Тур: 7. Стадион: Гульдфогельн Арена. Зрители: 4735
0'
1:0
16' ГолСкрабб Симон
1:1
24' ГолViktor Granath
1:2
34' ГолViktor Granath
36' Желтая карточкаБаффо Джозеф
38' Желтая карточкаРомариньо Перейра
52' Желтая карточкаGabriel Wallentin
59' Желтая карточкаШёстедт Расмус
2:2
61' ГолЙенсен Кевин
3:2
62' ГолСкрабб Симон
67' Желтая карточкаСкрабб Симон
4:2
73' ГолИсламович Дино
5:2
88' ГолРинг Джонатан
90'+4
Ход матча
16'
1:0
24'
1:1
34'
36'
59'
61'
62'
3:2
67'
73'
88'
5:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
39
Саетра
Ларс
25
Янссон
Рони
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Linus Braun
-
14 Leon Isa
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Кальмар
Хальмстад
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
25 матчей
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.17
0.77
Среднее время на гол
77
117
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.08
0.58
Среднее время на гол
83
154
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.12
0.68
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
80
132
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|3
|0.43
|Скрабб Симон
|3
|0.43
|Йенсен Кевин
|2
|0.29
|Исламович Дино
|2
|0.29
|Хальберг Мелькер
|1
|0.14
|Ринг Джонатан
|1
|0.14
|Саетра Ларс
|1
|0.14
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|3
|0.43
|Viktor Granath
|2
|0.29
|Ульссон Маркус
|1
|0.14
|Сведберг Джонатан
|1
|0.14
|Баффо Джозеф
|1
|0.14
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.14
|Ногейра Винисиус
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|4
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хальмстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Кальмар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хальмстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
3
Кальмар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хальмстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
4
40%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
5
36%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1
Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0
Хальмстад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1
Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1
Результаты матчей
Кальмар
Хальмстад
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
16
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|3:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|9 - 12
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|0:3
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|14.
|7
|2
|0
|5
|13 - 15
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|8.
|3:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|0:3
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|3:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|0:3
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|4 (3)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (3)
|Кальмар
|Тренсков Якоб
|3 (4)
|Хаммарбю
|Бесара Нахир
|3 (3)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|4
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 2
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|3
|Юргорден
|Сабович Бесард
|3
|Хальмстад
|Аль-Аммари Амир
|3