Тур: 5. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 17022
0'
19' Желтая карточкаMalick Junior Yalcouye
29' Желтая карточкаМуколли Арбнор
32' Желтая карточкаСвенссон Густаф
0:1
45' ГолЛаюни Амор
52' Желтая карточкаДабо Понтус
84' Желтая карточкаАбдулразак Исхак
90'+5
Ход матча
29'
32'
45'
0:1
52'
84'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
21
Карлен
Адам
16
Дабо
Понтус
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Noah Tolf
-
-
-
36 Lion Beqiri
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Гётеборг
Хеккен
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
32 матча
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.8%
28.1%
28.1%
14 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
12 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.82
1.67
Среднее время на гол
49
54
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.93
1.24
Среднее время на гол
46
72
Всего голов
60
46
Голов в среднем за матч
1.88
1.44
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
48
62
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|2
|0.4
|Муколли Арбнор
|1
|0.2
|Thomas Santos
|0
|0
|Malick Junior Yalcouye
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|2
|0.4
|Густафссон Симон
|2
|0.4
|Инусса Зейдан
|2
|0.4
|Линдберг Юлиус
|2
|0.4
|Ховланд Эвен
|1
|0.2
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.2
|Рюгор Миккель
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Тордарсон Колбейнн
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Гётеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
6
Гётеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
100%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4
Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 Гётеборг - АИК 1:1 Гётеборг - Эльфсборг 1:2 Вернаму - Гётеборг 3:1
Хеккен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1
Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Хеккен - Мольде 1:3
Результаты матчей
Гётеборг
Хеккен
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|4 (2)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|3 (3)
|Броммапойкарна
|Фрицсон Людвиг
|3 (1)
|Сириус
|Салех Юсеф
|3 (1)
|Вернаму
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|3
|Гётеборг
|Муколли Арбнор
|3
|Хальмстад
|Albin Ahlstrand
|3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|3
|Гётеборг
|Трондсен Андерс
|1 1