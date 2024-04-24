Тур: 5. Стадион: Френдс Арена.
0'
1:0
19' ГолЭд Эскил
24' Желтая карточкаХасич Эмин
2:0
45' ГолХансен Беньямин
45' Желтая карточкаЭнгвалль Густав
90' Желтая карточкаБеширович Дино
90'+4
Ход матча
19'
1:0
24'
45'
45'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
2
Эд
Эскил
32
Модесто
Руй
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Эд ЭскилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariПолузащитник
- Нападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ринг ЭрикНападающий
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
24 Lamine Dabo
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
-
-
-
-
23 Samuel Kotto
-
Главный тренер: Anes Mravac
История личных встреч
АИК
Вернаму
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|2
|0.4
|Питтас Яннис
|2
|0.4
|Целина Берсант
|1
|0.2
|Хансен Беньямин
|1
|0.2
|Эд Эскил
|1
|0.2
|Abdihakin Ali
|1
|0.2
|Фараж Омар
|0
|0
|Тюкосен Мадс
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|0.6
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.2
|Энгвалль Густав
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Беширович Дино
|1
|0
|Исмаила Кулибали
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|3
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Хасич Эмин
|1
|0
Результаты матчей
АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вернаму
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
0
АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вернаму
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0
АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3 Славия Прага - АИК 2:0 АИК - Вернаму 3:1 Гётеборг - АИК 1:1 АИК - Хальмстад 1:1 Эльфсборг - АИК 3:0
Вернаму
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2
Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Вернаму - Гётеборг 3:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 2:1 Мьельбю - Вернаму 2:3 Вернаму - Сириус 0:1 Юргорден - Вернаму 1:2
Результаты матчей
АИК
Вернаму
Точный счет
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АИК
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1