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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 5812 Главный судья: Кехлет Якоб
Силькеборг
6:1
Конец матча
Фредерисия
0'
1:0
15' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
2:0
19' Гол
Адамсен Тонни
3:0
24' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
4:0
49' Гол
Маттссон Пелле
4:1
52' Гол
Фредерик Карстенсен
55' Желтая карточка
Бринк Марк
5:1
63' Пенальти
Адамсен Тонни
6:1
69' Пенальти
Адамсен Тонни
90' Желтая карточка
Emilio Simonsen
90'+4

Ход матча

15'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
1:0
19'
Адамсен Тонни
2:0
24'
Тордарсон Стефан-Тейтюр
3:0
46'
Маккоуотт Каллум
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
49'
Маттссон Пелле
4:0
52'
4:1
Фредерик Карстенсен
55'
Бринк Марк
 
63'
Адамсен Тонни
5:1
66'
 
Mikkel Juhl Andersen
Риттер Николай
66'
 
Эгелунд Патрик
Бергер Софус
67'
 
Jakob Vestergaard Jessen
Маркуссен Густав
69'
Адамсен Тонни
6:1
75'
Эстрём Робин
Феликс Йоэль
 
75'
Куск Каспер
Бринк Марк
 
76'
 
Далль Эскилль
Фредерик Карстенсен
76'
 
Вольгемут Миккель
Christian Groendal
84'
Asbjom Bondergaard
Адамсен Тонни
 
84'
Nikolai Jacobsen
Mads Larsen
 
90'
 
Emilio Simonsen

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 762 Количество передач 452
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ларсен
Николай
19
Гаммельбю
Йенс-Мартин
25
Редин
Понтус
4
Феликс
Йоэль
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
20
Mads
Larsen
23
Адамсен
Тонни
1
Ламхауге
Маттиас
14
Андэрс
Дахл
4
Фишер
Миккель
18
Йулсгор
Йеспер
2
Риттер
Николай
12
Фредерик
Карстенсен
24
Хетеми
Лундрим
7
Маркуссен
Густав
21
Бергер
Софус
15
Emilio
Simonsen
17
Christian
Groendal
Силькеборг
4-3-2-1
Фредерисия
4-2-3-1

История личных встреч

Силькеборг
Фредерисия

15 матчей

100%
15 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:0
К
3:4
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
К
0:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
1:2
ПД
1:2

Голы

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.82

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.82
0.63

Среднее время на гол

110
144

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.26
1.32

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
68

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 4 (2) 0.67
Маккоуотт Каллум 3 0.5
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.33
Тенгстедт Сёрен 2 0.33
Клинг Андерс 2 0.33
Сальквист Тобиас 1 0.17
Маттссон Пелле 1 0.17
Сонне Оливер 1 0.17
Nikolai Jacobsen 1 0.17
Фредерисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Bach 3 0.43
Adam Jakobsen 2 0.29
Маркуссен Густав 2 0.29
Рёйкьер Никлас 1 0.14
Emilio Simonsen 1 0.14
Бергер Софус 1 0.14
Фредерик Карстенсен 1 0.14

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккоуотт Каллум 2 0
Бринк Марк 1 0
Маттссон Пелле 1 0
Клинг Андерс 1 0
Фредерисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йулсгор Йеспер 1 0
Emilio Simonsen 1 0
Бергер Софус 1 0
Фишер Миккель 1 0
Tobias Bach 1 0
Jakob Vestergaard Jessen 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фредерисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
1
Силькеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фредерисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
6
Силькеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Фредерисия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
11%
2
18%
1-15
4
22%
4
36%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
28%
1
9%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0
Фредерисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредерисия - Кёге 2:2 Нествед - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Ольборг 2:3 Хобро - Фредерисия 0:2
Фредерисия - Сённерйюск 0:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Брондбю - Фредерисия 9:0 Мидделфарт - Фредерисия 1:2 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Фредерисия - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Б-93 0:4 Хорсенс - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Колдинг 1:0 Фредерисия - Оденсе 3:1 Хельсингёр - Фредерисия 3:3 Хиллерёд - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Сённерйюск 1:2 Фредерисия - Нествед 4:1

Результаты матчей

Силькеборг
Фредерисия

Точный счет

1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
1:8
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
8
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:8
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
8
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Фредерисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
2
2.5
3
2
1
3
3.5
2
3
1
3
4.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
2
3
3
2.5
5
2
2
4
3.5
2
5
2
4
4.5
2
5
1
5
5.5
2
5
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
5 Норшелланн
1 Академик БК
3 АГФ Орхус
2 Брондбю
2 Копенгаген
3 Силькеборг
4 Фредерисия
2 Люнгбю
1/2 финала
2 Норшелланн
3 АГФ Орхус
6 Силькеборг
1 Фредерисия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 4
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 2
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Норшелланн Вилладсен Оливер 1 1
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Силькеборг Маккоуотт Каллум 2
Копенгаген Бардгджи Руни 2
Весь список
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