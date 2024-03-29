Стадион: Райт ту Дрим Парк. Зрители: 5831 Главный судья: Jens Grabski Maae
2:3
Конец матча
0'
0:1
33' ГолЛинкс Гифт
41' Желтая карточкаТверсков Йеппе
1:1
44' ГолОсман Ибрагим
1:2
45' ГолБех Тобиас
45' Желтая карточкаВилладсен Оливер
45' Желтая карточкаИнгвартсен Маркус
45' Желтая карточкаПоульсен Николай
2:2
61' ГолСкьеллеруп Андреас
2:3
78' ГолТингагер Фредерик
84' Желтая карточкаКнустер Матс
90' Вторая желтая карточкаВилладсен Оливер
90'+10
Ход матча
33'
0:1
41'
44'
1:1
45'
1:2
45'
45'
61'
78'
84'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
479 Количество передач 308
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Нагало
Адамо
11
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
23 Tobias Bach
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
АГФ Орхус
29 матчей
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.1%
41.4%
18 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
53 матча
41.5%
24.5%
34%
22 победы 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
34%
47.2%
18.8%
18 побед 25 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.7%
32.1%
30.2%
20 побед 17 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
42
Голов в среднем за матч
1.68
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.39
1.48
Среднее время на гол
64
60
Всего голов
81
79
Голов в среднем за матч
1.53
1.49
Тотал матчей
2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 74%
Меньше 26%
14
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
21
Больше 40%
Меньше 60%
32
12
Больше 23%
Меньше 77%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
58
60
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Кристиан
|3
|0.6
|Осман Ибрагим
|2
|0.4
|Хардер Конрад
|2
|0.4
|Фресе Мартин
|1
|0.2
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.2
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0.2
|Барслунд Каре
|1
|0.2
|Свенссон Даниэль
|1 (1)
|0.2
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беихмо Феликс
|2
|0.4
|Тингагер Фредерик
|2
|0.4
|Mathias Sauer
|2
|0.4
|Мортенсен Патрик
|1
|0.2
|Серра Янни
|1
|0.2
|Андерсон Микаэль
|1
|0.2
|Линкс Гифт
|1
|0.2
|Бех Тобиас
|1
|0.2
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилладсен Оливер
|1
|1
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
2
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АГФ Орхус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
2
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
4
33%
2
17%
46-60
3
25%
4
33%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2
Результаты матчей
Норшелланн
АГФ Орхус
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
АГФ Орхус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Фредерисия
|Tobias Bach
|3
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Норшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 1
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|2
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|2