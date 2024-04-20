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  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 4. Стадион: .
Мальмё
1:0
Конец матча
Вестерос
0'
32' Желтая карточка
Alex Douglas
79' Желтая карточка
Нсабиумва Фредерик
1:0
82' Гол
Нанаси Себастьян
90'+4

Ход матча

32'
 
Alex Douglas
57'
Габриэль Даль Тое Бусанелло
Adrian Skogmar
 
57'
Берг Оливер
Телин Исаак
 
59'
 
Herman Magnusson
Оффия Генри
69'
 
Йоханссон Саймон
Ахлинви Маттео
69'
 
Jabir Abdihakim Ali
Диабате Ибрахим
74'
Рикс Сёрен
Али Таха Абди
 
74'
Розенгрен Отто
Пенья Серхио
 
79'
 
Нсабиумва Фредерик
82'
Нанаси Себастьян
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
1:0
86'
 
Alexander Warneryd
Marcus Linday
86'
 
Рибейро Педро
Max Larsson
90'
Elison Makolli
Нанаси Себастьян
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
37
Adrian
Skogmar
22
Али
Таха
Абди
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
20
Ботхейм
Эрик
9
Телин
Исаак
35
Браттберг
Йохан
23
Маркес
Микаэль
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
22
Patric
Aaslund
44
Max
Larsson
20
Оффия
Генри
17
Диабате
Ибрахим
8
Ахлинви
Маттео
Мальмё
4-4-2
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Мальмё
Вестерос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 4 1
Нанаси Себастьян 3 0.75
Ботхейм Эрик 2 0.5
Рикс Сёрен 1 0.25
Веккья Стефано 1 0.25
Корнелиус Дерек 1 0.25
Али Таха Абди 0 0
Берг Оливер 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсабиумва Фредерик 1 0
Alex Douglas 1 0
Max Larsson 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вестерос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Вестерос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
0
Мальмё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Вестерос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
0
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4
Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Мальмё 4:2 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Кальмар - Мальмё 1:0 Мальмё - Броммапойкарна 2:1 Дегерфорс - Мальмё 1:2
Вестерос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0
Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эргрюте - Вестерос 1:0 Вестерос - ГАИС 2:1 Ландскруна - Вестерос 0:1 Броммапойкарна - Вестерос 1:1 Вестерос - Йёнчёпинг 3:1 Вестерос - Треллеборг 3:0

Результаты матчей

Мальмё
Вестерос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Юргорден
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Хаммарбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Сириус
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 9 - 6 4
9.
Хеккен
 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Эльфсборг
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Гётеборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Вернаму
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
14.
ГАИС
 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Вестерос
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гётеборг
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Вернаму
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 7 - 4 3
6.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Эльфсборг Michael Baidoo 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Алекс Дуглас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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