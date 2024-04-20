Тур: 4. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 16861
1:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаОльссон Себастьян
0:1
33' ГолТраустасон Арнор
1:1
40' ГолPaulos Abraham
46' Желтая карточкаPaulos Abraham
57' Желтая карточкаТрондсен Андерс
61' Вторая желтая карточкаТрондсен Андерс
1:1
63' Не забитый пенальтиПрица Тим
89' Желтая карточкаБишесари Элис
90'+10
Ход матча
33'
0:1
40'
1:1
46'
57'
61'
63'
1:1
89'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
14
Каллей
Яхья
19
Ватсон
Макс
20
Daniel
Eid
11
Лушаку
Исмет
23
Сисей
Йозеф
22
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Noah Tolf
-
36 Lion Beqiri
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
20 Daniel EidЗащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Прица ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Гётеборг
ИФК Норрчепинг
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
57.1%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
30 матчей
30%
30%
40%
9 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.3%
53.3%
23.4%
7 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
36.7%
33.3%
9 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.53
1.07
Среднее время на гол
58
84
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.07
Среднее время на гол
50
84
Всего голов
50
32
Голов в среднем за матч
1.67
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|2
|0.5
|Муколли Арбнор
|1
|0.25
|Thomas Santos
|0
|0
|Malick Junior Yalcouye
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траустасон Арнор
|1
|0.25
|Прица Тим
|1
|0.25
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.25
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Тордарсон Колбейнн
|1
|1
|Муколли Арбнор
|2
|0
|Свенссон Густаф
|1
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Jansson
|2
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Гётеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
1
1
Гётеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3
Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сириус 0:1
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5
ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Кальмар 1:0 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 0:2
Результаты матчей
Гётеборг
ИФК Норрчепинг
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|2 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 1
|Эльфсборг
|Michael Baidoo
|1 1