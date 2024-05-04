  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 4735
Кальмар
5:2
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
16' Гол
Скрабб Симон
1:1
24' Гол
Viktor Granath
1:2
34' Гол
Viktor Granath
36' Желтая карточка
Баффо Джозеф
38' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
52' Желтая карточка
Gabriel Wallentin
59' Желтая карточка
Шёстедт Расмус
2:2
61' Гол
Йенсен Кевин
3:2
62' Гол
Скрабб Симон
67' Желтая карточка
Скрабб Симон
4:2
73' Гол
Исламович Дино
5:2
88' Гол
Ринг Джонатан
90'+4
30
Киндберг
Якоб
26
Мотарархебжафарпур
Араш
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
25
Янссон
Рони
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
10
Скрабб
Симон
20
Тренсков
Якоб
9
Исламович
Дино
7
Йенсен
Кевин
1
Роннинг
Тим
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
17
Офосу-Айе
Фил
6
Алланссон
Йоэль
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
27
Ногейра
Винисиус
9
Viktor
Granath
18
Naeem
Mohammed
Кальмар
4-3-3
Хальмстад
3-5-2

История личных встреч

Кальмар
Хальмстад

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

28%
48%
24%
7 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

А
3:0
ТМК
0:3
А
2:0
А
0:1
А
1:1
ТМК
0:0
А
1:1
А
2:0
ТМК
2:1
А
1:0
А
1:0
ТМК
2:0
А
1:3
А
1:0
А
1:2
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
2:0
А
0:1
ТМС
1:0
А
2:2
А
1:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.77

Среднее время на гол

77
117

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.58

Среднее время на гол

83
154

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.12
0.68

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

80
132

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 3 0.43
Скрабб Симон 3 0.43
Йенсен Кевин 2 0.29
Исламович Дино 2 0.29
Хальберг Мелькер 1 0.14
Ринг Джонатан 1 0.14
Саетра Ларс 1 0.14
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 3 0.43
Viktor Granath 2 0.29
Ульссон Маркус 1 0.14
Сведберг Джонатан 1 0.14
Баффо Джозеф 1 0.14
Офосу-Айе Фил 1 0.14
Ногейра Винисиус 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Ринг Джонатан 1 0
Скрабб Симон 1 0
Саетра Ларс 1 0
Гояни Роберт 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 4 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Gabriel Wallentin 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0

Результаты матчей

Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хальмстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
3
Кальмар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хальмстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
3
Кальмар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хальмстад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
4
40%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
5
36%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1
Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3 Дегерфорс - Кальмар 1:3 Кальмар - Мальмё 1:0
Хальмстад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1
Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Кальмар 3:0 АИК - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мьельбю 1:1

Результаты матчей

Кальмар
Хальмстад

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 6 0 0 18 - 1 18
2.
Хеккен
 3:0 7 4 1 2 14 - 10 13
3.
Хальмстад
 7 4 0 3 9 - 12 12
4.
АИК
 6 3 2 1 8 - 8 11
5.
Мьельбю
 7 3 2 2 11 - 8 11
6.
Юргорден
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 9 - 12 10
8.
Хаммарбю
 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
ГАИС
 6 3 0 3 7 - 10 9
10.
Броммапойкарна
 7 2 3 2 13 - 11 9
11.
Гётеборг
 6 2 1 3 6 - 7 7
12.
Эльфсборг
 6 2 1 3 8 - 11 7
13.
Сириус
 0:3 7 2 1 4 6 - 10 7
14.
Кальмар
 7 2 0 5 13 - 15 6
15.
Вернаму
 6 1 1 4 5 - 13 4
16.
Вестерос
 6 1 0 5 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 0 9
2.
Хаммарбю
 3 3 0 0 8 - 2 9
3.
АИК
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Мьельбю
 4 2 2 0 8 - 4 8
5.
Юргорден
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Хальмстад
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
ИФК Норрчепинг
 3 2 0 1 6 - 7 6
8.
Хеккен
 3:0 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
ГАИС
 2 1 0 1 2 - 5 3
11.
Вестерос
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Сириус
 0:3 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Кальмар
 4 1 0 3 8 - 8 3
14.
Броммапойкарна
 3 0 2 1 3 - 6 2
15.
Гётеборг
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Вернаму
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Хеккен
 3:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Броммапойкарна
 4 2 1 1 10 - 5 7
4.
Гётеборг
 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
ГАИС
 4 2 0 2 5 - 5 6
6.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
7.
Вернаму
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Сириус
 0:3 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Юргорден
 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Мьельбю
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Кальмар
 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Эльфсборг
 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
АИК
 3 0 2 1 3 - 8 2
15.
Вестерос
 3 0 0 3 1 - 4 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 4 (3)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (3)
Кальмар Тренсков Якоб 3 (4)
Хаммарбю Бесара Нахир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 4
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 2
Эльфсборг Хольмен Себастьян 3
Юргорден Сабович Бесард 3
Хальмстад Аль-Аммари Амир 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Шёстедт Расмус получил желтую карточку от судьи
    • 59'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Янссон Рони уходит с поля. Хальберг Мелькер выходит вместо него
    • 52'
      Gabriel Wallentin получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Баффо Джозеф получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Ногейра Винисиус сделал результативную передачу.
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