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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 3236
Мьельбю
1:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
19' Гол
Silas Nwankwo
31' Желтая карточка
Эрквист Расмус
45' Желтая карточка
Seedy Jagne
1:1
88' Гол
Васич Никола
90'+5

Ход матча

19'
Silas Nwankwo
(Густафссон Виктор)
1:0
31'
 
Эрквист Расмус
45'
Seedy Jagne
 
46'
 
Йоханссон Александр
Эрквист Расмус
61'
Йоханссон Александр
Silas Nwankwo
 
69'
Isac Johnsson
Seedy Jagne
 
77'
 
Сёдерстрём Тим
Чалышир Андре
86'
 
Барслунд Каре
Wilmer Odefalk
86'
 
Жута Леонард
Кристенсен Фредерик
88'
1:1
Васич Никола
(Alexander Jensen)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
35
Лундин
Александер
11
Штоль
Адам
3
Брорссон
Арвид
13
Jakob
Kiilerich
Rask
14
Йоханссон
Херман
6
Seedy
Jagne
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
17
Elliot
Stroud
7
Густафссон
Виктор
31
Silas
Nwankwo
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
26
Чалышир
Андре
2
Торбьерн
Эггем
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
11
Эрквист
Расмус
13
Фрицсон
Людвиг
10
Wilmer
Odefalk
7
Кристенсен
Фредерик
9
Васич
Никола
Мьельбю
3-5-2
Броммапойкарна
4-5-1

История личных встреч

Мьельбю
Броммапойкарна

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
1:2
А
1:2
А
2:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:2
А
0:1
А
0:1
А
2:0
А
4:2
А
1:0
А
0:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.71

Среднее время на гол

80
126

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рёйкьер Никлас 2 0.29
Jakob Kiilerich Rask 2 0.29
Бергстрем Якоб 2 0.29
Seedy Jagne 1 0.14
Густафссон Виктор 1 0.14
Silas Nwankwo 1 0.14
Викстрём Расмус 1 0.14
Йоханссон Александр 0 0
Elliot Stroud 0 0
Брорссон Арвид 0 0
Штоль Адам 0 0
Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 3 0.43
Фрицсон Людвиг 3 0.43
Кристенсен Фредерик 1 0.14
Ирандуст Далехо 1 0.14
Adam Jakobsen 1 0.14
Эрквист Расмус 1 0.14
Wilmer Odefalk 1 0.14
Барслунд Каре 1 0.14
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0

Карточки

Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Jakob Kiilerich Rask 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Seedy Jagne 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Чалышир Андре 1 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0

Результаты матчей

Мьельбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Броммапойкарна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4
Мьельбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Броммапойкарна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
3
Мьельбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Броммапойкарна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
14%
2
22%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
75%
1
17%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
2
17%
1-15
4
40%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мьельбю - Кальмар 3:2 Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Б-93 - Мьельбю 1:2
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3
Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 Броммапойкарна - Хеккен 2:1

Результаты матчей

Мьельбю
Броммапойкарна

Точный счет

1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мьельбю
Броммапойкарна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хеккен
 3:0 7 4 1 2 14 - 10 13
3.
Хальмстад
 7 4 0 3 9 - 12 12
4.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
5.
Мьельбю
 7 3 2 2 11 - 8 11
6.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
8.
Хаммарбю
 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Эльфсборг
 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
Сириус
 0:3 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
15.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Вестерос
 6 1 0 5 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
8.
Хеккен
 3:0 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Сириус
 0:3 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Хеккен
 3:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
6.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Сириус
 0:3 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Кальмар Тренсков Якоб 3 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 4
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Imam Jagne получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Эрквист Расмус получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Густафссон Виктор сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Silas Nwankwo бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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