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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 2851
Мьельбю
3:0
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
14' Гол
Бергстрем Якоб
2:0
19' Гол
Викстрём Расмус
2:0
25' Не забитый пенальти
Йоханссон Александр
3:0
58' Гол
Рёйкьер Никлас
61' Желтая карточка
Kevin Jansson
82' Желтая карточка
Бергстрем Якоб
89' Желтая карточка
Йоханссон Херман
90' Желтая карточка
Салихович Дино
90'+3
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
18
Бергстрем
Якоб
16
Йоханссон
Александр
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
25
Kevin
Jansson
9
Траустасон
Арнор
15
Бьёрк
Карл
22
Прица
Тим
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
5
Нюман
Кристоффер
Мьельбю
3-5-2
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Мьельбю
ИФК Норрчепинг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

А
0:2
А
1:2
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
3:1
А
1:1
А
3:2
А
1:2
КШ
2:0
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
0:3
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.13
1.36

Среднее время на гол

80
66

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.36
0.88

Среднее время на гол

66
102

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.26
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
77

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рёйкьер Никлас 1 0.5
Викстрём Расмус 1 0.5
Густафссон Виктор 1 0.5
Бергстрем Якоб 1 0.5
Йоханссон Александр 0 0
Seedy Jagne 0 0
Elliot Stroud 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигюргейрссон Исак 1 0.5
Daniel Eid 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 1 0
Бергстрем Якоб 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jansson 2 0
Daniel Eid 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Каллей Яхья 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3
Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 Кальмар - Мьельбю 0:2
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2
Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:2 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 3:2

Результаты матчей

Мьельбю
ИФК Норрчепинг

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
3.
АИК
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
7.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Мьельбю
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Хальмстад
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Кальмар
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерос
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вернаму
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Юргорден
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мальмё
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
АИК
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
ГАИС
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гётеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хеккен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эльфсборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сириус
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хаммарбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Хальмстад
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 2
АИК Модесто Руй 2
Мальмё Телин Исаак 1 (2)
Хаммарбю Бесара Нахир 1 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
ИФК Норрчепинг Kevin Jansson 2
Хеккен Ховланд Эвен 1
Сириус Перссон Хоаким 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Салихович Дино получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Herman Johansson получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Бергстрем Якоб уходит с поля. Silas Nwankwo выходит вместо него
  • 85'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Рёйкьер Никлас уходит с поля. Isac Johnsson выходит вместо него
  • 82'
    Бергстрем Якоб получил желтую карточку от судьи
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