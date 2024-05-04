Тур: 7. Стадион: Студентернас. Зрители: 5459
0'
0:1
6' ГолЛиндберг Юлиус
0:2
17' ГолХрстич Срджан
0:3
27' ГолИнусса Зейдан
45' Желтая карточкаХейер Мелкер
56' Желтая карточкаНвадике Патрик
70' Желтая карточкаИнусса Зейдан
73' Желтая карточкаВикман Адам
80' Желтая карточкаЛиндберг Юлиус
90'+6
Ход матча
6'
17'
0:2
27'
45'
56'
70'
73'
80'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
14
Leo
Walta
10
Хейер
Мелкер
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Malcolm Jeng
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Сириус
Хеккен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
1.44
Среднее время на гол
65
62
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.89
1.88
Среднее время на гол
31
48
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
2.18
1.65
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
41
54
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|3
|0.43
|Миллескуг Ноэль
|2
|0.29
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инусса Зейдан
|3
|0.43
|Линдберг Юлиус
|3
|0.43
|Густафссон Симон
|2
|0.29
|Лаюни Амор
|2
|0.29
|Хрстич Срджан
|2
|0.29
|Ховланд Эвен
|1
|0.14
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.14
|Рюгор Миккель
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Нвадике Патрик
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Leo Walta
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Линдаль Аксель
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Сириус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
6
Сириус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хеккен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90
Забито
3
7
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
67%
1
14%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
57%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
1
7%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
4
40%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0
Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2 Хаммарбю - Сириус 1:0 Гётеборг - Сириус 0:1
Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3
Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1 ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1
Результаты матчей
Сириус
Хеккен
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сириус
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
43
16
34
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|3 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|4
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3