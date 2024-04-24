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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 5. Стадион: .
АИК
2:0
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
19' Гол
Эд Эскил
24' Желтая карточка
Хасич Эмин
2:0
45' Гол
Хансен Беньямин
45' Желтая карточка
Энгвалль Густав
90' Желтая карточка
Беширович Дино
90'+4

Ход матча

19'
Эд Эскил
1:0
24'
 
Хасич Эмин
45'
Хансен Беньямин
(Целина Берсант)
2:0
45'
 
Энгвалль Густав
46'
 
Юханссон Карл
Берг Виктор
53'
Исмаила Кулибали
Victor Andersson
 
68'
Беширович Дино
Taha Ayari
 
71'
 
Kenan Bilalovic
Hampus Naesstroem
81'
 
Кенндал Уильям
Оливейра Вендерсон
81'
 
Бастос Марко
Энгвалль Густав
90'
Беширович Дино
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Эд
Эскил
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
32
Модесто
Руй
10
Целина
Берсант
7
Салетрос
Антон
45
Taha
Ayari
43
Victor
Andersson
28
Питтас
Яннис
39
Андерссон
Виктор
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
4
Хасич
Эмин
16
Albin
Lohikangas
6
Hampus
Naesstroem
11
Оливейра
Вендерсон
3
Берг
Виктор
14
Энгвалль
Густав
28
Frank
Junior
Adjei
10
Зелькович
Айдин
АИК
4-4-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

АИК
Вернаму

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

А
3:1
А
1:0
А
2:2
А
2:3

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 0.4
Питтас Яннис 2 0.4
Целина Берсант 1 0.2
Хансен Беньямин 1 0.2
Эд Эскил 1 0.2
Abdihakin Ali 1 0.2
Фараж Омар 0 0
Тюкосен Мадс 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 3 (1) 0.6
Оливейра Вендерсон 1 0.2
Энгвалль Густав 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Салетрос Антон 1 0
Целина Берсант 1 0
Беширович Дино 1 0
Исмаила Кулибали 1 0
Эд Эскил 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 3 0
Энгвалль Густав 2 0
Терн Симон 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Хасич Эмин 1 0

Результаты матчей

АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вернаму
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
0
АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вернаму
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0
АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0
Вернаму
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2
Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2

Результаты матчей

АИК
Вернаму

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АИК
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
АИК
 5 3 2 0 8 - 3 11
3.
Хеккен
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Мьельбю
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Юргорден
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 2 - 5 6
10.
ГАИС
 4 2 0 2 4 - 7 6
11.
Эльфсборг
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
13.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Вернаму
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
Кальмар
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Вестерос
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Мьельбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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