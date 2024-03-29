Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Нагало Адамо из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Jacob Andersen.

89' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

88' Норшеланн пытается что-то создать.

88' Мадсен Мадс Эмиль пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

88' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Хардер Конрад из команды Норшеланн в офсайде

86' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

84' Кнустер Матс получил желтую карточку от судьи

84' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Норшеланн пытается что-то создать.

83' Хорошую попытку сделал Tobias Bach . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Норшеланн пытается что-то создать.

81' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Антман Оливер не смог попасть в створ ударом издали

80' Норшеланн контролирует мяч.

79' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

77' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Оооо... вот это был удар! Тобиас Бех должен был забить с этой позиции.

75' Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

73' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн в офсайде

73' Норшеланн пытается что-то создать.

73' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Тобиас Бех возвращается на поле.

71' Матч возобновится спорным мячом

70' Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Ох, нехорошо это выглядит. Тобиас Бех получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Тобиас Бех на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Норшеланн контролирует мяч.

62' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

61' Г О О О О Л - Скьеллеруп Андреас правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

60' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Норшеланн

59' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Осман Ибрагим получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Осман Ибрагим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Норшеланн

56' Андерсон Микаэль не смог попасть в створ ударом издали

55' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Осман Ибрагим из команды Норшеланн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

53' Норшеланн пытается что-то создать.

53' Мадсен Мадс Эмиль пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Норшеланн контролирует мяч.

50' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Норшеланн

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Норшеланн

46' Норшеланн пытается что-то создать.