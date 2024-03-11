Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
История личных встреч
Боруссия Д
ПСВ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|2
|0.29
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.14
|Ройс Марко
|1 (1)
|0.14
|Брандт Юлиан
|1
|0.14
|Мален Дониэлл
|1
|0.14
|Нмеча Феликс
|1
|0.14
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.14
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Шлоттербек Нико
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|0.73
|Сайбари Исмаэль
|3
|0.27
|Веерман Йоэй
|2
|0.18
|Пепи Рикардо
|2 (1)
|0.18
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.18
|Бакайоко Жоан
|1
|0.09
|Тезе Джордан
|1
|0.09
|Вертессен Йорбе
|1
|0.09
|Бабади Исаак
|1
|0.09
|Ланг Ноа
|0
|0
|Дест Серджиньо
|0
|0
|Тильман Малик
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Хуммельс Матс
|2
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
3
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ПСВ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
13
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ПСВ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
16
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
8
21
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
2
10%
1-15
2
25%
1
5%
16-30
1
13%
4
19%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
1
13%
4
19%
61-75
1
13%
6
29%
76-90
Пропущено
5
18
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
20%
4
22%
31-45
4
80%
1
6%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1
Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2
ПСВ
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 0:1 ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1
ПСВ - Хераклес 2:0 Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3
Результаты матчей
Боруссия Д
ПСВ
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
101
25
65
16
47
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|6 (3)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д - ПСВ
Исход игры
Боруссия Д
85.4% (41)
Ничья
6.3% (3)
ПСВ
8.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
83.78% (31)
Меньше
16.22% (6)
Обе команды забьют
Да
86.49% (32)
Нет
13.51% (5)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
47.9% (23)
3:1 Боруссия Д
10.4% (5)
1:2 ПСВ
4.2% (2)
2:0 Боруссия Д
4.2% (2)
1:0 Боруссия Д
4.2% (2)
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