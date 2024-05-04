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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 7. Стадион: .
Сириус
0:3
Первый тайм: 37'
Хеккен
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
0:2
17' Гол
Хрстич Срджан
0:3
27' Гол
Инусса Зейдан

Ход матча

6'
0:1
17'
0:2
Хрстич Срджан
(Лундквист Адам)
27'
0:3
Инусса Зейдан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Хеккен
4.05
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3.95
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3.20
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
2
Нвадике
Патрик
4
Кастегрен
Хенрик
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
14
Leo
Walta
19
Миллескуг
Ноэль
22
Алсанати
Андре
10
Хейер
Мелкер
9
Салех
Юсеф
1
Линде
Андреас
11
Линдберг
Юлиус
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
29
Инусса
Зейдан
Сириус
4-2-3-1
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Хеккен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

А
3:2
А
1:4
А
0:1
А
4:3
А
3:0
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
4:1
А
3:4
А
2:1
А
0:0
ТМК
1:1
А
2:2
А
2:2
С
8:0
С
0:2

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
1.44

Среднее время на гол

65
62

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.89
1.88

Среднее время на гол

31
48

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

2.18
1.65

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

41
54

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 3 0.43
Миллескуг Ноэль 2 0.29
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 2 0.29
Густафссон Симон 2 0.29
Инусса Зейдан 2 0.29
Линдберг Юлиус 2 0.29
Хрстич Срджан 2 0.29
Ховланд Эвен 1 0.14
Чилуфя Эдвард 1 0.14
Рюгор Миккель 0 0
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перссон Хоаким 2 0
Leo Walta 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Нвадике Патрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Линдаль Аксель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Дабо Понтус 1 0

Результаты матчей

Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Сириус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
6
Сириус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
100%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
57%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0
Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1
Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3
Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1

Результаты матчей

Сириус
Хеккен

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сириус
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2
1
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хеккен
 3:0 7 4 1 2 14 - 10 13
3.
Хальмстад
 7 4 0 3 9 - 12 12
4.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
5.
Мьельбю
 7 3 2 2 11 - 8 11
6.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
8.
Хаммарбю
 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Эльфсборг
 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
Сириус
 0:3 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
15.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Вестерос
 6 1 0 5 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
8.
Хеккен
 3:0 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Сириус
 0:3 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Хеккен
 3:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
6.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Сириус
 0:3 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Кальмар Тренсков Якоб 3 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 4
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Хеккен
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Где смотреть матч Сириус 0:3 Хеккен онлайн

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Сириус
Хеккен
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