  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 4. Стадион: .
Сириус
0:1
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
5' Гол
Зелькович Айдин
32' Желтая карточка
Ларссон Виктор
45' Желтая карточка
Энгвалль Густав
45' Желтая карточка
Салех Юсеф
74' Желтая карточка
Вельчерлинг-Перссон Якоб
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Зелькович Айдин
32'
 
Ларссон Виктор
45'
 
Энгвалль Густав
45'
Салех Юсеф
 
53'
 
Albin Lohikangas
Mohammad Alsalkhadi
65'
August Ljungberg
Миллескуг Ноэль
 
65'
Сьогрелл Херман
Линдберг Маркус
 
74'
Вельчерлинг-Перссон Якоб
 
79'
Алсанати Андре
Стенссон Даниэль
 
79'
Нвадике Патрик
Malcolm Jeng
 
82'
 
Johnbosco Samuel Kalu
Зелькович Айдин
87'
Мурбек Андреас
Вельчерлинг-Перссон Якоб
 
90'
 
Рапп Йохан
Энгвалль Густав

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Leo
Walta
8
Стенссон
Даниэль
19
Миллескуг
Ноэль
10
Хейер
Мелкер
17
Линдберг
Маркус
9
Салех
Юсеф
39
Андерссон
Виктор
18
Mohammad
Alsalkhadi
5
Ларссон
Виктор
4
Хасич
Эмин
3
Берг
Виктор
28
Frank
Junior
Adjei
6
Hampus
Naesstroem
11
Оливейра
Вендерсон
20
Винст
Фредди
14
Энгвалль
Густав
10
Зелькович
Айдин
Сириус
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Вернаму

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

А
0:1
А
2:0
А
2:3
А
0:0
С
2:0
С
0:0
С
2:0
С
1:5
С
0:6
С
3:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.2
2.4

Среднее время на гол

40
37

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.2
0.8

Среднее время на гол

450
112

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

75
56

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 3 0.75
Миллескуг Ноэль 1 0.25
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 3 (1) 0.75
Оливейра Вендерсон 1 0.25
Энгвалль Густав 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перссон Хоаким 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 3 0
Терн Симон 1 0
Энгвалль Густав 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вернаму
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вернаму
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
0
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вернаму
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0
Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1 Сириус - Варберг БоИС 7:0
Вернаму
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1
ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2 Вернаму - Эльфсборг 1:0

Результаты матчей

Сириус
Вернаму

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сириус
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Юргорден
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Хаммарбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Сириус
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 9 - 6 4
9.
Хеккен
 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Эльфсборг
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Гётеборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Вернаму
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
14.
ГАИС
 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Вестерос
 3 0 0 3 0 - 3 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гётеборг
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Вернаму
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 7 - 4 3
6.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Мальмё Нанаси Себастьян 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Эльфсборг Michael Baidoo 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сириус 0:1 Вернаму онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный