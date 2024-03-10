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Стадион: .
Барселона
 
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Наполи
Прогнозы 47
Барселона 83% (39)
X 8.5% (4)
Наполи 8.5% (4)
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Наполи
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История личных встреч

Барселона
Наполи

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЕ
2:4
ЛЕ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ТМК
4:0
ТМК
2:1
ТМС
0:1
ТМС
5:0

Голы

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

42
81

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 3 0.43
Торрес Ферран 3 0.43
Левандовски Роберт 2 0.29
Канселу Жоау 1 0.14
Лопес Фермин 1 0.14
Гави 1 0.14
Гиу Марк 1 0.14
Гюндоган Илкай 0 0
Педри 0 0
Рафинья Диас 0 0
Ямаль Ламин 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 2 0.29
Ди Лоренцо Джованни 1 0.14
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.14
Политано Маттео 1 0.14
Симеоне Джованни 1 0.14
Эстигор Лео 1 0.14
Распадори Джакомо 1 0.14
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.14
Руй Мариу 0 0
Натан 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Роберто Серхи 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Торрес Ферран 2 0
Араухо Рональд 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Натан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Каюсте Йенс 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Наполи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
2
Барселона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Наполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
3
Барселона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Наполи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1
Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Клуб Америка 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2
Наполи
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1
Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0 Ювентус - Наполи 1:0 Наполи - Интер Милан 0:3

Результаты матчей

Барселона
Наполи

Точный счет

2:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Тоталы голов в матче

Барселона
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
1 Лацио
3 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 17 минут.



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    • Прогнозы 47
    Барселона 83% (39)
    X 8.5% (4)
    Наполи 8.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Наполи
    1.97
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    3.85
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона - Наполи

    Исход игры
    Барселона
    83% (39)
    Ничья
    8.5% (4)
    Наполи
    8.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (27)
    Нет
    28.95% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    38.3% (18)
    2:0 Барселона
    14.9% (7)
    1:0 Барселона
    8.5% (4)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
    1:2 Наполи
    6.4% (3)
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