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  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: .
Мьельбю
3:0
Второй тайм: 90'
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
14' Гол
Бергстрем Якоб
2:0
19' Гол
Викстрём Расмус
2:0
25' Не забитый пенальти
Йоханссон Александр
3:0
59' Гол
Рёйкьер Никлас
61' Желтая карточка
Kevin Jansson
82' Желтая карточка
Бергстрем Якоб
85' Желтая карточка
90' Желтая карточка

Ход матча

14'
Бергстрем Якоб
(Йоханссон Александр)
1:0
19'
Викстрём Расмус
(Elliot Stroud)
2:0
25'
Йоханссон Александр
2:0
46'
 
Салихович Дино
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
59'
Рёйкьер Никлас
(Йоханссон Александр)
3:0
61'
 
Kevin Jansson
68'
 
Сисей Йеспер
Эрикссон Антон
68'
 
Marcus Baggesen
Каллей Яхья
69'
 
Ture Sandberg
Бьёрк Карл
77'
Йоханссон Херман
Штоль Адам
 
77'
Seedy Jagne
Йоханссон Александр
 
77'
Брорссон Арвид
Густафссон Виктор
 
82'
Бергстрем Якоб
 
85'
 
85'
Isac Johnsson
Рёйкьер Никлас
 
90'
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Мьельбю
Ничья
ИФК Норрчепинг
3.35
3.40
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34.00
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Все Коэффициенты
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
18
Бергстрем
Якоб
16
Йоханссон
Александр
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
25
Kevin
Jansson
9
Траустасон
Арнор
15
Бьёрк
Карл
22
Прица
Тим
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
5
Нюман
Кристоффер
Мьельбю
3-5-2
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Мьельбю
ИФК Норрчепинг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:2
А
1:2
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
3:2
А
1:2
КШ
2:0
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
0:3
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.13
1.36

Среднее время на гол

80
66

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.36
0.88

Среднее время на гол

66
102

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.26
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
77

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рёйкьер Никлас 1 0.5
Викстрём Расмус 1 0.5
Густафссон Виктор 1 0.5
Бергстрем Якоб 1 0.5
Йоханссон Александр 0 0
Seedy Jagne 0 0
Elliot Stroud 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигюргейрссон Исак 1 0.5
Daniel Eid 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тернквист Ноэль 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jansson 2 0
Daniel Eid 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Каллей Яхья 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3
Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2
Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2

Результаты матчей

Мьельбю
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 3:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
ИФК Норрчепинг
 0:3 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 0:3 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 3:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
ИФК Норрчепинг
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 2
АИК Модесто Руй 2
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 2
Хеккен Ховланд Эвен 1
Сириус Перссон Хоаким 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Йоханссон Александр пробил пенальти, но не смог забить!
    • 19'
      Эллиот Страуд сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Викстрём Расмус бьет в цель!
    • 14'
      Йоханссон Александр сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Бергстрем Якоб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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