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  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 1. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:3
Перерыв
Мальмё
0'
0:1
14' Гол
Телин Исаак
16' Желтая карточка
Kevin Jansson
22' Желтая карточка
Daniel Eid
23' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
0:2
32' Гол
Ботхейм Эрик
0:3
44' Гол
Нанаси Себастьян
45' Желтая карточка
Эрикссон Антон

Ход матча

14'
0:1
Телин Исаак
(Нанаси Себастьян)
16'
Kevin Jansson
 
22'
Daniel Eid
 
23'
 
Стрюгер-Ларсен Йенс
32'
0:2
Ботхейм Эрик
(Телин Исаак)
44'
0:3
Нанаси Себастьян
45'
Эрикссон Антон
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Мальмё
63.00
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6.40
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4.40
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
16
Салихович
Дино
25
Kevin
Jansson
15
Бьёрк
Карл
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
17
Шабани
Лаорент
22
Прица
Тим
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
11
Нанаси
Себастьян
7
Розенгрен
Отто
23
Йонсен
Лассер
Берг
5
Рикс
Сёрен
20
Ботхейм
Эрик
9
Телин
Исаак
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Мальмё
4-4-2

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Мальмё

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 14 побед

31 матч

25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
25.8%
45.2%
9 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

К
5:2
А
0:1
А
3:0
А
2:1
А
0:2
А
1:1
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
1:1
ТМК
4:1
А
3:1
А
2:1
А
1:3
А
1:2
А
1:2
А
3:1
К
1:0
А
0:2
А
3:1
А
3:0
А
1:2
А
0:2
А
1:1
А
2:0
А
3:2
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:1

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.47
0.88

Среднее время на гол

61
102

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.4

Среднее время на гол

48
64

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.68
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
79

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 1 1
Нанаси Себастьян 1 1
Ботхейм Эрик 1 1

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 1 0
Kevin Jansson 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2
ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2 Лакста - ИФК Норрчепинг 0:6
Мальмё
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8
Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё-Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2 Хаммарбю - Мальмё 1:3 Мальмё - Гётеборг 2:2 Сириус - Мальмё 1:3
Команда И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Броммапойкарна
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ИФК Норрчепинг
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Броммапойкарна
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Мальмё
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ИФК Норрчепинг
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
ИФК Норрчепинг
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мьельбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Броммапойкарна
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
АИК
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 1 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 1 (1)
Мальмё Ботхейм Эрик 1
Весь список

Топ нарушителей
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
ИФК Норрчепинг Daniel Eid 1
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 1
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Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Мальмё
63.00
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Мальмё
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