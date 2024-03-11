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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
ПСВ
Прогнозы 48
Боруссия Д 85.4% (41)
X 6.3% (3)
ПСВ 8.3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
ПСВ
3.70
4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Боруссия Д
ПСВ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:1
ТМК
4:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 2 0.29
Фюллькруг Никлас 1 0.14
Ройс Марко 1 (1) 0.14
Брандт Юлиан 1 0.14
Мален Дониэлл 1 0.14
Нмеча Феликс 1 0.14
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.14
Забитцер Марсель 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 8 (2) 0.73
Сайбари Исмаэль 3 0.27
Веерман Йоэй 2 0.18
Пепи Рикардо 2 (1) 0.18
Сангаре Ибрахим 2 0.18
Бакайоко Жоан 1 0.09
Тезе Джордан 1 0.09
Вертессен Йорбе 1 0.09
Бабади Исаак 1 0.09
Ланг Ноа 0 0
Дест Серджиньо 0 0
Тильман Малик 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Вольф Мариус 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Матсен Ян 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Ирвинг 4 0
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тильман Малик 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Самбо Шуранди 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
3
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ПСВ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
13
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПСВ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
16

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
21
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
2
10%
1-15
2
25%
1
5%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
1
13%
6
29%
76-90

Пропущено

5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
4
80%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1
Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2
ПСВ
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1
ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3

Результаты матчей

Боруссия Д
ПСВ

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
10
1
2
5
1.5
6
5
1
6
2.5
4
7
1/8 финала
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
1 Лацио
3 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2024, осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 48
    Боруссия Д 85.4% (41)
    X 6.3% (3)
    ПСВ 8.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    ПСВ
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д - ПСВ

    Исход игры
    Боруссия Д
    85.4% (41)
    Ничья
    6.3% (3)
    ПСВ
    8.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.78% (31)
    Меньше
    16.22% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (32)
    Нет
    13.51% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    47.9% (23)
    3:1 Боруссия Д
    10.4% (5)
    1:2 ПСВ
    4.2% (2)
    2:0 Боруссия Д
    4.2% (2)
    1:0 Боруссия Д
    4.2% (2)
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