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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 17022
Гётеборг
0:1
Конец матча
Хеккен
0'
19' Желтая карточка
Malick Junior Yalcouye
29' Желтая карточка
Муколли Арбнор
32' Желтая карточка
Свенссон Густаф
0:1
45' Гол
Лаюни Амор
52' Желтая карточка
Дабо Понтус
84' Желтая карточка
Абдулразак Исхак
90'+5

Ход матча

19'
Malick Junior Yalcouye
 
29'
Муколли Арбнор
 
32'
Свенссон Густаф
 
43'
 
Юссеф Али
Лаурсен Якоб-Баррет
45'
0:1
Лаюни Амор
(Густафссон Симон)
52'
 
Дабо Понтус
59'
 
Абдулразак Исхак
Дабо Понтус
59'
 
Чилуфя Эдвард
Тёрготт Блэйр
66'
Paulos Abraham
Malick Junior Yalcouye
 
77'
Петтерссон Оскар
Хауснер Себастиан
 
82'
 
Хрстич Срджан
Юссеф Али
82'
 
Хаммар Юхан
Линдаль Аксель
84'
 
Абдулразак Исхак
86'
Lion Beqiri
Тордарсон Колбейнн
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
25
Бишесари
Элис
5
Ольссон
Себастьян
13
Свенссон
Густаф
21
Карлен
Адам
15
Хауснер
Себастиан
23
Тордарсон
Колбейнн
8
Пюндт
Андреас
30
Malick
Junior
Yalcouye
19
Муколли
Арбнор
9
Скеллеруп
Лаурс
29
Thomas
Santos
1
Линде
Андреас
6
Линдаль
Аксель
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
7
Лаурсен
Якоб-Баррет
16
Дабо
Понтус
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
20
Тёрготт
Блэйр
29
Инусса
Зейдан
Гётеборг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Хеккен

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

32 матча

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

А
4:2
А
4:1
А
0:4
А
0:2
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:0
А
1:2
А
4:1
А
2:1
А
1:1
А
4:0
А
2:2
А
1:0
А
4:0
А
1:2
КШ
3:1
К
3:1
А
3:2
А
1:1
А
3:1
А
0:3
А
1:1
А
1:2
А
2:2
А
3:1
А
1:5
А
0:1
А
2:2
А
4:1

Голы

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.82
1.67

Среднее время на гол

49
54

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.93
1.24

Среднее время на гол

46
72

Всего голов

60
46

Голов в среднем за матч

1.88
1.44

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

48
62

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 2 0.4
Муколли Арбнор 1 0.2
Thomas Santos 0 0
Malick Junior Yalcouye 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 2 0.4
Густафссон Симон 2 0.4
Инусса Зейдан 2 0.4
Линдберг Юлиус 2 0.4
Ховланд Эвен 1 0.2
Чилуфя Эдвард 1 0.2
Рюгор Миккель 0 0
Дабо Понтус 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муколли Арбнор 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Тордарсон Колбейнн 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 1 0
Paulos Abraham 1 0
Бишесари Элис 1 0
Malick Junior Yalcouye 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Гётеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
6
Гётеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
100%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4
Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1
Хеккен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1
Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Мольде 1:3

Результаты матчей

Гётеборг
Хеккен

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
АИК
 5 3 2 0 8 - 3 11
3.
Хеккен
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Мьельбю
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Юргорден
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 2 - 5 6
10.
ГАИС
 4 2 0 2 4 - 7 6
11.
Эльфсборг
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
13.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Вернаму
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
Кальмар
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Вестерос
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Мьельбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
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