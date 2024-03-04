Стадион: Сантьяго Бернабеу.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Реал Мадрид
РБ Лейпциг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|4
|0.57
|Родриго
|3
|0.43
|Хоселу Санмартин
|3
|0.43
|Винисиус Жуниор
|2
|0.29
|Диас Браим
|2
|0.29
|Себальос Дани
|1
|0.14
|Пас Николас
|1
|0.14
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|4
|0.57
|Симонс Хави
|2
|0.29
|Шешко Беньямин
|2
|0.29
|Шлагер Ксавер
|1
|0.14
|Раум Давид
|1
|0.14
|Форсберг Эмиль
|1
|0.14
|Ольмо Дани
|1
|0.14
|Симакан Мохамед
|1
|0.14
|Кампль Кевин
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Бласвих Янис
|0
|0
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симакан Мохамед
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Розе Марко
|1
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Ленц Кристофер
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Шешко Беньямин
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
2
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
5
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
3
38%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
67%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
6%
4
29%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1
Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 2:0 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1
Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
РБ Лейпциг
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
25
16
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Порту
|Галено Вандерсон
|5 (3)
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - РБ Лейпциг
Исход игры
Реал Мадрид
95.4% (62)
Ничья
3.1% (2)
РБ Лейпциг
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (36)
Меньше
33.33% (18)
Обе команды забьют
Да
62.96% (34)
Нет
37.04% (20)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
36.9% (24)
2:0 Реал Мадрид
23.1% (15)
3:1 Реал Мадрид
7.7% (5)
1:0 Реал Мадрид
4.6% (3)
2:2 Ничья
3.1% (2)
3:0 Реал Мадрид
3.1% (2)
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