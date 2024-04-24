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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 5. Стадион: .
Броммапойкарна
1:1
Конец матча
Сириус
0'
2' Желтая карточка
Бьёркандер Эрик
45' Желтая карточка
Leo Walta
1:0
51' Гол
Васич Никола
54' Вторая желтая карточка
Бьёркандер Эрик
1:1
59' Гол
Миллескуг Ноэль
90'+4

Ход матча

2'
Бьёркандер Эрик
 
45'
 
Leo Walta
51'
Васич Никола
1:0
54'
Бьёркандер Эрик
 
59'
1:1
Миллескуг Ноэль
(Салех Юсеф)
71'
 
Нвадике Патрик
Видгрен Деннис
75'
Пичках Пайя
Барслунд Каре
 
75'
Kamilcan Sever
Васич Никола
 
82'
Жута Леонард
Кристенсен Фредерик
 
83'
 
Линдберг Маркус
Алсанати Андре
83'
 
August Ljungberg
Миллескуг Ноэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 11
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
4
Бьёркандер
Эрик
2
Торбьерн
Эггем
11
Эрквист
Расмус
13
Фрицсон
Людвиг
27
Барслунд
Каре
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
9
Васич
Никола
7
Кристенсен
Фредерик
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
14
Leo
Walta
22
Алсанати
Андре
10
Хейер
Мелкер
19
Миллескуг
Ноэль
9
Салех
Юсеф
Броммапойкарна
4-3-3
Сириус
4-2-3-1

История личных встреч

Броммапойкарна
Сириус

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
66.7%
13.3%
3 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

А
3:2
А
1:2
ТМК
2:1
К
1:3
ТМК
0:0
А
4:2
А
0:1
ТМК
1:1
С
1:0
С
3:1
К
1:3
ШК
2:0
С
2:2
С
3:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.3
1.4

Среднее время на гол

69
64

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

2.8
1.2

Среднее время на гол

32
75

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.8
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрицсон Людвиг 3 0.6
Васич Никола 2 0.4
Кристенсен Фредерик 1 0.2
Ирандуст Далехо 1 0.2
Adam Jakobsen 1 0.2
Эрквист Расмус 1 0.2
Wilmer Odefalk 1 0.2
Барслунд Каре 1 0.2
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 3 0.6
Миллескуг Ноэль 2 0.4
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Васич Никола 1 0
Filip Sidklev 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перссон Хоаким 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Leo Walta 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
2
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
40%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4
Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 1:2
Сириус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0
Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1 Сириус - Дегерфорс 3:2 Вернаму - Сириус 0:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Сириус

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Сириус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
АИК
 5 3 2 0 8 - 3 11
3.
Хеккен
 5 3 1 1 10 - 8 10
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Мьельбю
 4 2 1 1 6 - 3 7
6.
Юргорден
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Хаммарбю
 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 2 - 5 6
10.
ГАИС
 4 2 0 2 4 - 7 6
11.
Эльфсборг
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
ИФК Норрчепинг
 4 1 1 2 3 - 9 4
13.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 7 4
14.
Вернаму
 5 1 1 3 4 - 10 4
15.
Кальмар
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Вестерос
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Хаммарбю
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Мьельбю
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Юргорден
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Сириус
 2 1 0 1 3 - 1 3
8.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
ИФК Норрчепинг
 2 1 0 1 2 - 5 3
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Броммапойкарна
 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Эльфсборг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
15.
Кальмар
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Вернаму
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Броммапойкарна
 3 2 0 1 9 - 4 6
3.
Хеккен
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Сириус
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Гётеборг
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Мьельбю
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Эльфсборг
 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Хальмстад
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
ИФК Норрчепинг
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Вестерос
 2 0 0 2 0 - 2 0
16.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 4 (2)
Мальмё Нанаси Себастьян 3 (3)
Броммапойкарна Фрицсон Людвиг 3 (1)
Сириус Салех Юсеф 3 (1)
Вернаму Зелькович Айдин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 3
Гётеборг Муколли Арбнор 3
Хальмстад Albin Ahlstrand 3
Вернаму Samuel Kotto 3
Гётеборг Трондсен Андерс 1 1
Весь список
  • 59'
    Салех Юсеф сделал результативную передачу.
  • 59'
    Г О О О О Л - Миллескуг Ноэль бьет в цель!
  • 54'
    Бьёркандер Эрик получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 51'
    Г О О О О Л - Васич Никола бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Лео Вальта получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Бьёркандер Эрик получил желтую карточку от судьи
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