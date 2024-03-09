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  3. Сербия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Црвена Звезда
 
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Партизан
Прогноз на матч от Liveresult
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Црвена Звезда
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История личных встреч

Црвена Звезда
Партизан

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
56.5%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
52.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

50 матчей

32%
30%
38%
16 побед 15 ничьих 19 побед

Первый тайм

22%
50%
28%
11 побед 25 ничьих 14 побед

Второй тайм

28%
38%
34%
14 побед 19 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
К
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
К
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:1
SC
0:2
К
2:0
С
0:2
С
1:0
К
1:0
К
2:0
С
0:1
С
1:0
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.15
0.61

Среднее время на гол

78
147

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.09
0.89

Среднее время на гол

82
101

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.12
0.76

Тотал матчей

2.5
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
47

Среднее время на гол

80
118

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миятович Йован 8 0.35
Олайинка Питер 7 0.3
Букари Осман 7 (1) 0.3
Крассо Жан-Филипп 7 (3) 0.3
Гелор Конга 6 (6) 0.26
Иванич Мирко 4 0.17
Ндиайе Чериф 3 0.13
Катай Александар 3 (1) 0.13
Драгович Александр 2 0.09
Родич Милан 2 0.09
Ин-Бом Хван 2 (1) 0.09
Митрович Стефан 1 0.04
Мияйлович Срджан 1 0.04
Кангва Кингс 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Лучич Владимир 1 0.04
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 15 (3) 0.65
Натхо Бибрас 9 (6) 0.39
Захид Гайас 7 (1) 0.3
Северина Ксандер 4 0.17
Николич Неманья III 3 0.13
Мениг Квинси 2 0.09
Калулу Альдо 2 0.09
Маркович Светозар 2 0.09
Белич Кристиян 2 0.09
Баждар Самед 2 0.09
Стойкович Аранджел 1 0.04
Кануте Франк 1 0.04
Ковачевич Боян 1 0.04
Young-Jun Go 1 0.04
Илич Михайло 1 0.04
Кастильо Денил 1 0.04

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антич Никола 0 1
Шчекич Александар 0 1
Калулу Альдо 0 1

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Партизан
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

1
5
Црвена Звезда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
0% (0)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Партизан
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

25
31
Црвена Звезда
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
57% (13)
9% (2)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Партизан
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

26
36

Голы по времени матча

Забито

28
24
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
7
25%
1
4%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
4
14%
7
29%
29%
61-75
6
21%
9
38%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

29
31
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
4
14%
1
3%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
6
21%
11
35%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
19%
5
29%
29%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Забито

57
55
28 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 17
0 Не забивали 1
11
19%
2
4%
1-15
8
14%
5
9%
16-30
9
16%
9
16%
31-45
7
12%
7
13%
46-60
10
18%
12
22%
61-75
12
21%
20
36%
76-90

Пропущено

25
26
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 16
4
16%
7
27%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
7
28%
5
19%
61-75
4
16%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1
Црвена Звезда - Ботев Враца 2:1 Црвена Звезда - Младост 2:0 Црвена Звезда - Спартак Субботица 3:1 Залаэгерсег - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Хлорака 3:2 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1
Партизан
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2 Партизан - ИМТ Нови Белград 5:2 Явор Иваньица - Партизан 0:1
Партизан - Црвена Звезда 2:1 Партизан - Раднички 1923 3:3 Раднички Ниш - Партизан 2:1 Партизан - Войводина Нови Сад 3:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4 Партизан - Чукарички 2:1 Нови Пазар - Партизан 0:1 Партизан - Вождовац 3:0 Раднички 1923 - Партизан 0:4 Спартак Суботица - Партизан 0:3 Партизан - Белград 2:1 Партизан - Младост Лучани 2:0 Напредак - Партизан 0:2 Железничар Панчево - Партизан 1:2 Партизан - Радник Сурдулица 3:2 Партизан - Будучность 2:1

Результаты матчей

Црвена Звезда
Партизан

Точный счет

2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
3
9 раз 39%
2
8 раз 35%
1
3 раза 13%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
11
1
7
4
2.5
7
5
2
9
3.5
1
11
1
10
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
8
3
5
7
2.5
4
7
2
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
1.5
Больше Меньше
19
4
12
11
2.5
11
12
4
19
3.5
2
21
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 23 19 2 2 55 - 26 59
2.
Црвена Звезда
 23 19 1 3 58 - 20 58
3.
Бачка-Топола
 24 13 8 3 41 - 20 47
4.
Раднички 1923
 24 12 2 10 35 - 36 38
5.
Чукарички
 24 11 5 8 35 - 27 38
6.
Младост Лучани
 24 10 6 8 25 - 29 36
7.
Нови Пазар
 24 10 4 10 28 - 27 34
8.
Войводина Нови Сад
 24 9 7 8 34 - 38 34
9.
Спартак Суботица
 24 9 3 12 22 - 32 30
10.
Напредак
 24 8 5 11 24 - 33 29
11.
Вождовац
 24 7 7 10 31 - 36 28
12.
ИМТ Нови Белград
 24 7 3 14 28 - 39 24
13.
Раднички Ниш
 23 6 5 12 22 - 30 23
14.
Явор Иваньица
 24 6 4 14 24 - 37 22
15.
Железничар Панчево
 23 5 4 14 27 - 45 19
16.
Радник Сурдулица
 24 2 8 14 15 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 11 10 1 0 30 - 7 31
2.
Партизан
 12 10 1 1 31 - 17 31
3.
Войводина Нови Сад
 12 7 3 2 20 - 13 24
4.
Нови Пазар
 12 7 1 4 16 - 12 22
5.
Раднички 1923
 12 7 1 4 17 - 17 22
6.
Вождовац
 12 6 4 2 23 - 13 22
7.
Чукарички
 12 6 4 2 20 - 12 22
8.
Бачка-Топола
 12 6 3 3 20 - 15 21
9.
Младост Лучани
 12 6 3 3 15 - 12 21
10.
Явор Иваньица
 12 5 2 5 16 - 16 17
11.
Спартак Суботица
 12 5 0 7 12 - 19 15
12.
Раднички Ниш
 12 4 3 5 11 - 15 15
13.
ИМТ Нови Белград
 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Напредак
 12 3 3 6 8 - 15 12
15.
Железничар Панчево
 11 3 2 6 15 - 19 11
16.
Радник Сурдулица
 12 1 4 7 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 11 9 1 1 24 - 9 28
2.
Црвена Звезда
 12 9 0 3 28 - 13 27
3.
Бачка-Топола
 12 7 5 0 21 - 5 26
4.
Напредак
 12 5 2 5 16 - 18 17
5.
Чукарички
 12 5 1 6 15 - 15 16
6.
Раднички 1923
 12 5 1 6 18 - 19 16
7.
Спартак Суботица
 12 4 3 5 10 - 13 15
8.
Младост Лучани
 12 4 3 5 10 - 17 15
9.
Нови Пазар
 12 3 3 6 12 - 15 12
10.
ИМТ Нови Белград
 12 3 1 8 15 - 23 10
11.
Войводина Нови Сад
 12 2 4 6 14 - 25 10
12.
Раднички Ниш
 11 2 2 7 11 - 15 8
13.
Железничар Панчево
 12 2 2 8 12 - 26 8
14.
Радник Сурдулица
 12 1 4 7 9 - 16 7
15.
Вождовац
 12 1 3 8 8 - 23 6
16.
Явор Иваньица
 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Партизан Салданья 15
ИМТ Нови Белград Milos Lukovic 11
Вождовац Borisav Burmaz 10
Чукарички Миладинович Игор 9
Партизан Натхо Бибрас 9
Весь список

Топ нарушителей
Раднички 1923 Fedja Dudic 1
Раднички 1923 Milos Vidovic 1
Раднички 1923 Митрович Милан 1
Младост Лучани Йоксимович Милан 1
Партизан Антич Никола 1
Весь список
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители спорта №1! Приветствуем всех на центральном матче 24-го тура чемпионата Сербии. В очном матче сыграют "Црвена Звезда" и "Партизан". Матч состоится на стадионе "Райко Митич". 

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Партизан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2024, осталось 10 минут.



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Прогноз на матч от Liveresult
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Црвена Звезда
Ничья
Партизан
1.63
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Црвена Звезда
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