 9'
      Фермин Лопес совершил рывок вперёд по правой половине поля и затем пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 8'
      Осимхен попытался отыграться с Кварацхелией при развитии атаки по центру, но после ответного паса Хвичи Араухо хорошо сыграл в подкате и перехватил мяч. 
    • Офсайд
      7'
      Ррахмани из центра поля выполнил заброс на ход Политано по правой половине поля, Политано на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Данни Маккели принял спорное решение дать свисток в пользу "Наполи" по итогам борьбы Гюндогана и Лоботки, оба футболиста достаточно высоко поднимали ногу. 
    • 5'
      Активный Ямал попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но на этот раз Руй сыграл внимательно и в обороне и перехватил мяч. 
    • Офсайд
      4'
      Осимхен получил заброс на ход по центру из центра поля от Политано, Виктор забрался в небольшой офсайд, но и без этого от радиуса штрафной площади форвард "Наполи" пробил неудачно, мяч полетел точно в руки тер Штегену. 
    • 3'
      Ямал получил мяч в радиусе штрафной площади от Лопеса, а затем пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 2'
      Рафинья совершил проход вперёд по левой половине поля и затем рабоной выполнил передачу в центр штрафной площади от боковой линии штрафной площади, Левандовски совсем немного не хватило, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Барселоне. Каталонский клуб имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, но всё же недооценивать "Наполи" даже с его проблемами не нужно. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 3:1 Наполи

    Исход игры
    Барселона
    80.5% (182)
    Ничья
    7.5% (17)
    Наполи
    11.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (82)
    Меньше
    33.33% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    72.36% (89)
    Нет
    27.64% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    28.8% (65)
    2:0 Барселона
    7.5% (17)
    1:0 Барселона
    7.1% (16)
    1:2 Наполи
    3.1% (7)
    1:1 Ничья
    3.1% (7)
    3:1 Барселона
    2.7% (6)
    2:2 Ничья
    0.9% (2)
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