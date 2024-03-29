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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 5831 Главный судья: Jens Grabski Maae
Норшелланн
2:3
Конец матча
АГФ Орхус
0'
0:1
33' Гол
Линкс Гифт
41' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
1:1
44' Гол
Осман Ибрагим
1:2
45' Гол
Бех Тобиас
45' Желтая карточка
Вилладсен Оливер
45' Желтая карточка
Ингвартсен Маркус
45' Желтая карточка
Поульсен Николай
2:2
61' Гол
Скьеллеруп Андреас
2:3
78' Гол
Тингагер Фредерик
84' Желтая карточка
Кнустер Матс
90' Вторая желтая карточка
Вилладсен Оливер
90'+10

Ход матча

33'
0:1
Линкс Гифт
41'
Тверсков Йеппе
 
44'
Осман Ибрагим
1:1
45'
1:2
Бех Тобиас
45'
Вилладсен Оливер
 
45'
Ингвартсен Маркус
 
45'
 
Поульсен Николай
49'
 
Кнудсен Магнус
Поульсен Николай
61'
Скьеллеруп Андреас
2:2
70'
Антман Оливер
Фресе Мартин
 
78'
2:3
Тингагер Фредерик
79'
 
Кнустер Матс
Каль Эрик
79'
 
Якоб Андерсен
Бех Тобиас
79'
 
Tobias Bach
Линкс Гифт
84'
Хардер Конрад
Хансен Мадс
 
84'
 
Кнустер Матс
90'
Расмуссен Кристиан
Осман Ибрагим
 
90'
 
Акото Михаэль
Беихмо Феликс
90'
Асконе Рокко
Ингвартсен Маркус
 
90'
Вилладсен Оливер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 479 Количество передач 308
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
11
Хансен
Мадс
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
7
Ингвартсен
Маркус
14
Осман
Ибрагим
8
Скьеллеруп
Андреас
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Беихмо
Феликс
5
Тингагер
Фредерик
40
Йенсен-Эббью
Йонас
11
Линкс
Гифт
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
8
Андерсон
Микаэль
Норшелланн
4-3-3
АГФ Орхус
3-4-3

История личных встреч

Норшелланн
АГФ Орхус

29 матчей

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.1%
41.4%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69%
31%
20 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

53 матча

41.5%
24.5%
34%
22 победы 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

34%
47.2%
18.8%
18 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.7%
32.1%
30.2%
20 побед 17 ничьих 16 побед

История матчей

СД
0:0
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

42
42

Голов в среднем за матч

1.68
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.39
1.48

Среднее время на гол

64
60

Всего голов

81
79

Голов в среднем за матч

1.53
1.49

Тотал матчей

2.5
50
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 74%
Меньше 26%
14
26
Больше 49%
Меньше 51%
27
21
Больше 40%
Меньше 60%
32
12
Больше 23%
Меньше 77%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

58
60

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Кристиан 3 0.6
Осман Ибрагим 2 0.4
Хардер Конрад 2 0.4
Фресе Мартин 1 0.2
Беньямин Нюгрен 1 0.2
Скьеллеруп Андреас 1 0.2
Барслунд Каре 1 0.2
Свенссон Даниэль 1 (1) 0.2
АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беихмо Феликс 2 0.4
Тингагер Фредерик 2 0.4
Mathias Sauer 2 0.4
Мортенсен Патрик 1 0.2
Серра Янни 1 0.2
Андерсон Микаэль 1 0.2
Линкс Гифт 1 0.2
Бех Тобиас 1 0.2

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 1 1
Свенссон Даниэль 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Кнустер Матс 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Бьюр Петер 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АГФ Орхус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Норшелланн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АГФ Орхус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
2
Норшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АГФ Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
4
33%
2
17%
46-60
3
25%
4
33%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Норшелланн - Раннерс 1:1 Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0
Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Видовре 1:0 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3
Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Ишой - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2

Результаты матчей

Норшелланн
АГФ Орхус

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
АГФ Орхус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
2
3
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
5 Норшелланн
1 Академик БК
3 АГФ Орхус
2 Брондбю
2 Копенгаген
3 Силькеборг
4 Фредерисия
2 Люнгбю
1/2 финала
2 Норшелланн
3 АГФ Орхус
6 Силькеборг
1 Фредерисия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 4
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 2
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Норшелланн Вилладсен Оливер 1 1
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Силькеборг Маккоуотт Каллум 2
Копенгаген Бардгджи Руни 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 94'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Тингагер Фредерик возвращается на поле.
    • 94'
      Хардер Конрад возвращается на поле.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 94'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тингагер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 94'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хардер Конрад получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 94'
      Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 94'
      Хардер Конрад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 56'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, АГФ Орхус: 33%.
    • 55'
      Мортенсен Патрик успешно блокирует удар.
    • 55'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Поульсен Николай получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 54'
      Ингвартсен Маркус получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 54'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Линкс Гифт из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 53'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 53'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 53'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Хансен Андреас III
    • 53'
      Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 50'
      Вилладсен Оливер получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадсен Мадс Эмиль
    • 50'
      ШТАНГА! Пробил головой Хансен Киан прямо в каркас ворот!
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, АГФ Орхус: 31%.
    • 50'
      Назначен штрафной. Пострадал Фресе Мартин, его свалил Линкс Гифт.
    • 49'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Г О О О О Л - Тобиас Бех из команды АГФ Орхус забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
    • 47'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 46'
      Осман Ибрагим удалось забить из легкой позиции.
    • 46'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, АГФ Орхус: 32%.
    • 44'
      Ингвартсен Маркус сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О О Л - Осман Ибрагим из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Осман Ибрагим легко с этим справился!
    • 44'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 44'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Линкс Гифт из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 43'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 41'
      Рефери не любит споров - именно за это Тверсков Йеппе сейчас получил желтую
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Линкс Гифт из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Осман Ибрагим
    • 41'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 40'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Тингагер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, АГФ Орхус: 34%.
    • 39'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 39'
      АГФ Орхус начинает контратаку
    • 38'
      Андерсон Микаэль возвращается на поле.
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 38'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Ох, нехорошо это выглядит. Андерсон Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 37'
      Андерсон Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Судья сигнализирует, что Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Йенсен-Эббью Йонас
    • 36'
      Тингагер Фредерик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 63%, АГФ Орхус: 37%.
    • 35'
      Тингагер Фредерик успешно блокирует удар.
    • 35'
      Хансен Киан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Мортенсен Патрик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 34'
      Отличный гол забил Линкс Гифт
    • 34'
      Команда АГФ Орхус забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 33'
      Г О О О О Л - Линкс Гифт из команды АГФ Орхус левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 33'
      Нагало Адамо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 32'
      Свенссон Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Мадсен Мадс Эмиль.
    • 31'
      Оооо... вот это был удар! Осман Ибрагим должен был забить с этой позиции.
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 30'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 30'
      Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Мортенсен Патрик.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, АГФ Орхус: 39%.
    • 30'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Йенсен-Эббью Йонас из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 27'
      Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 26'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, АГФ Орхус: 38%.
    • 25'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 24'
      Поульсен Николай из команды АГФ Орхус заходит слишком далеко, он валит Хансен Мадс.
    • 24'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 23'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Мадсен Мадс Эмиль.
    • 23'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 22'
      Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 22'
      Поульсен Николай возвращается на поле.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 20'
      Поульсен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, АГФ Орхус: 36%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Тобиас Бех из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 18'
      Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Каль Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 57%, АГФ Орхус: 43%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Беихмо Феликс успешно блокирует удар.
    • 14'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 14'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 13'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Пикок-Фаррелл Бэйли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 39%, АГФ Орхус: 61%.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 8'
      Мадсен Мадс Эмиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Беихмо Феликс из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт
    • 7'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 7'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, АГФ Орхус: 50%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 5'
      Шанс! Мортенсен Патрик из команды АГФ Орхус пробил головой, но мимо
    • 5'
      Андерсон Микаэль из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 4'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 1'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 1'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      АГФ Орхус начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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