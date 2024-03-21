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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Португалия
FIFA #7
 
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Швеция
FIFA #26
Прогнозы 125
Португалия 92.8% (116)
X 3.2% (4)
Швеция 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Швеция
1.44
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5.50
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8.80
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1
Патрисиу
Руй
2
Семеду
Нелсон
3
Пепе
Кеплер
4
Диаш
Рубен
19
Мендеш
Нуну
8
Фернандеш
Бруну
6
Пальинья
Жоау
23
Луис
Матеус
II
10
Силва
Бернарду
9
Рамуш
Гонсалу
17
Леау
Рафаэл
1
Ольсен
Робин
7
Хольм
Эмиль
4
Хин
Исак
3
Линделоф
Виктор
6
Аугустинссон
Людвиг
19
Сванберг
Маттиас
8
Каюсте
Йенс
21
Кулушевски
Деян
9
Исак
Александр
11
Эланга
Энтони
17
Дьёкереш
Виктор
Португалия
Швеция

История личных встреч

Португалия
Швеция

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
3:0
ЛНУ
0:2
ТМС
2:3
ЧМОМ
2:3
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
78

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2
Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0
Швеция
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1
Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в товарищеском матче в Гимараеше сборная Португалии принимает сборную Швеции. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 марта 2024, осталось 27 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 50.8% пользователей.
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Прогнозы 125
Португалия 92.8% (116)
X 3.2% (4)
Швеция 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Швеция
1.44
Реклама, betcity.ru
5.50
Реклама, betboom.ru
8.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Португалия - Швеция онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Португалия - Швеция

Исход игры
Португалия
92.9% (117)
Ничья
3.2% (4)
Швеция
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
72.32% (81)
Меньше
27.68% (31)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
2:1 Португалия
50.8% (64)
2:0 Португалия
15.1% (19)
3:1 Португалия
9.5% (12)
1:0 Португалия
8.7% (11)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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