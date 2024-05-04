Тур: 7. Стадион: Студентернас.
Ход матча
6'
0:1
17'
0:2
27'
0:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
14
Leo
Walta
10
Хейер
Мелкер
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Malcolm Jeng
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Сириус
Хеккен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.44
Среднее время на гол
65
62
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.89
1.88
Среднее время на гол
31
48
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
2.18
1.65
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
41
54
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|3
|0.43
|Миллескуг Ноэль
|2
|0.29
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|2
|0.29
|Густафссон Симон
|2
|0.29
|Инусса Зейдан
|2
|0.29
|Линдберг Юлиус
|2
|0.29
|Хрстич Срджан
|2
|0.29
|Ховланд Эвен
|1
|0.14
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.14
|Рюгор Миккель
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Leo Walta
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0
|Нвадике Патрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Сириус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
6
Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
100%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
57%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0
Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1
Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3
Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1
Результаты матчей
Сириус
Хеккен
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сириус
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
22
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|3:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|9 - 12
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|0:3
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|3:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|3 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|4
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3