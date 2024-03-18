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Португалия
FIFA #7
 
Позже
Швеция
FIFA #26
Прогнозы 48
Португалия 95.8% (46)
X 2.1% (1)
Швеция 2.1% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Швеция
1.43
4.87
8.00
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История личных встреч

Португалия
Швеция

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
3:0
ЛНУ
0:2
ТМС
2:3
ЧМОМ
2:3
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

78
78

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Португалия - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Португалия 0:2 Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Португалия - Словакия 3:2
Португалия - Люксембург 9:0 Словакия - Португалия 0:1 Исландия - Португалия 0:1 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Люксембург - Португалия 0:6 Португалия - Лихтенштейн 4:0 Марокко - Португалия 1:0 Португалия - Швейцария 6:1 Южная Корея - Португалия 2:1 Португалия - Уругвай 2:0 Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0
Швеция
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Швеция - Эстония 2:1 Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1
Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1 Норвегия - Швеция 3:2 Швеция - Сербия 0:1 Швеция - Норвегия 1:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Швеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 48
    Португалия 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Швеция 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Швеция
    1.43
    4.87
    8.00
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия - Швеция

    Исход игры
    Португалия
    93.9% (46)
    Ничья
    2% (1)
    Швеция
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.44% (38)
    Меньше
    15.56% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    59.2% (29)
    3:1 Португалия
    14.3% (7)
    2:0 Португалия
    8.2% (4)
    1:0 Португалия
    6.1% (3)
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