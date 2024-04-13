  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 3. Стадион: .
Вестерос
0:1
Конец матча
Хальмстад
0'
0:1
4' Гол
Офосу-Айе Фил
19' Желтая карточка
Albin Ahlstrand
26' Желтая карточка
Ногейра Винисиус
39' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
44' Желтая карточка
Баффо Джозеф
0:1
76' Не забитый пенальти
Jabir Abdihakim Ali
80' Желтая карточка
Gabriel Wallentin
90'+6

Ход матча

4'
0:1
Офосу-Айе Фил
19'
 
Albin Ahlstrand
26'
 
Ногейра Винисиус
39'
 
Аль-Аммари Амир
44'
 
Баффо Джозеф
56'
 
Алланссон Йоэль
Albin Ahlstrand
64'
 
Gabriel Wallentin
Снаер Ингассон Бирнир
69'
Оффия Генри
Ахлинви Маттео
 
74'
Рибейро Педро
Йоханссон Саймон
 
74'
Jens Magnusson
Patric Aaslund
 
76'
Jabir Abdihakim Ali
0:1
80'
 
Gabriel Wallentin
85'
Диабате Ибрахим
Alex Douglas
 
86'
 
Ульссон Маркус
William Granath

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 16 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 75 Владение мячом, % 25
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
8
Ахлинви
Маттео
1
Эрландссон
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
10
Albin
Ahlstrand
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
11
William
Granath
18
Naeem
Mohammed
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
Вестерос
3-4-3
Хальмстад
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Хальмстад

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:2
К
0:0
С
2:1
С
2:3
С
2:3
С
0:0
КШ
2:2
К
2:2

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

0.75
2.4

Среднее время на гол

120
37

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.44
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
57

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баффо Джозеф 1 0.33
Офосу-Айе Фил 1 0.33
Ногейра Винисиус 0 0

Карточки

Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 3 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Albin Ahlstrand 2 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Gabriel Wallentin 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Ногейра Винисиус 1 0

Результаты матчей

Вестерос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хальмстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Вестерос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хальмстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Вестерос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хальмстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2
Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 1:2 Вестерос - Сундсвалль 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4
Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Хеккен - Хальмстад 3:2

Результаты матчей

Вестерос
Хальмстад

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Вестерос
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Мальмё
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Сириус
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
5.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Броммапойкарна
 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Юргорден
 2 1 1 0 7 - 4 4
8.
Эльфсборг
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Хаммарбю
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вернаму
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Хеккен
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Кальмар
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Гётеборг
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
ИФК Норрчепинг
 2 0 0 2 1 - 8 0
16.
Вестерос
 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Сириус
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Юргорден
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Хеккен
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вернаму
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гётеборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
14.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 1 - 5 0
16.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Броммапойкарна
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Мальмё
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
ГАИС
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эльфсборг
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Сириус
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Вернаму
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
ИФК Норрчепинг
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 3 (2)
Сириус Салех Юсеф 3
АИК Модесто Руй 2 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 2 (1)
Юргорден Даниэльссон Маркус 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Хеккен Лаюни Амор 2
Хальмстад Аль-Аммари Амир 2
Броммапойкарна Тимосси-Андерссон Алекс 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Баффо Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Аль-Аммари Амир получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Ногейра Винисиус получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Albin Ahlstrand получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Вестерос 0:1 Хальмстад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный