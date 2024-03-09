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  3. Сербия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Црвена Звезда
2:2
Конец матча
Партизан
0'
1:0
44' Гол
Спайич Урош
1:1
45' Гол
Салданья
1:2
49' Гол
Калулу Альдо
2:2
67' Гол
Ндиайе Чериф
74' Вторая желтая карточка
Северина Ксандер
90'+10
Црвена Звезда
Партизан

История личных встреч

Црвена Звезда
Партизан

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
56.5%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
52.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

50 матчей

32%
30%
38%
16 побед 15 ничьих 19 побед

Первый тайм

22%
50%
28%
11 побед 25 ничьих 14 побед

Второй тайм

28%
38%
34%
14 побед 19 ничьих 17 побед

История матчей

С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
К
2:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
К
0:0
С
1:0
С
1:1
К
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
0:0
К
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:1
SC
0:2
К
2:0
С
0:2
С
1:0
К
1:0
К
2:0
С
0:1
С
1:0
С
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.15
0.61

Среднее время на гол

78
147

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.09
0.89

Среднее время на гол

82
101

Всего голов

56
38

Голов в среднем за матч

1.12
0.76

Тотал матчей

2.5
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
47

Среднее время на гол

80
118

Бомбардиры внутри турнира

Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миятович Йован 8 0.33
Олайинка Питер 7 0.29
Букари Осман 7 (1) 0.29
Крассо Жан-Филипп 7 (3) 0.29
Гелор Конга 6 (6) 0.25
Иванич Мирко 4 0.17
Ндиайе Чериф 4 0.17
Катай Александар 3 (1) 0.13
Драгович Александр 2 0.08
Родич Милан 2 0.08
Спайич Урош 2 0.08
Ин-Бом Хван 2 (1) 0.08
Митрович Стефан 1 0.04
Мияйлович Срджан 1 0.04
Кангва Кингс 1 0.04
Лучич Владимир 1 0.04
Партизан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салданья 16 (3) 0.67
Натхо Бибрас 9 (6) 0.38
Захид Гайас 7 (1) 0.29
Северина Ксандер 4 0.17
Николич Неманья III 3 0.13
Калулу Альдо 3 0.13
Мениг Квинси 2 0.08
Маркович Светозар 2 0.08
Белич Кристиян 2 0.08
Баждар Самед 2 0.08
Стойкович Аранджел 1 0.04
Кануте Франк 1 0.04
Ковачевич Боян 1 0.04
Ён Чжун Го 1 0.04
Илич Михайло 1 0.04
Кастильо Денил 1 0.04

Карточки

Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Партизан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антич Никола 0 1
Шчекич Александар 0 1
Калулу Альдо 0 1
Северина Ксандер 0 1

Результаты матчей

Црвена Звезда
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Партизан
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
7
Црвена Звезда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
0% (0)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Партизан
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

25
31
Црвена Звезда
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
54% (13)
13% (3)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Партизан
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

28
38

Голы по времени матча

Забито

30
26
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
7
23%
1
4%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
5
17%
5
19%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
5
17%
7
27%
61-75
6
20%
9
35%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

29
31
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
4
14%
1
3%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
6
21%
11
35%
76-90

Пропущено

16
17
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
19%
5
29%
29%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Забито

59
57
29 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 17
0 Не забивали 1
11
19%
2
4%
1-15
8
14%
5
9%
16-30
10
17%
10
18%
31-45
7
12%
8
14%
46-60
11
19%
12
21%
61-75
12
20%
20
35%
76-90

Пропущено

27
28
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
4
15%
7
25%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
7
26%
6
21%
61-75
4
15%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1
Црвена Звезда - Ботев Враца 2:1 Црвена Звезда - Младост 2:0 Црвена Звезда - Спартак Субботица 3:1 Залаэгерсег - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Хлорака 3:2 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1
Партизан
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2 Партизан - ИМТ Нови Белград 5:2 Явор Иваньица - Партизан 0:1
Партизан - Црвена Звезда 2:1 Партизан - Раднички 1923 3:3 Раднички Ниш - Партизан 2:1 Партизан - Войводина Нови Сад 3:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4 Партизан - Чукарички 2:1 Нови Пазар - Партизан 0:1 Партизан - Вождовац 3:0 Раднички 1923 - Партизан 0:4 Спартак Суботица - Партизан 0:3 Партизан - Белград 2:1 Партизан - Младост Лучани 2:0 Напредак - Партизан 0:2 Железничар Панчево - Партизан 1:2 Партизан - Радник Сурдулица 3:2 Партизан - Будучность 2:1

Результаты матчей

Црвена Звезда
Партизан

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
9 раз 38%
3
9 раз 38%
1
3 раза 13%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Црвена Звезда
Партизан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
11
1
7
5
2.5
7
5
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
1.5
Больше Меньше
9
3
5
7
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
1.5
Больше Меньше
20
4
12
12
2.5
11
13
4
20
3.5
2
22
1
23
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 24 19 3 2 57 - 28 60
2.
Црвена Звезда
 24 19 2 3 60 - 22 59
3.
Бачка-Топола
 24 13 8 3 41 - 20 47
4.
Раднички 1923
 24 12 2 10 35 - 36 38
5.
Чукарички
 24 11 5 8 35 - 27 38
6.
Младост Лучани
 24 10 6 8 25 - 29 36
7.
Нови Пазар
 24 10 4 10 28 - 27 34
8.
Войводина Нови Сад
 24 9 7 8 34 - 38 34
9.
Спартак Суботица
 24 9 3 12 22 - 32 30
10.
Напредак
 24 8 5 11 24 - 33 29
11.
Вождовац
 24 7 7 10 31 - 36 28
12.
ИМТ Нови Белград
 24 7 3 14 28 - 39 24
13.
Раднички Ниш
 1:1 24 6 6 12 23 - 31 24
14.
Явор Иваньица
 24 6 4 14 24 - 37 22
15.
Железничар Панчево
 1:1 24 5 5 14 28 - 46 20
16.
Радник Сурдулица
 24 2 8 14 15 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Црвена Звезда
 12 10 2 0 32 - 9 32
2.
Партизан
 12 10 1 1 31 - 17 31
3.
Войводина Нови Сад
 12 7 3 2 20 - 13 24
4.
Нови Пазар
 12 7 1 4 16 - 12 22
5.
Раднички 1923
 12 7 1 4 17 - 17 22
6.
Вождовац
 12 6 4 2 23 - 13 22
7.
Чукарички
 12 6 4 2 20 - 12 22
8.
Бачка-Топола
 12 6 3 3 20 - 15 21
9.
Младост Лучани
 12 6 3 3 15 - 12 21
10.
Явор Иваньица
 12 5 2 5 16 - 16 17
11.
Спартак Суботица
 12 5 0 7 12 - 19 15
12.
Раднички Ниш
 1:1 12 4 3 5 11 - 15 15
13.
ИМТ Нови Белград
 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Железничар Панчево
 1:1 12 3 3 6 16 - 20 12
15.
Напредак
 12 3 3 6 8 - 15 12
16.
Радник Сурдулица
 12 1 4 7 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Партизан
 12 9 2 1 26 - 11 29
2.
Црвена Звезда
 12 9 0 3 28 - 13 27
3.
Бачка-Топола
 12 7 5 0 21 - 5 26
4.
Напредак
 12 5 2 5 16 - 18 17
5.
Чукарички
 12 5 1 6 15 - 15 16
6.
Раднички 1923
 12 5 1 6 18 - 19 16
7.
Спартак Суботица
 12 4 3 5 10 - 13 15
8.
Младост Лучани
 12 4 3 5 10 - 17 15
9.
Нови Пазар
 12 3 3 6 12 - 15 12
10.
ИМТ Нови Белград
 12 3 1 8 15 - 23 10
11.
Войводина Нови Сад
 12 2 4 6 14 - 25 10
12.
Раднички Ниш
 1:1 12 2 3 7 12 - 16 9
13.
Железничар Панчево
 1:1 12 2 2 8 12 - 26 8
14.
Радник Сурдулица
 12 1 4 7 9 - 16 7
15.
Вождовац
 12 1 3 8 8 - 23 6
16.
Явор Иваньица
 12 1 2 9 8 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Партизан Салданья 16
ИМТ Нови Белград Milos Lukovic 11
Вождовац Borisav Burmaz 10
Чукарички Миладинович Игор 9
Партизан Натхо Бибрас 9
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Топ нарушителей
Раднички 1923 Fedja Dudic 1
Раднички 1923 Milos Vidovic 1
Раднички 1923 Митрович Милан 1
Младост Лучани Йоксимович Милан 1
Партизан Антич Никола 1
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  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! "Црвена Звезда" и "Партизан" делят очки в очном матче, расписывая ничью в этом противостоянии - 2:2. Такое положение дел оставляет "Партизан" на первой строчке!
  • 90'
    Подача в штрафную "Партизана" снова идет, на сей раз с правого края, и до снаряда добирается голкипер гостей, который смахивает снаряд в сторону от рамки.
  • 90'
    Не оставляет попыток на то, чтобы забить третий мяч "Црвена Звезда". "Партизан" всем составом в своей штрафной. Одна атака следует за другой...
  • 90'
    Сейчас, конечно, "Партизан" просто отбивается. Моментов у команды нет. Она думает только о том, как бы не пропустить третий и не проиграть. Ничья по такому матчу будет сродни победе. 
  • Опасный момент
    90'
    МОМЕНТ! Снова атака хозяев. Подача с правого края, и Ндиайе совсем немного не дотягивается до снаряда! Было красиво и очень опасно. Тем более, что далее сферу на угловой гости выбивают. 
  • Дополнительное время
    90'
    Целых восемь минут судья добавляет к основному времени второго тайма!
  • 88'
    Завершается основное время матча. Снова какое-то скопление народа там в штрафной "Партизана" под мяч ложится, и сфера в сетке не оказывается. 
  • 87'
    Облако дыма затянуло сейчас стадион. Празднуют и одни, и другие. Но на руку ничья в этой встрече только "Партизану". В этом случае гости останутся на первой строчке. 
  • Штанга
    85'
    Два подряд корнера ни к чему не привели. Но следом еще одна подача пошла. Там уже Спайич расстреливал ворота соперника с  семи метров, но угодил в "крестовину"!
  • 84'
    Олайинка попытался с левого фланга войти в чужую штрафную, но встретили его соперники. Выбит был снаряд на угловой. 
  • 83'
    Давление "Црвены" на ворота соперника растет с каждой минутой. Мне кажется, что может в концовке встречи и забить третий мяч коллектив хозяев. 
  • Замена
    81'
    Филиппович вместо Калулу в составе "Партизана" появился тем временем на футбольном поле. 
  • 80'
    Фанаты "Црвены Звезды" зажгли петарды на стадионе. Там какое-то невероятное шоу они устроили. Не рановато ли празднования случились?
  • Угловой
    79'
    Последние 10 минут в матче пошли у нас. "Црвена" заработала свой девятый в матче угловой. Он же 15 в поединке является, но ни к чему интересному стандарт не привел.
  • Штанга
    77'
    БУКАРИ! Мощнейший удар с линии штрафной игрок нанес. Сфера попала в перекладину, после чего вылетела в поле! Было очень опасно сейчас!
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    • Замена
      76'
      Катай вместо Иванича на поле появился тем временем в составе своего коллектива. В прошлом сезоне 17 голов забил. В этом чемпионате, конечно, не так все радужно. 
    • Жёлтая и сразу красная
      75'
      Невероятно! Северина сейчас снес соперника на газон перед штрафной соперника. В руках рефери еще одна карточка. Она становится для игрока гостей второй! Удаление!
    • 73'
      Северина сейчас прострел выполнял с правого края, но никто из партнеров не был готов к тому, чтобы мяч переправить в сетку ворот соперника.
    • Желтая карточка
      72'
      Ин-Бом сейчас снес соперника на газон, когда тот убегал к воротам соперника. 66-й номер хозяев получает в свой пассив карточку желтого цвета. 
    • 71'
      Ндиайе оказался сейчас на позиции вингера. Выполнял подачу он в центр штрафной, но до снаряда первым добрался защитник.
    • Желтая карточка
      70'
      Снес одного из соперников на газон Северина. В итоге в руках рефери появилась карточка желтого цвета. 
    • 68'
      Сейчас невероятно хороша "Црвена Звезда", стоит этот факт отметить. Мне кажется, что эта встреча может на три результата быть заиграна. Ничего в матче не ясно. 
    • Описание гола
      67'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НДИАЙЕ! 2:2!
      И забивает второй гол "Црвена Звезда"! Подача с левого края в штрафную гостей. Ндиайе выиграл верх в чужой штрафной и головой переправил снаряд в левый угол!
    • 65'
      Обороняться стал больше "Партизан" сейчас. "Црвена Звезда" на правах хозяина встречи идет вперед, пытаясь сравнять счет в поединке. 
    • Замена
      64'
      Баждар на поле вместо Салданьи появляется. Отметим эту ротацию в нашем матче. Северина вместо Натхо также у гостей появляется на газоне. 
    • 63'
      Все-таки преимущество "Црвены" по игре сейчас очевидно. Семь лет, если верить статистике, не проигрывала "красная звезда" на своем поле. В последний раз именно сегодняшний соперник выступал обидчиком хозяев на этом поле. 
    • Угловой
      61'
      Еще один угловой от "Црвены Звезды". Ндиайе нанес удар по воротам соперника, и мяч прямо в руки вратарю прилетел. Тот спокойно сыграл в рамке. 
    • Желтая карточка
      60'
      Салданья получает карточку желтого цвета тем временем. Нарушение правил имело место быть в этой ситуации. Там что заслуженный "горчичник" для игрока.
    • Угловой
      59'
      Еще два угловых заработали футболисты "Партизана" у ворот соперника. Обе подачи были на ближнюю штангу. Справились защитники с исходящими угрозами. 
    • Травма, повреждение
      57'
      У вратаря хозяев Глазера определенные проблемы со здоровьем возникли. Что-то с задней поверхностью бедра. Получает он сейчас от медиков помощь.
    • Замена
      56'
      Мимович вместо Стаменича на поле выходит. Олайинка вместо Гелора появился в составе "красной звезды". Наставник хозяев начал бросать в бой тяжелую артиллерию. 
    • Опасный момент
      55'
      МОМЕНТ! Букари после ошибки кипера гостей сыграл сейчас по игровому снаряду. В итоге Ковачевич, стоявший на "ленточке", до мяча головой дотянулся, отразив сферу подальше от рамки! Браво!
    • Желтая карточка
      54'
      Канга в грубой манере снес оппонента на газон. Судья тут же дал свисток, определив нарушение правил. Желтая карточка появилась в руках судьи. 
    • Замена
      52'
      Захид уходит с поля сейчас. Именно он отдавал голевую передачу на Калулу. Кастильо его поменял в составе своего коллектива. 
    • 51'
      В первом круге "Партизан" выиграл у "Црвены Звезды" также со счетом 2:1. Но такое положение дел не устраивает "красную звезду", которая сегодня будет играть только на победу. 
    • 50'
      Но не стоит останавливаться на достигнутом гостям. Наверняка и дальше "Црвена Звезда" будет давить на ворота соперника, пытаясь не только отыграться, но и выйти вперед. 
    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛУЛУ! 1:2!
      Как же игра переворачивается! Упустили игрока гостей в своей штрафной игроки "Црвены", передача на 15-го номера, который в касание пробил в дальний угол. Мяч аккуратно влетел в сетку, и что же сейчас происходит на трибунах! Просто фантастика!
    • Опасный момент
      47'
      Невероятно! Натхо! Оказался он перед воротами соперника в центре. Нанес игрок удар, после чего мяч полетел значительно выше цели. Там был рикошет от защитника! 10-й угловой в матче!
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:1. Классный футбол, ждем продолжения!
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛДАНЬЯ! 1:1!
      Пошла жара! Калулу сейчас получил мяч в чужой штрафной, но переправить сферу в сетку не сумел. Мяч отскочил к Салданье, который отправил мяч в пустые ворота, воспользовавшись тем, что голкипер покинул ворота, нейтрализуя проход Калулу. 
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СПАЙИЧ! 1:0!
      Выходит перед перерывом вперед "Црвена Звезда". Подача с левого края в центр штрафной. Не успевают выбить мяч из своей штрафной гости. В итоге Спайич добирается до сферы раньше и мощно выстреливает в цель!
    • Опасный момент
      44'
      Йованович! Снова он спасает свою команду! Тут уже Букари справа вошел в штрафную соперника, расстреливал рамку противника, но ногой отразил мяч вратарь!
    • Офсайд
      43'
      Попадают снова в офсайд хозяев. После небольшой паузы определяют "вне игры" судьи в этой ситуации. 
    • 42'
      Бига прострелил мяч с левого края в центр штрафной соперника, но точности игроку не хватило в этой ситуации. Снова случилась потеря.
    • 40'
      Пока только один "горчичник" рефери показал в матче, но уже несколько раз мог судья к кармашку своему обратиться и вытащить из него предупреждение. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Бига успел сорвать опасную атаку своего соперника. В итоге рефери дал свисток, определив явное нарушение правил в этой ситуации. Карточки мы не увидели. 
    • Опасный момент
      38'
      ИВАНИЧ! Классно пробивал он по воротам соперника с 14-ти метров. Мяч прилетел в голкипера, который сыграл ногой в сторону от ворот. 
    • 37'
      После навеса с левого края сыграл на выходе вратарь "Црвены Звезды", который кулаками отразил мяч в сторону от рамки. Начали интереснейший футбол соперники показывать. 
    • Угловой
      35'
      Штрафной удар Овусу заработал сейчас на правом краю. Подача с правого края на дальнюю штангу пошла, и оттуда мяч на угловой в подкате переправил Бига. 
    • 34'
      Разыграли в итоге угловой футболисты "Црвены Звезды". После подача в центр штрафной сыграл на опережении защитник, который вынес мяч в центр поля. 
    • Угловой
      33'
      Иванич слева получил снаряд, после чего прострелил в центр. Сфера попала в ногу защитнику и вылетела за пределы поля. Четвертый угловой для хозяев и шестой в матче. 
    • 32'
      Драгович держит сейчас плечо. Явно болевые ощущения он испытывает, но продолжать матч в такой ситуации было слишком плохой затеей. 
    • Замена
      30'
      Бига вместо Драговича на поле появился. Замена в составе "Црвены Звезды" случилась. Первая ротация в нашей встрече случилась.
    • 29'
      Гелору дали возможность пробить по воротам соперники, и мяч не лег на ногу. Сфера полетела слишком неточно и неудачно. 
    • Травма, повреждение
      28'
      Драгович получил повреждение в борьбе за снаряд с соперником. В итоге 15-й номер хозяев оказался на газоне. Прилег он сейчас. Уже сейчас понятно, что встречу он может и не продолжить. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Натхо оказался на газоне. Рефери видел, что против игрока были правила нарушены, а потому тут же дал свисток. Игра продолжится. 
    • 25'
      Гелор подавал мяч в штрафную соперника с правого края, но на выходе уверенно сыграл вратарь, которому удалось мяч зафиксировать в своих перчатках.
    • 24'
      Активно фанаты поддерживают свои команды сейчас. Очень интересным пока получается матч. Не хватает только забитых мячей. 
    • Угловой
      23'
      Какая-то петарда сейчас в сторону углового флага прилетела. Судья даже попросил на некоторое время оппонентов отойти в сторону. Но подали угловой в конечном итоге хозяева неудачно. 
    • Желтая карточка
      21'
      Калулу за споры с рефери и толкания с соперником получил карточку желтого цвета. После этого "Црвена" исполнила штрафной, но заработала угловой. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Штрафной удар на подступах к штрафной заработали игроки "Црвены Звезды". Ждем, что придумают футболисты хозяев. До ворот порядка 30 метров. 
    • 19'
      Почти 20 минут отыграли соперники. Ждем, кто из соперников сможет забить первый гол в той встрече. Не хватает пока голевых моментов нам.
    • 17'
      Букари отметился у "Црвены" дальним ударом тем временем. Мяч полетел значительно выше ворот. Вратарь контролировал траекторию полета снаряда. 
    • 16'
      Очень активны сегодня футболисты обеих команд. Они понимают, как важно победить и набрать три очка. Победа для "Партизана" в этой дуэли будет значить очень многое. 
    • 15'
      15 минут отыграли соперники. Два кряду угловых разыграл "Партизан" у ворот соперника, но ничего опасного со стандартов не удалось предпринять гостям. 
    • Опасный момент
      13'
      ОПАСНО! Теперь уже Захид расстреливал ворота соперника у "Партизана". Кипер "красной звезды" до мяча дотянулся, отразив мяч на угловой!
    • 12'
      Иванич на Гелора отдал передачу, тот в касание выстрелил по рамке противника, но направить снаряд в цель не сумел. Рядом со стойкой сфера прошла.
    • Угловой
      11'
      Первые 10 минут встречи на одном дыхании мы посмотрели. А пока "Црвена Звезда" зарабатывает в поединке еще один угловой. Снова с левого края. 
    • 10'
      Имеет в live-режиме на 1 балл больше, чем у соперника "Партизан". Но это преимущество может растаять, если "Партизан" сегодня проиграет. 
    • 8'
      Сегодня, как и полагается, настоящий аншлаг у нас на стадионе. Все-таки "вечное" дерби, где априори бывают разные результаты. 
    • Угловой
      7'
      Первый в матче угловой заработали игроки "Црвены Звезды". После подачи с левого края мяч прилетел в руки вратарю "Партизана".
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! Стаменич сейчас замыкал атаку своей команды. По воротам он пробивал после паса с левого края, но мяч угодил во вратаря. 
    • 5'
      Пока все очень осторожно. Соперники присматриваются друг к другу и никуда не торопятся. Мы же с вами ждем возникновения опасных моментов. 
    • 4'
      Ну, наконец, разрешили соперникам встречу продолжить. Сразу же в атаку пошли игроки "Црвены Звезды", которые угодили в офсайд. 
    • 2'
      Мы матч пока продолжить не можем. Затянуло облако дыма сейчас стадион. Ждет судья, пока все уляжется. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовало у нас вечное дерби! Удачи соперникам, ждем сегодня жары!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые любители спорта №1! Приветствуем всех на центральном матче 24-го тура чемпионата Сербии. В очном матче сыграют "Црвена Звезда" и "Партизан". Матч состоится на стадионе "Райко Митич". 

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
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