Тур: 7. Стадион: Страндваллен. Зрители: 3236
1:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолSilas Nwankwo
31' Желтая карточкаЭрквист Расмус
45' Желтая карточкаSeedy Jagne
1:1
88' ГолВасич Никола
90'+5
Ход матча
19'
31'
45'
88'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Olof Mellberg
История личных встреч
Мьельбю
Броммапойкарна
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.71
Среднее время на гол
80
126
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
90
Бомбардиры внутри турнира
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.29
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.29
|Бергстрем Якоб
|2
|0.29
|Seedy Jagne
|1
|0.14
|Густафссон Виктор
|1
|0.14
|Silas Nwankwo
|1
|0.14
|Викстрём Расмус
|1
|0.14
|Йоханссон Александр
|0
|0
|Elliot Stroud
|0
|0
|Брорссон Арвид
|0
|0
|Штоль Адам
|0
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|3
|0.43
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.43
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.14
|Ирандуст Далехо
|1
|0.14
|Adam Jakobsen
|1
|0.14
|Эрквист Расмус
|1
|0.14
|Wilmer Odefalk
|1
|0.14
|Барслунд Каре
|1
|0.14
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Карточки
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Jakob Kiilerich Rask
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Результаты матчей
Мьельбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Броммапойкарна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
3
Мьельбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Броммапойкарна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
2
22%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
2
17%
1-15
4
40%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3
Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1
Результаты матчей
Мьельбю
Броммапойкарна
Точный счет
1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мьельбю
Броммапойкарна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|3:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|9 - 12
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|0:3
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|3:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|3 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|4
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3