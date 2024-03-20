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Тур: 1. Стадион: .
Франция
FIFA #2
 
Позже
Германия
FIFA #16
Прогнозы 34
Франция 67.6% (23)
X 26.5% (9)
Германия 5.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция
Ничья
Германия
1.86
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4.00
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4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Франция
Германия

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

120%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ТМС
2:1
Е2
1:0
ЛНУ
2:1
ЛНУ
0:0
ТМС
2:2
Е2
0:2
ТМС
2:0
ЧМ
0:1
ТМС
1:2
ММ
3:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
90

Результаты последних матчей

Франция
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Греция - Франция 2:2 Франция - Гибралтар 14:0 Франция - Шотландия 4:1 Нидерланды - Франция 1:2
Германия - Франция 2:1 Франция - Ирландия 2:0 Франция - Греция 1:0 Гибралтар - Франция 0:3 Ирландия - Франция 0:1 Франция - Нидерланды 4:0 Аргентина - Франция 3:3 Франция - Марокко 2:0 Англия - Франция 1:2 Франция - Польша 3:1 Тунис - Франция 1:0 Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0 Франция - Хорватия 0:1
Германия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Австрия - Германия 2:0 Германия - Турция 2:3 Мексика - Германия 2:2 США - Германия 1:3
Германия - Франция 2:1 Германия - Япония 1:4 Германия - Колумбия 0:2 Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0 Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Германия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2024, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 34
    Франция 67.6% (23)
    X 26.5% (9)
    Германия 5.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Германия
    1.86
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    4.00
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    4.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Франция - Германия

    Исход игры
    Франция
    67.6% (23)
    Ничья
    26.5% (9)
    Германия
    5.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.65% (23)
    Меньше
    32.35% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    85.29% (29)
    Нет
    14.71% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Франция
    47.1% (16)
    1:1 Ничья
    17.6% (6)
    2:0 Франция
    8.8% (3)
    2:2 Ничья
    8.8% (3)
    1:2 Германия
    5.9% (2)
    3:2 Франция
    5.9% (2)
    1:0 Франция
    5.9% (2)
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