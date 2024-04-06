Тур: 2. Стадион: Страндваллен.
3:0
Второй тайм: 90'
0'
1:0
14' ГолБергстрем Якоб
2:0
19' ГолВикстрём Расмус
2:0
25' Не забитый пенальтиЙоханссон Александр
3:0
59' ГолРёйкьер Никлас
61' Желтая карточкаKevin Jansson
82' Желтая карточкаБергстрем Якоб
Ход матча
14'
19'
2:0
25'
59'
61'
82'
85'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
11
Штоль
Адам
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
15
Бьёрк
Карл
22
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
22 Прица ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сисей ЙесперПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Мьельбю
ИФК Норрчепинг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.13
1.36
Среднее время на гол
80
66
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.36
0.88
Среднее время на гол
66
102
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.26
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
77
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.5
|Викстрём Расмус
|1
|0.5
|Густафссон Виктор
|1
|0.5
|Бергстрем Якоб
|1
|0.5
|Йоханссон Александр
|0
|0
|Seedy Jagne
|0
|0
|Elliot Stroud
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.5
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тернквист Ноэль
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Jansson
|2
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
0
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3
Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2
Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2
Результаты матчей
Мьельбю
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|16.
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|2
|АИК
|Модесто Руй
|2
|Мальмё
|Телин Исаак
|1 (2)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|1 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|1 (1)
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Броммапойкарна
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|ИФК Норрчепинг
|Kevin Jansson
|2
|Хеккен
|Ховланд Эвен
|1
|Сириус
|Перссон Хоаким
|1