Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 5812 Главный судья: Кехлет Якоб
6:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
2:0
19' ГолАдамсен Тонни
3:0
24' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
4:0
49' ГолМаттссон Пелле
4:1
52' ГолФредерик Карстенсен
55' Желтая карточкаБринк Марк
5:1
63' ПенальтиАдамсен Тонни
6:1
69' ПенальтиАдамсен Тонни
90' Желтая карточкаEmilio Simonsen
90'+4
Ход матча
15'
19'
2:0
24'
49'
4:0
52'
55'
63'
5:1
69'
6:1
90'
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
762 Количество передач 452
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Редин
Понтус
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
20
Mads
Larsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шварц РонниНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Михаэль Хансен
История личных встреч
Силькеборг
Фредерисия
15 матчей
100%
15 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.82
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.82
0.63
Среднее время на гол
110
144
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.26
1.32
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
68
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|0.67
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.5
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.33
|Тенгстедт Сёрен
|2
|0.33
|Клинг Андерс
|2
|0.33
|Сальквист Тобиас
|1
|0.17
|Маттссон Пелле
|1
|0.17
|Сонне Оливер
|1
|0.17
|Nikolai Jacobsen
|1
|0.17
Фредерисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tobias Bach
|3
|0.43
|Adam Jakobsen
|2
|0.29
|Маркуссен Густав
|2
|0.29
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.14
|Emilio Simonsen
|1
|0.14
|Бергер Софус
|1
|0.14
|Фредерик Карстенсен
|1
|0.14
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккоуотт Каллум
|2
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Маттссон Пелле
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Фредерисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Emilio Simonsen
|1
|0
|Бергер Софус
|1
|0
|Фишер Миккель
|1
|0
|Tobias Bach
|1
|0
|Jakob Vestergaard Jessen
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фредерисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
1
Силькеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фредерисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
6
Силькеборг
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Фредерисия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
11%
2
18%
1-15
4
22%
4
36%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
5
28%
1
9%
61-75
1
6%
1
9%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Брондбю - Силькеборг 4:1 Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0
Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0
Фредерисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредерисия - Кёге 2:2 Нествед - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Ольборг 2:3 Хобро - Фредерисия 0:2
Фредерисия - Сённерйюск 0:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Брондбю - Фредерисия 9:0 Мидделфарт - Фредерисия 1:2 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Фредерисия - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Б-93 0:4 Хорсенс - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Колдинг 1:0 Фредерисия - Оденсе 3:1 Хельсингёр - Фредерисия 3:3 Хиллерёд - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Сённерйюск 1:2 Фредерисия - Нествед 4:1
Результаты матчей
Силькеборг
Фредерисия
Точный счет
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
1:8
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
8
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:8
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
8
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Фредерисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
32
13
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
33
52
24
25
24
25
15
25
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Фредерисия
|Tobias Bach
|3
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Норшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 1
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|2
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|2