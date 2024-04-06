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  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: .
Броммапойкарна
2:2
Конец матча
АИК
0'
1:0
31' Гол
Фрицсон Людвиг
45' Желтая карточка
Тимосси-Андерссон Алекс
1:1
53' Гол
Модесто Руй
69' Желтая карточка
Filip Sidklev
1:2
70' Гол
Abdihakin Ali
76' Желтая карточка
Целина Берсант
1:2
90' Не забитый пенальти
Васич Никола
2:2
90' Гол
Васич Никола
90'+6

Ход матча

31'
Фрицсон Людвиг
(Ирандуст Далехо)
1:0
45'
Тимосси-Андерссон Алекс
 
53'
1:1
Модесто Руй
(Фараж Омар)
62'
Абрахамссон Александер
Ирандуст Далехо
 
69'
 
Victor Andersson
Фараж Омар
69'
 
Abdihakin Ali
Taha Ayari
69'
Filip Sidklev
 
70'
1:2
Abdihakin Ali
(Тюкосен Мадс)
71'
Васич Никола
Эрквист Расмус
 
76'
 
Целина Берсант
85'
Пичках Пайя
Чалышир Андре
 
85'
Бьёркандер Эрик
Wilmer Odefalk
 
90'
Васич Никола
1:2
90'
Васич Никола
2:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
35
Бергстрём
Лукас
17
Alexander
Jensen
26
Чалышир
Андре
27
Барслунд
Каре
2
Торбьерн
Эггем
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
10
Wilmer
Odefalk
7
Кристенсен
Фредерик
11
Эрквист
Расмус
12
Ирандуст
Далехо
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
10
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
9
Фараж
Омар
Броммапойкарна
4-4-2
АИК
4-4-2

История личных встреч

Броммапойкарна
АИК

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

16 матчей

12.5%
18.8%
68.7%
2 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:3
А
2:2
А
0:2
ТМК
1:2
ТМК
2:2
А
0:2
А
5:1
А
0:4
А
4:2
А
0:6
А
4:0
А
2:1
А
0:0
А
2:1
А
2:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

2
13

Голов в среднем за матч

0.29
1.44

Среднее время на гол

315
62

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

2.56
2.86

Среднее время на гол

35
31

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.56
2.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

57
43

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрицсон Людвиг 2 1
Васич Никола 1 0.5
Adam Jakobsen 1 0.5
Wilmer Odefalk 1 0.5
Кристенсен Фредерик 0 0
Ирандуст Далехо 0 0
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 1
Abdihakin Ali 1 0.5
Фараж Омар 0 0
Тюкосен Мадс 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Васич Никола 1 0
Filip Sidklev 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салетрос Антон 1 0
Целина Берсант 1 0
Эд Эскил 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Броммапойкарна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Броммапойкарна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1
Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 0:3
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3
Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0 АИК - Юргорден 2:0

Результаты матчей

Броммапойкарна
АИК

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
2.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Мьельбю
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ИФК Норрчепинг
 0:0 2 0 1 1 1 - 5 1
11.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мьельбю
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
ИФК Норрчепинг
 0:0 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ИФК Норрчепинг
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 2
АИК Модесто Руй 2
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Хеккен Ховланд Эвен 1
Сириус Перссон Хоаким 1
Мальмё Стрюгер-Ларсен Йенс 1
Весь список
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    • 46'
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