Завершается основное время матча. Снова какое-то скопление народа там в штрафной "Партизана" под мяч ложится, и сфера в сетке не оказывается.

Целых восемь минут судья добавляет к основному времени второго тайма!

МОМЕНТ! Снова атака хозяев. Подача с правого края, и Ндиайе совсем немного не дотягивается до снаряда! Было красиво и очень опасно. Тем более, что далее сферу на угловой гости выбивают.

Сейчас, конечно, "Партизан" просто отбивается. Моментов у команды нет. Она думает только о том, как бы не пропустить третий и не проиграть. Ничья по такому матчу будет сродни победе.

Не оставляет попыток на то, чтобы забить третий мяч "Црвена Звезда". "Партизан" всем составом в своей штрафной. Одна атака следует за другой...

Подача в штрафную "Партизана" снова идет, на сей раз с правого края, и до снаряда добирается голкипер гостей, который смахивает снаряд в сторону от рамки.

Звучит финальный свисток! "Црвена Звезда" и "Партизан" делят очки в очном матче, расписывая ничью в этом противостоянии - 2:2. Такое положение дел оставляет "Партизан" на первой строчке!

БУКАРИ! Мощнейший удар с линии штрафной игрок нанес. Сфера попала в перекладину, после чего вылетела в поле! Было очень опасно сейчас!

Последние 10 минут в матче пошли у нас. "Црвена" заработала свой девятый в матче угловой. Он же 15 в поединке является, но ни к чему интересному стандарт не привел.

Фанаты "Црвены Звезды" зажгли петарды на стадионе. Там какое-то невероятное шоу они устроили. Не рановато ли празднования случились?

Филиппович вместо Калулу в составе "Партизана" появился тем временем на футбольном поле.

Давление "Црвены" на ворота соперника растет с каждой минутой. Мне кажется, что может в концовке встречи и забить третий мяч коллектив хозяев.

Олайинка попытался с левого фланга войти в чужую штрафную, но встретили его соперники. Выбит был снаряд на угловой.

Два подряд корнера ни к чему не привели. Но следом еще одна подача пошла. Там уже Спайич расстреливал ворота соперника с семи метров, но угодил в "крестовину"!

Облако дыма затянуло сейчас стадион. Празднуют и одни, и другие. Но на руку ничья в этой встрече только "Партизану". В этом случае гости останутся на первой строчке.

Баждар на поле вместо Салданьи появляется. Отметим эту ротацию в нашем матче. Северина вместо Натхо также у гостей появляется на газоне.

Обороняться стал больше "Партизан" сейчас. "Црвена Звезда" на правах хозяина встречи идет вперед, пытаясь сравнять счет в поединке.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НДИАЙЕ! 2:2! И забивает второй гол "Црвена Звезда"! Подача с левого края в штрафную гостей. Ндиайе выиграл верх в чужой штрафной и головой переправил снаряд в левый угол!

Сейчас невероятно хороша "Црвена Звезда", стоит этот факт отметить. Мне кажется, что эта встреча может на три результата быть заиграна. Ничего в матче не ясно.

Снес одного из соперников на газон Северина. В итоге в руках рефери появилась карточка желтого цвета.

Ндиайе оказался сейчас на позиции вингера. Выполнял подачу он в центр штрафной, но до снаряда первым добрался защитник.

Ин-Бом сейчас снес соперника на газон, когда тот убегал к воротам соперника. 66-й номер хозяев получает в свой пассив карточку желтого цвета.

Северина сейчас прострел выполнял с правого края, но никто из партнеров не был готов к тому, чтобы мяч переправить в сетку ворот соперника.

Невероятно! Северина сейчас снес соперника на газон перед штрафной соперника. В руках рефери еще одна карточка. Она становится для игрока гостей второй! Удаление!

Катай вместо Иванича на поле появился тем временем в составе своего коллектива. В прошлом сезоне 17 голов забил. В этом чемпионате, конечно, не так все радужно.

Невероятно! Натхо! Оказался он перед воротами соперника в центре. Нанес игрок удар, после чего мяч полетел значительно выше цели. Там был рикошет от защитника! 10-й угловой в матче!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАЛУЛУ! 1:2! Как же игра переворачивается! Упустили игрока гостей в своей штрафной игроки "Црвены", передача на 15-го номера, который в касание пробил в дальний угол. Мяч аккуратно влетел в сетку, и что же сейчас происходит на трибунах! Просто фантастика!

Но не стоит останавливаться на достигнутом гостям. Наверняка и дальше "Црвена Звезда" будет давить на ворота соперника, пытаясь не только отыграться, но и выйти вперед.

В первом круге "Партизан" выиграл у "Црвены Звезды" также со счетом 2:1. Но такое положение дел не устраивает "красную звезду", которая сегодня будет играть только на победу.

Захид уходит с поля сейчас. Именно он отдавал голевую передачу на Калулу. Кастильо его поменял в составе своего коллектива.

Канга в грубой манере снес оппонента на газон. Судья тут же дал свисток, определив нарушение правил. Желтая карточка появилась в руках судьи.

МОМЕНТ! Букари после ошибки кипера гостей сыграл сейчас по игровому снаряду. В итоге Ковачевич, стоявший на "ленточке", до мяча головой дотянулся, отразив сферу подальше от рамки! Браво!

Мимович вместо Стаменича на поле выходит. Олайинка вместо Гелора появился в составе "красной звезды". Наставник хозяев начал бросать в бой тяжелую артиллерию.

У вратаря хозяев Глазера определенные проблемы со здоровьем возникли. Что-то с задней поверхностью бедра. Получает он сейчас от медиков помощь.

Еще два угловых заработали футболисты "Партизана" у ворот соперника. Обе подачи были на ближнюю штангу. Справились защитники с исходящими угрозами.

Салданья получает карточку желтого цвета тем временем. Нарушение правил имело место быть в этой ситуации. Там что заслуженный "горчичник" для игрока.

Еще один угловой от "Црвены Звезды". Ндиайе нанес удар по воротам соперника, и мяч прямо в руки вратарю прилетел. Тот спокойно сыграл в рамке.

Все-таки преимущество "Црвены" по игре сейчас очевидно. Семь лет, если верить статистике, не проигрывала "красная звезда" на своем поле. В последний раз именно сегодняшний соперник выступал обидчиком хозяев на этом поле.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:1. Классный футбол, ждем продолжения!

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛДАНЬЯ! 1:1!

Пошла жара! Калулу сейчас получил мяч в чужой штрафной, но переправить сферу в сетку не сумел. Мяч отскочил к Салданье, который отправил мяч в пустые ворота, воспользовавшись тем, что голкипер покинул ворота, нейтрализуя проход Калулу.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СПАЙИЧ! 1:0!

Выходит перед перерывом вперед "Црвена Звезда". Подача с левого края в центр штрафной. Не успевают выбить мяч из своей штрафной гости. В итоге Спайич добирается до сферы раньше и мощно выстреливает в цель!

44' Йованович! Снова он спасает свою команду! Тут уже Букари справа вошел в штрафную соперника, расстреливал рамку противника, но ногой отразил мяч вратарь!

43' Попадают снова в офсайд хозяев. После небольшой паузы определяют "вне игры" судьи в этой ситуации.

42' Бига прострелил мяч с левого края в центр штрафной соперника, но точности игроку не хватило в этой ситуации. Снова случилась потеря.

40' Пока только один "горчичник" рефери показал в матче, но уже несколько раз мог судья к кармашку своему обратиться и вытащить из него предупреждение.

39' Бига успел сорвать опасную атаку своего соперника. В итоге рефери дал свисток, определив явное нарушение правил в этой ситуации. Карточки мы не увидели.

38' ИВАНИЧ! Классно пробивал он по воротам соперника с 14-ти метров. Мяч прилетел в голкипера, который сыграл ногой в сторону от ворот.

37' После навеса с левого края сыграл на выходе вратарь "Црвены Звезды", который кулаками отразил мяч в сторону от рамки. Начали интереснейший футбол соперники показывать.

35' Штрафной удар Овусу заработал сейчас на правом краю. Подача с правого края на дальнюю штангу пошла, и оттуда мяч на угловой в подкате переправил Бига.

34' Разыграли в итоге угловой футболисты "Црвены Звезды". После подача в центр штрафной сыграл на опережении защитник, который вынес мяч в центр поля.

33' Иванич слева получил снаряд, после чего прострелил в центр. Сфера попала в ногу защитнику и вылетела за пределы поля. Четвертый угловой для хозяев и шестой в матче.

32' Драгович держит сейчас плечо. Явно болевые ощущения он испытывает, но продолжать матч в такой ситуации было слишком плохой затеей.

30' Бига вместо Драговича на поле появился. Замена в составе "Црвены Звезды" случилась. Первая ротация в нашей встрече случилась.

29' Гелору дали возможность пробить по воротам соперники, и мяч не лег на ногу. Сфера полетела слишком неточно и неудачно.

28' Драгович получил повреждение в борьбе за снаряд с соперником. В итоге 15-й номер хозяев оказался на газоне. Прилег он сейчас. Уже сейчас понятно, что встречу он может и не продолжить.

27' Натхо оказался на газоне. Рефери видел, что против игрока были правила нарушены, а потому тут же дал свисток. Игра продолжится.

25' Гелор подавал мяч в штрафную соперника с правого края, но на выходе уверенно сыграл вратарь, которому удалось мяч зафиксировать в своих перчатках.

24' Активно фанаты поддерживают свои команды сейчас. Очень интересным пока получается матч. Не хватает только забитых мячей.

23' Какая-то петарда сейчас в сторону углового флага прилетела. Судья даже попросил на некоторое время оппонентов отойти в сторону. Но подали угловой в конечном итоге хозяева неудачно.

21' Калулу за споры с рефери и толкания с соперником получил карточку желтого цвета. После этого "Црвена" исполнила штрафной, но заработала угловой.

20' Штрафной удар на подступах к штрафной заработали игроки "Црвены Звезды". Ждем, что придумают футболисты хозяев. До ворот порядка 30 метров.

19' Почти 20 минут отыграли соперники. Ждем, кто из соперников сможет забить первый гол в той встрече. Не хватает пока голевых моментов нам.

17' Букари отметился у "Црвены" дальним ударом тем временем. Мяч полетел значительно выше ворот. Вратарь контролировал траекторию полета снаряда.

16' Очень активны сегодня футболисты обеих команд. Они понимают, как важно победить и набрать три очка. Победа для "Партизана" в этой дуэли будет значить очень многое.

15' 15 минут отыграли соперники. Два кряду угловых разыграл "Партизан" у ворот соперника, но ничего опасного со стандартов не удалось предпринять гостям.

13' ОПАСНО! Теперь уже Захид расстреливал ворота соперника у "Партизана". Кипер "красной звезды" до мяча дотянулся, отразив мяч на угловой!

12' Иванич на Гелора отдал передачу, тот в касание выстрелил по рамке противника, но направить снаряд в цель не сумел. Рядом со стойкой сфера прошла.

11' Первые 10 минут встречи на одном дыхании мы посмотрели. А пока "Црвена Звезда" зарабатывает в поединке еще один угловой. Снова с левого края.

10' Имеет в live-режиме на 1 балл больше, чем у соперника "Партизан". Но это преимущество может растаять, если "Партизан" сегодня проиграет.

8' Сегодня, как и полагается, настоящий аншлаг у нас на стадионе. Все-таки "вечное" дерби, где априори бывают разные результаты.

7' Первый в матче угловой заработали игроки "Црвены Звезды". После подачи с левого края мяч прилетел в руки вратарю "Партизана".

6' ОПАСНО! Стаменич сейчас замыкал атаку своей команды. По воротам он пробивал после паса с левого края, но мяч угодил во вратаря.

5' Пока все очень осторожно. Соперники присматриваются друг к другу и никуда не торопятся. Мы же с вами ждем возникновения опасных моментов.

4' Ну, наконец, разрешили соперникам встречу продолжить. Сразу же в атаку пошли игроки "Црвены Звезды", которые угодили в офсайд.

2' Мы матч пока продолжить не можем. Затянуло облако дыма сейчас стадион. Ждет судья, пока все уляжется.