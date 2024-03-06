Винисиус попытался совершить рывок вперёд по левому флангу, но оторваться от Хенрихса не получилось.

Симонс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Тчуамени блокировал попытку и отправил мяч на угловой.

Симонс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Реала" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч в аут.

Симонс получил мяч на левом углу штрафной площади от Раума, который сохранил уходящий мяч на лицевой линии поля, далее Хави пробил в дальний угол ворот на исполнение, Лунин рукой смахнул мяч на правый фланг.

Ольмо с правого фланга вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в защитника "Реала" и ушёл на угловой.

Симонс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Опенда спокойно подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Кроос и Вальверде разыграли корнер между собой, далее с правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, ничего интересного игроки "Реала" в итоге так и не придумали.

Вальверде совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, мяч задел ногу Люкеба и затем полетел во вратарскую, где его выловил Гулачи.

Тчуамени в подкате при игре в центре поля сбил Опенда. Игроки "Лейпцига" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

"Лейпциг" стал порядком больше времени работать с мячом на поле соперника, но всё же с проведением атак у "быков" имеются проблемы.

Раум разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Опенда, Лои под давлением соперника выполнил прострел в центр штрафной, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Хенрихс с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лунин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Хенрихс в центре поля нарушил правила против Беллингема. Игроки "Реала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

При таком футболе "Реал" на перерыв вполне может уйти при нулях на табло, но всё же создать хотя бы один голевой момент не помешало бы.

Успокоилась немного игра у нас сейчас, пока что "Лейпциг" спокойно катает мяч в центре поля.

Полузащитник "Лейпцига" Ксавер Шлагер получил жёлтую карточку за грубую игру в центральном круге против Винисиуса.

Беллингем при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ход Вальверде по правому флангу, Федерико забрался в небольшой офсайд.

Игроки "Лейпцига" вновь стали катать мяч в центре поля, как-то "Реал" довольно сильно стал сбавлять обороты.

Из центра поля последовал заброс на ход Рауму по левой половине поля, Давид поскользнулся и не смог зацепиться за мяч.

Добавим, что сегодня на "Сантьяго Бернабеу" матч проходит с закрытой крышей, но "Лейпцигу" это особо не мешает.

Раум совершил ещё один рывок вперёд по левому флангу, на этот раз Вальверде грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Активный Раум с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Лунин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Лунин от линии вратарской высоковато поднял мяч при выносе на левый фланг, Карвахаль в итоге не смог сохранить его в игре.

Вальверде с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Беллингему, Орбан накрыл Джуда и выбил мяч на угловой.

18' Хенрихс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Винисиуса.

17' Ольмо разогнал атаку и затем с правой половины поля выполнил перевод к левому углу штрафной площади на ход Опенда, Лои зацепился за мяч и под давлением Рюдигера пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

16' Камавинга пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал сразу в двух игроков "Лейпцига".

15' Симонс со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Орбан выиграл верховую борьбу у Карвахаля, но головой направить мяч в ближний угол ворот не смог.

14' Беллингем на правом фланге нарушил правила против Хенрихса. Игроки "Лейпцига" тщательно готовятся к стандарту.

13' Симонс разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу к радиусу штрафной площади на ход Опенда, Лои пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

12' Карвахаль при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу немного назад на Камавинга, Эдуардо выполнил подачу в центр штрафной площади, Винисиус в борьбе с соперником плечом направил мяч в левый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

11' Винисиус получил заброс на ход по левому флангу из центра поля, в борьбе с Орбаном Винисиус упустил мяч в аут.

10' Ольмо из центра поля выполнил передачу на ход Шешко по правой половине поля, Беньямин забрался в небольшой офсайд.

9' Вальверде выполнил передачу на ход Беллингему по правой половине поля в штрафную площадь, мяч полетел слишком сильно, Гулачи в итоге вовремя сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

8' Ольмо при входе в штрафную площадь с правого фланга в борьбе с Начо оказался на газоне, Давиде Масса дал свисток и показал, что нарушение правил было со стороны игрока "Лейпцига".

7' Винисиус в борьбе со Шлагером на левом фланге у штрафной площади "Лейпцига" оказался на газоне, Давиде Масса показал, что будет удар от ворот.

6' Раум с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Реала" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

5' Раум вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил прострел в центр штрафной, Карвахаль накрыл соперника и отправил мяч на угловой.

4' Айдара из центра поля выполнил проникающую передачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку и в итоге мяч достался Лунёву.

3' Опенда попытался сместился к радиусу штрафной площади с правой половине поля, Кроос грамотно сыграл в подкате и перехватил мяч.

2' Винисиус сразу же отправился в высокий прессинг к левому углу штрафной площади, но всё же пока что заставить Орбана ошибиться не получилось.