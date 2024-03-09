Тур: 24. Стадион: Райко Митич.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Црвена Звезда
Партизан
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
56.5%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
52.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
50 матчей
32%
30%
38%
16 побед 15 ничьих 19 побед
Первый тайм
22%
50%
28%
11 побед 25 ничьих 14 побед
Второй тайм
28%
38%
34%
14 побед 19 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
1.15
0.61
Среднее время на гол
78
147
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.09
0.89
Среднее время на гол
82
101
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
1.12
0.76
Тотал матчей
2.5
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
Среднее время на гол
80
118
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миятович Йован
|8
|0.35
|Олайинка Питер
|7
|0.3
|Букари Осман
|7 (1)
|0.3
|Крассо Жан-Филипп
|7 (3)
|0.3
|Гелор Конга
|6 (6)
|0.26
|Иванич Мирко
|4
|0.17
|Ндиайе Чериф
|3
|0.13
|Катай Александар
|3 (1)
|0.13
|Драгович Александр
|2
|0.09
|Родич Милан
|2
|0.09
|Ин-Бом Хван
|2 (1)
|0.09
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Мияйлович Срджан
|1
|0.04
|Кангва Кингс
|1
|0.04
|Спайич Урош
|1
|0.04
|Лучич Владимир
|1
|0.04
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салданья
|15 (3)
|0.65
|Натхо Бибрас
|9 (6)
|0.39
|Захид Гайас
|7 (1)
|0.3
|Северина Ксандер
|4
|0.17
|Николич Неманья III
|3
|0.13
|Мениг Квинси
|2
|0.09
|Калулу Альдо
|2
|0.09
|Маркович Светозар
|2
|0.09
|Белич Кристиян
|2
|0.09
|Баждар Самед
|2
|0.09
|Стойкович Аранджел
|1
|0.04
|Кануте Франк
|1
|0.04
|Ковачевич Боян
|1
|0.04
|Young-Jun Go
|1
|0.04
|Илич Михайло
|1
|0.04
|Кастильо Денил
|1
|0.04
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антич Никола
|0
|1
|Шчекич Александар
|0
|1
|Калулу Альдо
|0
|1
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Партизан
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
1
5
Црвена Звезда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
0% (0)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Партизан
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
25
31
Црвена Звезда
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
57% (13)
9% (2)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Партизан
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
26
36
Голы по времени матча
Забито
28
24
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
7
25%
1
4%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
4
14%
7
29%
29%
61-75
6
21%
9
38%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
29
31
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
4
14%
1
3%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
6
21%
11
35%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
19%
5
29%
29%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Забито
57
55
28 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 39
17 Забивали первыми 17
0 Не забивали 1
11
19%
2
4%
1-15
8
14%
5
9%
16-30
9
16%
9
16%
31-45
7
12%
7
13%
46-60
10
18%
12
22%
61-75
12
21%
20
36%
76-90
Пропущено
25
26
13 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
18 Не пропускали 16
4
16%
7
27%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
1
4%
4
15%
46-60
7
28%
5
19%
61-75
4
16%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1
Црвена Звезда - Ботев Враца 2:1 Црвена Звезда - Младост 2:0 Црвена Звезда - Спартак Субботица 3:1 Залаэгерсег - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Хлорака 3:2 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1
Партизан
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2 Партизан - ИМТ Нови Белград 5:2 Явор Иваньица - Партизан 0:1
Партизан - Црвена Звезда 2:1 Партизан - Раднички 1923 3:3 Раднички Ниш - Партизан 2:1 Партизан - Войводина Нови Сад 3:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4 Партизан - Чукарички 2:1 Нови Пазар - Партизан 0:1 Партизан - Вождовац 3:0 Раднички 1923 - Партизан 0:4 Спартак Суботица - Партизан 0:3 Партизан - Белград 2:1 Партизан - Младост Лучани 2:0 Напредак - Партизан 0:2 Железничар Панчево - Партизан 1:2 Партизан - Радник Сурдулица 3:2 Партизан - Будучность 2:1
Результаты матчей
Црвена Звезда
Партизан
Точный счет
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
3
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:4
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 35%
2
6 раз 26%
1
5 раз 22%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
3
9 раз 39%
2
8 раз 35%
1
3 раза 13%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Партизан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
111
74
75
29
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
57
47
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
194
1211
1112
419
221
122
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Партизан
|Салданья
|15
|ИМТ Нови Белград
|Milos Lukovic
|11
|Вождовац
|Borisav Burmaz
|10
|Чукарички
|Миладинович Игор
|9
|Партизан
|Натхо Бибрас
|9
|Раднички 1923
|Fedja Dudic
|1
|Раднички 1923
|Milos Vidovic
|1
|Раднички 1923
|Митрович Милан
|1
|Младост Лучани
|Йоксимович Милан
|1
|Партизан
|Антич Никола
|1