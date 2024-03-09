Тур: 24. Стадион: Райко Митич.
2:2
Конец матча
0'
1:0
44' ГолСпайич Урош
1:1
45' ГолСалданья
1:2
49' ГолКалулу Альдо
2:2
67' ГолНдиайе Чериф
74' Вторая желтая карточкаСеверина Ксандер
90'+10
Ход матча
44'
1:0
45'
1:1
49'
1:2
67'
2:2
74'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
18 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бахар Барак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Калулу АльдоПолузащитник
-
10 Натхо БибрасПолузащитник
-
77 Ён Чжун ГоПолузащитник
-
29 Захид ГайасНападающий
-
11 СалданьяНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Баждар СамедНападающий
-
Главный тренер: Игорь Дуля
История личных встреч
Црвена Звезда
Партизан
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
56.5%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
52.2%
14 побед 12 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
50 матчей
32%
30%
38%
16 побед 15 ничьих 19 побед
Первый тайм
22%
50%
28%
11 побед 25 ничьих 14 побед
Второй тайм
28%
38%
34%
14 побед 19 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
1.15
0.61
Среднее время на гол
78
147
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.09
0.89
Среднее время на гол
82
101
Всего голов
56
38
Голов в среднем за матч
1.12
0.76
Тотал матчей
2.5
44
Больше 88%
Меньше 12%
6
30
Больше 60%
Меньше 40%
20
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
Среднее время на гол
80
118
Бомбардиры внутри турнира
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миятович Йован
|8
|0.33
|Олайинка Питер
|7
|0.29
|Букари Осман
|7 (1)
|0.29
|Крассо Жан-Филипп
|7 (3)
|0.29
|Гелор Конга
|6 (6)
|0.25
|Иванич Мирко
|4
|0.17
|Ндиайе Чериф
|4
|0.17
|Катай Александар
|3 (1)
|0.13
|Драгович Александр
|2
|0.08
|Родич Милан
|2
|0.08
|Спайич Урош
|2
|0.08
|Ин-Бом Хван
|2 (1)
|0.08
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Мияйлович Срджан
|1
|0.04
|Кангва Кингс
|1
|0.04
|Лучич Владимир
|1
|0.04
Партизан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салданья
|16 (3)
|0.67
|Натхо Бибрас
|9 (6)
|0.38
|Захид Гайас
|7 (1)
|0.29
|Северина Ксандер
|4
|0.17
|Николич Неманья III
|3
|0.13
|Калулу Альдо
|3
|0.13
|Мениг Квинси
|2
|0.08
|Маркович Светозар
|2
|0.08
|Белич Кристиян
|2
|0.08
|Баждар Самед
|2
|0.08
|Стойкович Аранджел
|1
|0.04
|Кануте Франк
|1
|0.04
|Ковачевич Боян
|1
|0.04
|Ён Чжун Го
|1
|0.04
|Илич Михайло
|1
|0.04
|Кастильо Денил
|1
|0.04
Карточки
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Партизан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антич Никола
|0
|1
|Шчекич Александар
|0
|1
|Калулу Альдо
|0
|1
|Северина Ксандер
|0
|1
Результаты матчей
Црвена Звезда
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Партизан
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
3
7
Црвена Звезда
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (4)
0% (0)
67% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Партизан
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
25
31
Црвена Звезда
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
54% (13)
13% (3)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Партизан
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
28
38
Голы по времени матча
Забито
30
26
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
7
23%
1
4%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
5
17%
5
19%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
5
17%
7
27%
61-75
6
20%
9
35%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
29
31
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
4
14%
1
3%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
5
16%
31-45
3
10%
5
16%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
6
21%
11
35%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
19%
5
29%
29%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Забито
59
57
29 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 40
18 Забивали первыми 17
0 Не забивали 1
11
19%
2
4%
1-15
8
14%
5
9%
16-30
10
17%
10
18%
31-45
7
12%
8
14%
46-60
11
19%
12
21%
61-75
12
20%
20
35%
76-90
Пропущено
27
28
14 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
4
15%
7
25%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
2
7%
4
14%
46-60
7
26%
6
21%
61-75
4
15%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Црвена Звезда
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Бачка-Топола - Црвена Звезда 1:3 Црвена Звезда - Чукарички 3:0 Нови Пазар - Црвена Звезда 0:3 Црвена Звезда - Вождовац 2:1
Црвена Звезда - Ботев Враца 2:1 Црвена Звезда - Младост 2:0 Црвена Звезда - Спартак Субботица 3:1 Залаэгерсег - Црвена Звезда 0:1 Црвена Звезда - Хлорака 3:2 Партизан - Црвена Звезда 2:1 Спартак Суботица - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Манчестер Сити 2:3 Црвена Звезда - Младост Лучани 3:1 Напредак - Црвена Звезда 0:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1
Партизан
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Партизан - Железничар Панчево 3:1 Радник Сурдулица - Партизан 1:2 Партизан - ИМТ Нови Белград 5:2 Явор Иваньица - Партизан 0:1
Партизан - Црвена Звезда 2:1 Партизан - Раднички 1923 3:3 Раднички Ниш - Партизан 2:1 Партизан - Войводина Нови Сад 3:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4 Партизан - Чукарички 2:1 Нови Пазар - Партизан 0:1 Партизан - Вождовац 3:0 Раднички 1923 - Партизан 0:4 Спартак Суботица - Партизан 0:3 Партизан - Белград 2:1 Партизан - Младост Лучани 2:0 Напредак - Партизан 0:2 Железничар Панчево - Партизан 1:2 Партизан - Радник Сурдулица 3:2 Партизан - Будучность 2:1
Результаты матчей
Црвена Звезда
Партизан
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 33%
2
7 раз 29%
1
5 раз 21%
4
3 раза 13%
5
1 раз 4%
2
9 раз 38%
3
9 раз 38%
1
3 раза 13%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Црвена Звезда
Партизан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
75
75
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
57
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
204
1212
1113
420
222
123
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|19
|3
|2
|57 - 28
|60
|2.
|24
|19
|2
|3
|60 - 22
|59
|3.
|24
|13
|8
|3
|41 - 20
|47
|4.
|24
|12
|2
|10
|35 - 36
|38
|5.
|24
|11
|5
|8
|35 - 27
|38
|6.
|24
|10
|6
|8
|25 - 29
|36
|7.
|24
|10
|4
|10
|28 - 27
|34
|8.
|24
|9
|7
|8
|34 - 38
|34
|9.
|24
|9
|3
|12
|22 - 32
|30
|10.
|24
|8
|5
|11
|24 - 33
|29
|11.
|24
|7
|7
|10
|31 - 36
|28
|12.
|24
|7
|3
|14
|28 - 39
|24
|13.
|1:1
|24
|6
|6
|12
|23 - 31
|24
|14.
|24
|6
|4
|14
|24 - 37
|22
|15.
|1:1
|24
|5
|5
|14
|28 - 46
|20
|16.
|24
|2
|8
|14
|15 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|32 - 9
|32
|2.
|12
|10
|1
|1
|31 - 17
|31
|3.
|12
|7
|3
|2
|20 - 13
|24
|4.
|12
|7
|1
|4
|16 - 12
|22
|5.
|12
|7
|1
|4
|17 - 17
|22
|6.
|12
|6
|4
|2
|23 - 13
|22
|7.
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|8.
|12
|6
|3
|3
|20 - 15
|21
|9.
|12
|6
|3
|3
|15 - 12
|21
|10.
|12
|5
|2
|5
|16 - 16
|17
|11.
|12
|5
|0
|7
|12 - 19
|15
|12.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|11 - 15
|15
|13.
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|1:1
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|8 - 15
|12
|16.
|12
|1
|4
|7
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|12
|9
|0
|3
|28 - 13
|27
|3.
|12
|7
|5
|0
|21 - 5
|26
|4.
|12
|5
|2
|5
|16 - 18
|17
|5.
|12
|5
|1
|6
|15 - 15
|16
|6.
|12
|5
|1
|6
|18 - 19
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|10 - 13
|15
|8.
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|9.
|12
|3
|3
|6
|12 - 15
|12
|10.
|12
|3
|1
|8
|15 - 23
|10
|11.
|12
|2
|4
|6
|14 - 25
|10
|12.
|1:1
|12
|2
|3
|7
|12 - 16
|9
|13.
|1:1
|12
|2
|2
|8
|12 - 26
|8
|14.
|12
|1
|4
|7
|9 - 16
|7
|15.
|12
|1
|3
|8
|8 - 23
|6
|16.
|12
|1
|2
|9
|8 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Партизан
|Салданья
|16
|ИМТ Нови Белград
|Milos Lukovic
|11
|Вождовац
|Borisav Burmaz
|10
|Чукарички
|Миладинович Игор
|9
|Партизан
|Натхо Бибрас
|9
|Раднички 1923
|Fedja Dudic
|1
|Раднички 1923
|Milos Vidovic
|1
|Раднички 1923
|Митрович Милан
|1
|Младост Лучани
|Йоксимович Милан
|1
|Партизан
|Антич Никола
|1