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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 45+'
РБ Лейпциг
0'
20' Желтая карточка
Шлагер Ксавер

Ход матча

20'
 
Шлагер Ксавер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 289
Реал Мадрид 92.4% (267)
X 3.5% (10)
РБ Лейпциг 4.2% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
РБ Лейпциг
4.50
4.70
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5.66
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13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
18
Тчуамени
Орельен
8
Кроос
Тони
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
5
Беллингем
Джуд
7
Винисиус
Жуниор
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
7
Ольмо
Дани
8
Айдара
Амаду
24
Шлагер
Ксавер
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
30
Шешко
Беньямин
Реал Мадрид
4-3-3
РБ Лейпциг
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
РБ Лейпциг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.5
Родриго 3 0.38
Хоселу Санмартин 3 0.38
Винисиус Жуниор 2 0.25
Диас Браим 2 0.25
Себальос Дани 1 0.13
Пас Николас 1 0.13
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 4 0.5
Симонс Хави 2 0.25
Шешко Беньямин 2 0.25
Шлагер Ксавер 1 0.13
Раум Давид 1 0.13
Форсберг Эмиль 1 0.13
Ольмо Дани 1 0.13
Симакан Мохамед 1 0.13
Кампль Кевин 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Бласвих Янис 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Баумгартнер Кристоф 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Хенрихс Бенджамин 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Розе Марко 1 0
Кампль Кевин 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Раум Давид 1 0
Шешко Беньямин 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
5
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
3
38%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
67%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
6%
4
29%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
РБ Лейпциг

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
4
3
2.5
2
5
1
6
3.5
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
1 Лацио
3 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Порту Галено Вандерсон 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    43'
    Ольмо на правой половине поля нарушил правила против Карвахаля. "Реал" заработал неплохой стандарт. 
  • Угловой
    42'
    Симонс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Опенда спокойно подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 41'
    Ольмо с правого фланга вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в защитника "Реала" и ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    40'
    Симонс получил мяч на левом углу штрафной площади от Раума, который сохранил уходящий мяч на лицевой линии поля, далее Хави пробил в дальний угол ворот на исполнение, Лунин рукой смахнул мяч на правый фланг. 
  • Угловой
    39'
    Симонс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Реала" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч в аут. 
  • 38'
    Симонс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Тчуамени блокировал попытку и отправил мяч на угловой. 
  • 37'
    Винисиус попытался совершить рывок вперёд по левому флангу, но оторваться от Хенрихса не получилось. 
  • 36'
    При таком футболе "Реал" на перерыв вполне может уйти при нулях на табло, но всё же создать хотя бы один голевой момент не помешало бы. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Хенрихс в центре поля нарушил правила против Беллингема. Игроки "Реала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 34'
    Хенрихс с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лунин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 33'
    Раум разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Опенда, Лои под давлением соперника выполнил прострел в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 32'
    "Лейпциг" стал порядком больше времени работать с мячом на поле соперника, но всё же с проведением атак у "быков" имеются проблемы. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Тчуамени в подкате при игре в центре поля сбил Опенда. Игроки "Лейпцига" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 30'
    Вальверде совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел ногу Люкеба и затем полетел во вратарскую, где его выловил Гулачи. 
  • Угловой
    29'
    Кроос и Вальверде разыграли корнер между собой, далее с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, ничего интересного игроки "Реала" в итоге так и не придумали. 
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    • 28'
      Вальверде с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Беллингему, Орбан накрыл Джуда и выбил мяч на угловой. 
    • 27'
      Лунин от линии вратарской высоковато поднял мяч при выносе на левый фланг, Карвахаль в итоге не смог сохранить его в игре. 
    • 26'
      Активный Раум с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лунин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 25'
      Раум совершил ещё один рывок вперёд по левому флангу, на этот раз Вальверде грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • 24'
      Добавим, что сегодня на "Сантьяго Бернабеу" матч проходит с закрытой крышей, но "Лейпцигу" это особо не мешает. 
    • 23'
      Из центра поля последовал заброс на ход Рауму по левой половине поля, Давид поскользнулся и не смог зацепиться за мяч. 
    • 22'
      Игроки "Лейпцига" вновь стали катать мяч в центре поля, как-то "Реал" довольно сильно стал сбавлять обороты. 
    • Офсайд
      21'
      Беллингем при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Вальверде по правому флангу, Федерико забрался в небольшой офсайд. 
    • Желтая карточка
      20'
      Полузащитник "Лейпцига" Ксавер Шлагер получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Винисиуса. 
    • 19'
      Успокоилась немного игра у нас сейчас, пока что "Лейпциг" спокойно катает мяч в центре поля. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Хенрихс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Винисиуса. 
    • 17'
      Ольмо разогнал атаку и затем с правой половины поля выполнил перевод к левому углу штрафной площади на ход Опенда, Лои зацепился за мяч и под давлением Рюдигера пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 16'
      Камавинга пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал сразу в двух игроков "Лейпцига". 
    • 15'
      Симонс со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Орбан выиграл верховую борьбу у Карвахаля, но головой направить мяч в ближний угол ворот не смог. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Беллингем на правом фланге нарушил правила против Хенрихса. Игроки "Лейпцига" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 13'
      Симонс разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Опенда, Лои пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
    • Опасный момент
      12'
      Карвахаль при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу немного назад на Камавинга, Эдуардо выполнил подачу в центр штрафной площади, Винисиус в борьбе с соперником плечом направил мяч в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 11'
      Винисиус получил заброс на ход по левому флангу из центра поля, в борьбе с Орбаном Винисиус упустил мяч в аут. 
    • Офсайд
      10'
      Ольмо из центра поля выполнил передачу на ход Шешко по правой половине поля, Беньямин забрался в небольшой офсайд. 
    • 9'
      Вальверде выполнил передачу на ход Беллингему по правой половине поля в штрафную площадь, мяч полетел слишком сильно, Гулачи в итоге вовремя сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Ольмо при входе в штрафную площадь с правого фланга в борьбе с Начо оказался на газоне, Давиде Масса дал свисток и показал, что нарушение правил было со стороны игрока "Лейпцига". 
    • 7'
      Винисиус в борьбе со Шлагером на левом фланге у штрафной площади "Лейпцига" оказался на газоне, Давиде Масса показал, что будет удар от ворот. 
    • 6'
      Раум с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Реала" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч. 
    • 5'
      Раум вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел в центр штрафной, Карвахаль накрыл соперника и отправил мяч на угловой. 
    • 4'
      Айдара из центра поля выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку и в итоге мяч достался Лунёву. 
    • 3'
      Опенда попытался сместился к радиусу штрафной площади с правой половине поля, Кроос грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч. 
    • 2'
      Винисиус сразу же отправился в высокий прессинг к левому углу штрафной площади, но всё же пока что заставить Орбана ошибиться не получилось. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Реал" конечно же будет стараться порадовать своих болельщиков победой в честь дня рождения клуба. В этом году мадридский клуб празднует своё 122-летие. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Реал Мадрид
    92.4% (267)
    Ничья
    3.5% (10)
    РБ Лейпциг
    4.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.94% (81)
    Меньше
    33.06% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    65.29% (79)
    Нет
    34.71% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    18.3% (53)
    2:0 Реал Мадрид
    12.1% (35)
    3:1 Реал Мадрид
    6.6% (19)
    1:0 Реал Мадрид
    1.7% (5)
    3:2 Реал Мадрид
    1% (3)
    2:2 Ничья
    0.7% (2)
    3:0 Реал Мадрид
    0.7% (2)
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