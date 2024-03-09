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Добрый день, уважаемые любители спорта №1! Приветствуем всех на центральном матче 24-го тура чемпионата Сербии. В очном матче сыграют "Црвена Звезда" и "Партизан". Матч состоится на стадионе "Райко Митич".



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!