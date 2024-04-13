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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 4138
Мьельбю
1:1
Конец матча
АИК
0'
50' Желтая карточка
Бергстрем Якоб
0:1
60' Гол
Питтас Яннис
62' Желтая карточка
Густафссон Виктор
1:1
73' Гол в свои ворота
Тюкосен Мадс
89' Желтая карточка
Исмаила Кулибали
90'+4

Ход матча

46'
Seedy Jagne
Йоханссон Александр
 
50'
Бергстрем Якоб
 
60'
0:1
Питтас Яннис
(Модесто Руй)
62'
Густафссон Виктор
 
71'
Йоханссон Херман
Elliot Stroud
 
73'
Тюкосен Мадс
1:1
79'
Брорссон Арвид
Густафссон Виктор
 
82'
 
Целина Берсант
Abdihakin Ali
89'
 
Исмаила Кулибали
90'
 
Victor Andersson
Исмаила Кулибали

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
11
Штоль
Адам
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
18
Бергстрем
Якоб
16
Йоханссон
Александр
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
18
Abdihakin
Ali
7
Салетрос
Антон
8
Исмаила
Кулибали
28
Питтас
Яннис
9
Фараж
Омар
Мьельбю
3-5-2
АИК
4-4-2

История личных встреч

Мьельбю
АИК

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
2 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:3
А
1:0
А
0:0
А
1:2
А
0:1
А
0:0
А
2:2
А
1:0
А
3:1
А
1:0
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
0:1
А
0:0
А
0:2
А
3:0
А
0:0
А
0:0
ШК
1:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

0.82
0.44

Среднее время на гол

110
202

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

0.9
0.9

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

100
100

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рёйкьер Никлас 1 0.33
Викстрём Расмус 1 0.33
Густафссон Виктор 1 0.33
Бергстрем Якоб 1 0.33
Йоханссон Александр 0 0
Seedy Jagne 0 0
Elliot Stroud 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 0.67
Питтас Яннис 1 0.33
Abdihakin Ali 1 0.33
Фараж Омар 0 0
Тюкосен Мадс 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергстрем Якоб 2 0
Йоханссон Херман 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салетрос Антон 1 0
Целина Берсант 1 0
Исмаила Кулибали 1 0
Эд Эскил 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Мьельбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Мьельбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2
Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2 АИК - Мьельбю 1:0 Мьельбю - Вернаму 2:3 Мьельбю - Гётеборг 0:1 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2
АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1
Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0 АИК - Мьельбю 1:0 Хеккен - АИК 2:0

Результаты матчей

Мьельбю
АИК

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Сириус
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хальмстад
 1:0 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Юргорден
 2 1 1 0 7 - 4 4
8.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вернаму
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Хеккен
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Кальмар
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Гётеборг
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
16.
Вестерос
 0:1 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хальмстад
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Юргорден
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вернаму
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Вестерос
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
ГАИС
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сириус
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хальмстад
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вестерос
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Сириус Салех Юсеф 3
АИК Модесто Руй 2 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 2 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хальмстад Баффо Джозеф 2
Хеккен Лаюни Амор 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Гётеборг Муколли Арбнор 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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