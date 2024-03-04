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Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 65
Реал Мадрид 95.4% (62)
X 3.1% (2)
РБ Лейпциг 1.5% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
РБ Лейпциг
4.60
4.80
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История личных встреч

Реал Мадрид
РБ Лейпциг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.57
Родриго 3 0.43
Хоселу Санмартин 3 0.43
Винисиус Жуниор 2 0.29
Диас Браим 2 0.29
Себальос Дани 1 0.14
Пас Николас 1 0.14
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 4 0.57
Симонс Хави 2 0.29
Шешко Беньямин 2 0.29
Шлагер Ксавер 1 0.14
Раум Давид 1 0.14
Форсберг Эмиль 1 0.14
Ольмо Дани 1 0.14
Симакан Мохамед 1 0.14
Кампль Кевин 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Бласвих Янис 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Баумгартнер Кристоф 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симакан Мохамед 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Хенрихс Бенджамин 2 0
Розе Марко 1 0
Кампль Кевин 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Раум Давид 1 0
Шешко Беньямин 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
5
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
3
38%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
67%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
6%
4
29%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
РБ Лейпциг

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
4
3
2.5
2
5
1
6
3.5
1/8 финала
0 РБ Лейпциг
1 Реал Мадрид
1 Копенгаген
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
0 Реал Сосьедад
1 Лацио
0 Бавария
1 ПСВ
1 Боруссия Д
1 Интер Милан
0 Атлетико М
1 Наполи
1 Барселона
1 Порту
0 Арсенал
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Порту Галено Вандерсон 5 (3)
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 65
    Реал Мадрид 95.4% (62)
    X 3.1% (2)
    РБ Лейпциг 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.60
    4.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Реал Мадрид
    95.4% (62)
    Ничья
    3.1% (2)
    РБ Лейпциг
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (36)
    Меньше
    33.33% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (34)
    Нет
    37.04% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    36.9% (24)
    2:0 Реал Мадрид
    23.1% (15)
    3:1 Реал Мадрид
    7.7% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    4.6% (3)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
    3:0 Реал Мадрид
    3.1% (2)
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    РБ Лейпциг
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