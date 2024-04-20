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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 16861
Гётеборг
1:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
32' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
0:1
33' Гол
Траустасон Арнор
1:1
40' Гол
Paulos Abraham
46' Желтая карточка
Paulos Abraham
57' Желтая карточка
Трондсен Андерс
61' Вторая желтая карточка
Трондсен Андерс
1:1
63' Не забитый пенальти
Прица Тим
89' Желтая карточка
Бишесари Элис
90'+10

Ход матча

32'
Ольссон Себастьян
 
33'
0:1
Траустасон Арнор
40'
Paulos Abraham
(Thomas Santos)
1:1
46'
Paulos Abraham
 
57'
Трондсен Андерс
 
61'
Трондсен Андерс
 
63'
1:1
Прица Тим
76'
Петтерссон Оскар
Paulos Abraham
 
80'
 
Marcus Baggesen
Каллей Яхья
80'
 
Сигюргейрссон Исак
Ссеванкамбо Исак
81'
Скеллеруп Лаурс
Муколли Арбнор
 
81'
Карлен Адам
Ольссон Себастьян
 
88'
Норлин Густаф
Пюндт Андреас
 
89'
Бишесари Элис
 
90'
 
Бьёрк Карл
Прица Тим

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
25
Бишесари
Элис
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
15
Хауснер
Себастиан
6
Трондсен
Андерс
30
Malick
Junior
Yalcouye
8
Пюндт
Андреас
23
Тордарсон
Колбейнн
29
Thomas
Santos
19
Муколли
Арбнор
11
Paulos
Abraham
1
Янссон
Оскар
14
Каллей
Яхья
19
Ватсон
Макс
4
Amadeus
Soegaard
20
Daniel
Eid
11
Лушаку
Исмет
6
Ссеванкамбо
Исак
23
Сисей
Йозеф
9
Траустасон
Арнор
22
Прица
Тим
5
Нюман
Кристоффер
Гётеборг
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1

История личных встреч

Гётеборг
ИФК Норрчепинг

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

30 матчей

30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

А
3:0
А
1:1
А
2:0
А
0:2
А
1:2
А
1:2
К
1:1
А
1:3
А
3:1
А
0:0
А
1:2
А
2:1
А
0:2
А
4:1
А
2:0
К
1:2
А
3:1
А
1:1
С
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.53
1.07

Среднее время на гол

58
84

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.07

Среднее время на гол

50
84

Всего голов

50
32

Голов в среднем за матч

1.67
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 2 0.5
Муколли Арбнор 1 0.25
Thomas Santos 0 0
Malick Junior Yalcouye 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траустасон Арнор 1 0.25
Прица Тим 1 0.25
Сигюргейрссон Исак 1 0.25
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 1
Тордарсон Колбейнн 1 1
Муколли Арбнор 2 0
Свенссон Густаф 1 0
Ольссон Себастьян 1 0
Paulos Abraham 1 0
Бишесари Элис 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Jansson 2 0
Сисей Йозеф 1 0
Daniel Eid 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Каллей Яхья 1 0
Салихович Дино 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Гётеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
1
Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3
Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5
ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2

Результаты матчей

Гётеборг
ИФК Норрчепинг

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Юргорден
 3 2 1 0 9 - 4 7
3.
Мьельбю
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Хаммарбю
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Хальмстад
 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Сириус
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
АИК
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 9 - 6 4
9.
Хеккен
 3 1 1 1 7 - 7 4
10.
Эльфсборг
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Гётеборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Вернаму
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
14.
ГАИС
 3 1 0 2 2 - 6 3
15.
Вестерос
 3 0 0 3 0 - 3 0
16.
Кальмар
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АИК
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Броммапойкарна
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Гётеборг
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
ГАИС
 1 0 0 1 0 - 4 0
14.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Вернаму
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Юргорден
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 7 - 4 3
6.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Сириус
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Хеккен
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Вестерос
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кальмар
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Хаммарбю
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3
Мальмё Нанаси Себастьян 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 1
Эльфсборг Michael Baidoo 1 1
Весь список
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